L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux : 10 ans avec vous pour l'excellence!

Mission et rôle de l'Institut

L'INESSS s'emploie, depuis dix ans, à promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Il publie chaque année plus d'une centaine d'avis, de guides, de rapports et d'outils, notamment sur les médicaments, les produits sanguins, les thérapies avancées et les technologies innovantes, ainsi que les bonnes pratiques cliniques et organisationnelles dans le champ des services de santé et des services sociaux. Ces productions sont destinées au ministre ou au ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu'aux gestionnaires et aux intervenants dans les milieux de pratiques. Ces derniers mois, l'INESSS a par ailleurs été particulièrement sollicité pour fournir des réponses rapides à des questions portant sur différents traitements et interventions liés à la COVID-19, ainsi que pour évaluer l'impact de la pandémie sur les capacités hospitalières. Ces analyses font partie des éléments sur lesquels s'appuient les décisions gouvernementales, cliniques et managériales pour la gestion de cette crise sanitaire sans précédent.