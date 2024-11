TORONTO, le 20 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de son 175e anniversaire, l'Institut royal canadien des sciences (IRCS) célèbre l'engagement scientifique en décernant la médaille Sandford Fleming 2024 pour l'excellence en communication scientifique à l'écrivaine scientifique indépendante Alanna Mitchell, et le prix William Edmond Logan à l'Association canadienne des centres de sciences (ACCS).

Un ajout spécial aux prix de cette année, une sélection d'éminents Canadiens seront honorés par des médailles du couronnement du roi Charles III. Parmi les récipiendaires figurent l'éducateur Timothy Caulfield, l'influenceuse scientifique Samantha Yammine (ScienceSam), les stars de YouTube AsapScience et les animateurs de l'émission The Nature of Things de la CBC, Sarika Cullis-Suzuki et Anthony Morgan.

Depuis 175 ans, IRCS met les Canadiens en contact avec la science afin de favoriser le dialogue, la découverte et la communauté, et de créer une culture scientifique attrayante pour tous. L'organisme de bienfaisance décerne chaque année la médaille et la citation Sandford Fleming à un Canadien.ne qui a contribué de manière exceptionnelle à la compréhension de la science par le public. Parmi les précédents lauréats figurent David Suzuki, Ursula Franklin, Chris Hadfield et André Picard.

Le prix William Edmond Logan récompense des organisations plutôt que des individus. Parmi les anciens lauréats figurent Celestica, IBM Canada, SciXchange de l'université métropolitaine de Toronto et Quirks and Quarks de la radio de la CBC. Ensemble, la médaille Fleming et le prix Logan occupent un créneau essentiel dans la célébration des efforts exceptionnels de communication scientifique au Canada.

En tant qu'organisme à charte royale, IRCS a été choisi pour honorer un certain nombre de Canadien.ne.s distingués en leur remettant la médaille du couronnement du roi Charles III pour leur contribution importante au Canada et à leur communauté. L'Institut décernera des médailles à ceux dont le travail contribue à la mission de l'organisme de bienfaisance, qui est de promouvoir la culture scientifique au Canada.

Carrie Boyce, directrice générale de IRCS, déclare : « C'est un grand honneur de reconnaître les lauréats de cette année. Ces partenaires influents travaillent avec enthousiasme à l'avancement de la communauté scientifique pour tous les Canadiens et Canadiennes, en faisant connaître à des millions de personnes chaque année la valeur de la connaissance et de l'intégrité scientifiques. »

À propos des prix, Alanna Mitchell remarque : « Nous vivons une époque où les fondements mêmes de la science et de la vérité sont attaqués à l'échelle mondiale. La propagande, le doute et la désinformation se sont installés dans le discours public à un degré que je trouve alarmant. Recevoir ce prix, cette année, est donc une douce validation du fait que la tâche de démocratiser la science est importante et que nous devons continuer à la mener à bien !

« Tout au long de son illustre carrière, Alanna a eu un impact considérable sur le reportage scientifique et l'application des connaissances au Canada et au-delà », a déclaré Carrie Boyce.

L'Association canadienne des centres de sciences (ACCS) est le plus grand réseau d'organisations d'engagement scientifique au Canada. Ses membres comprennent des centres de sciences, des musées, des zoos, des aquariums et des organisations d'apprentissage informel des STIM de premier plan d'un océan à l'autre. Les membres de l'ACCS rejoignent collectivement plus de 10 millions de personnes issues de publics multigénérationnels chaque année.

« L'ACCS est ravie d'accepter le prix William Edmond Logan de cette année. Notre conseil d'administration, notre équipe d'employés et de bénévoles dévoués, et notre réseau dans son ensemble travaillent dur pour faire progresser la culture de la science et de l'innovation au Canada. C'est un véritable honneur que d'être reconnu pour ce travail acharné et pour l'impact que nous avons sur la vie des gens au Canada et dans le monde entier. Nous considérons ce moment comme un marqueur de grand succès, et nous l'utiliserons pour nous propulser vers l'avant alors que nous continuons à défendre ce secteur vital de notre société », a déclaré Marianne Mader, directrice générale de l'ACCS.

Jock Fleming, président de IRCS et arrière-arrière-petit-fils du fondateur de l'Institut, Sir Sandford Fleming, qui a donné son nom à la médaille Fleming, s'exprime sur la victoire de l'ACCS : « Nos missions collectives se chevauchent souvent et c'est toujours un plaisir de travailler en partenariat avec les centres scientifiques locaux, les musées, les aquariums et autres, sans oublier LaSciencedAbord, dans la lutte contre la désinformation. Le comité des prix a décidé à l'unanimité de reconnaître l'énorme contribution de l'ACCS à la communication scientifique au Canada et ailleurs.

Une cérémonie privée pour célébrer toutes les contributions des lauréats au paysage scientifique canadien se tiendra au Zoo de Toronto (une organisation membre de l'ACCS) le 4 décembre, parrainée par la Burgundy Asset Management Ltd.

À propos de l'Institut royal canadien des sciences

l'Institut royal canadien des sciences est la plus ancienne organisation scientifique du Canada, fondée en 1849. Célébrant son 175e anniversaire, l'Institut royal canadien des sciences est un organisme de bienfaisance enregistré dont la programme primé construit la culture scientifique au Canada, en fournissant une plateforme pour l'engagement des adultes avec les scientifiques afin de favoriser la pensée critique, d'élargir le dialogue scientifique et de promouvoir une prise de décision éclairée. L'Institut forme également les scientifiques à devenir de meilleurs communicateurs, afin qu'ils communiquent leurs recherches de pointe au public de manière créative, inspirante et stimulante.

