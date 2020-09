Le partenariat accueille les hôpitaux St. Joseph's et Humber River de Toronto comme responsables du programme pilote. La collecte commencera le 15 septembre 2020 et se terminera le 31 mars 2021. D'autres hôpitaux se joindront au programme plus tard cette année. « Les dispositifs visant à sauver des vies sont fabriqués en PVC. Notre industrie recycle depuis les années 1980 et nous sommes heureux d'ajouter des hôpitaux à notre liste croissante de recycleurs au Canada », dit Aiñe Curran, présidente-directrice générale de l'Institut du vinyle du Canada.

« En tant que fournisseurs de soins de santé, nous avons le devoir d'atténuer les répercussions environnementales de la prestation de soins de santé », souligne l'anesthésiste de St. Joseph's, le Dr Ali Abbass, qui recycle les dispositifs en PVC depuis plusieurs années. Norwich Plastics, un chef de file du recyclage du PVC, supervisera la logistique entourant les matériaux recueillis et leur conversion en nouveaux produits, comme les tuyaux, les tubes, les fournitures automobiles et les produits d'insonorisation. Tribu Persaud, de Norwich Plastics, explique que « la recyclabilité simple du vinyle est importante pour ce projet pilote grâce auquel nous prévoyons détourner au moins 80 000 livres de PVC recyclable des sites d'enfouissement. Le vinyle est un matériau polyvalent, précieux, fonctionnel et durable, ce qui en fait une ressource parfaite pour le recyclage. »

« C'est avec plaisir que nous soutenons le programme PVC 1-2-3 de l'Institut du vinyle du Canada, dont l'objectif est de recycler le plastique provenant de l'équipement médical usagé de façon sécuritaire. Des projets canadiens novateurs tels que celui-ci sont essentiels pour garder les déchets plastiques dans notre économie et hors de notre environnement », a dit l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Laurie Thomas, directrice des programmes de soins périopératoires et endoscopiques à l'Hôpital Humber River de Toronto, l'un des hôpitaux les plus avancés sur le plan technologique au Canada, installera des récipients de collecte de PVC dans 20 salles d'opération et 5 salles d'endoscopie, ainsi que dans les unités de soins post-anesthésiques et de chirurgie d'un jour. Mme Thomas précise « il est essentiel que tous les établissements recyclent lorsque c'est possible, et si nous pouvons montrer aux gens qu'un milieu hospitalier complexe où les activités se déroulent à un rythme rapide peut recycler, alors cela signifie que nous pouvons tous le faire… c'est un excellent message à diffuser pour l'Hôpital Humber River. »

Le président de l'Institut du vinyle du Canada, Veso Sobot, souligne que « le programme pilote de recyclage PVC 1-2-3 est non seulement une véritable innovation pour l'industrie du vinyle et les hôpitaux, mais c'est aussi un excellent modèle de leadership pour l'ensemble de l'industrie des plastiques au Canada. »

