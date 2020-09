L'Institut Mallet souligne l'initiative de la Fondation Lucie et André Chagnon

QUÉBEC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation Lucie et André Chagnon a annoncé, ce 21 septembre, sa volonté d'augmenter ses dons en soutien aux organismes qui travaillent à la prévention de la pauvreté et à lutter contre les inégalités sociales, notamment auprès des jeunes du Québec. Le soutien financier de la Fondation pourra potentiellement s'élever à 150 millions de dollars additionnels au cours des cinq prochaines années. L'Institut Mallet félicite la Fondation Chagnon.

Un engagement philanthropique remarquable

Cet engagement exceptionnel est une excellente nouvelle pour tout le secteur et spécifiquement pour les organismes de soutien aux communautés. Ceux-ci souffrent particulièrement depuis le début de la pandémie, puisque la plupart de leurs activités de financement n'ont pu avoir lieu, impactant leur capacité d'action.

Un exemple innovant et inspirant

La crise actuelle a obligé tous les acteurs du secteur à faire preuve d'agilité et à mettre en œuvre dans l'urgence des mécanismes d'adaptation innovants. Ceux-ci auront aussi des effets persistants à long terme, à l'instar de cette initiative que nous saluons.

« La nouvelle réalité qui se dessine constitue un véritable laboratoire, pour les fondations subventionnaires autant que pour les organisations terrain. Ceci impose une nécessaire réflexion sur le financement, bien sûr, mais aussi sur l'augmentation des capacités d'intervention. Ces adaptations doivent maintenant être examinées par chacun pour devenir des innovations qui accroîtront la capacité d'intervention, et qui seront ainsi pérennisées. », explique Jean M. Gagné, président de l'Institut Mallet.

Ce développement d'innovations à partir de situations d'adaptation fait d'ailleurs l'objet d'un vaste chantier enclenché en vue du Sommet 2021 de l'Institut Mallet.

À propos de l'Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique

L'Institut Mallet a pour mission de contribuer à l'avancement de la culture philanthropique en plaçant le don de soi au cœur des priorités de la société et pour y parvenir, il soutient le développement et le partage de savoirs et suscite le dialogue autour des actions individuelles et collectives.

Selon ses travaux, la culture philanthropique peut se définir comme un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et de mesures engendrant, notamment, le don de temps, d'expertise, d'argent ou de biens. Le don de soi peut se définir comme un don volontaire fait à autrui pour répondre aux besoins de personnes en difficulté ou aux besoins relevant de l'intérêt général comme le sont, entre autres, l'éducation, la santé, la culture et l'environnement.

Depuis 2013, l'Institut Mallet a organisé trois sommets sur la culture philanthropique, activités phares de l'organisme qui ont réuni les principaux acteurs de l'écosystème philanthropique. Il prépare actuellement la quatrième édition qui se tiendra en 2021 sous le thème: « La culture philanthropique : Au cœur d'un monde en transformation. »

