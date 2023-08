L'Institut du véhicule innovant propulse cinq entreprises québécoises vers l'électrification des véhicules lourds

SAINT-JÉRÔME, QC, le 30 août 2023 /CNW/ - L'Institut du véhicule innovant (IVI) est ravi d'annoncer le lancement de la troisième phase du projet Flotte rechargeable - Camions lourds. Cette étape ultime offre à cinq entreprises la possibilité d'intégrer gratuitement un modèle de camion lourd électrique à leurs opérations pendant une période d'un mois tout en bénéficiant de l'installation temporaire d'une borne de recharge rapide de 50kW.

En partenariat avec les principaux fabricants de véhicules lourds, cette occasion unique permettra à ces entreprises de tester sans risque et sans frais les performances des camions électriques en conditions réelles, tout en leur offrant une expérience de conduite pratique et agréable.

Des entreprises soucieuses

En participant à la démarche, les entreprises font un pas de plus dans le but de réduire leur empreinte carbone liée aux déplacements. Parmi les entreprises sélectionnées, l'IVI est enthousiaste d'annoncer la participation de Transport Inter-Nord, qui a la chance de réaliser ses activités avec un Freightliner eCascadia doté d'une batterie d'une capacité utilisable de 438 kWh. Grâce à la générosité de Globocam, l'essai a débuté le 28 août et se terminera le 21 septembre 2023.

Un deuxième essai est prévu à la mi-octobre et les trois suivants sont prévus en 2024. L'IVI continuera de collaborer avec ses partenaires pour identifier les entreprises participantes et coordonner les périodes d'essais.

À l'issue de chaque essai, l'équipe du projet Flotte rechargeable - Camions lourds convie chaleureusement les gestionnaires intéressés à découvrir le véhicule électrique testé et à échanger avec le participant lors d'un atelier d'une demi-journée. Les inscriptions à ces ateliers sont actuellement ouvertes sur le site web du projet. Les gestionnaires désireux de participer à cette activité de formation et de discussion sont invités à s'inscrire rapidement, car les places sont limitées.

Un projet vers une économie verte

Le projet Flotte rechargeable - Camions lourds s'inscrit dans une démarche de développement durable visant à abaisser les barrières et à mettre en œuvre un plan d'électrification pour un bon nombre d'entreprises québécoises, avec l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel de rappeler que le secteur du transport routier représente à lui seul 34% des émissions québécoises de GES.

« L'électrification de l'économie québécoise est au cœur du Plan pour une économie verte. C'est un objectif qui prend tout son sens avec l'Institut du véhicule innovant (IVI), qui est une source d'inspiration pour le secteur des transports. En soutenant le projet Flotte rechargeable -- Camions lourds, notre gouvernement contribue concrètement à moderniser et décarboner le transport de marchandises. Grâce à notre programme Action-Climat Québec, l'Institut du véhicule innovant peut encourager l'industrie à prendre le virage de l'énergie propre tout en lui fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour électrifier sa flotte de véhicules lourds. L'IVI est un partenaire de choix pour l'atteinte de nos cibles en matière d'électrification des transports et permet à l'industrie de développer des réflexes plus propres et responsables. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Sur une durée de trois ans, l'IVI collabore avec des partenaires de choix de l'écosystème des transports pour rencontrer les exploitants, élaborer des rapports d'analyse de faisabilité pour une trentaine d'entreprises ciblées, et coordonner des périodes d'essais de modèles de camions lourds électriques en conditions réelles d'utilisation commerciale.

Le succès du projet Flotte rechargeable - Camions lourds est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Action-Climat Québec, qui vise à atteindre les objectifs ambitieux du Plan pour une économie verte 2030.

L'IVI tient à exprimer sa profonde gratitude envers l'ensemble de ses partenaires qui soutiennent activement cette initiative. Parmi eux figurent Hydro-Québec, Lion Électrique, Peterbilt du Canada, Excellence Peterbilt, Globocam représentant de Freightliner, Volvo Trucks, Kenworth, Malco Électrique, Geotab, l'Association du camionnage du Québec, le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme, Camo-Route, Sia Partners, le Centre de gestion de l'équipement roulant et le Centre de formation en transport de Charlesbourg.

Pour plus d'informations sur le projet Flotte rechargeable - Camions lourds, veuillez consulter le site web officiel : flotterechargeable.ca.

Institut du véhicule innovant

Cumulant plus de 25 ans d'expérience dans le développement de prototypes de véhicules électriques, autonomes et connectés, l'Institut du véhicule innovant (IVI) est un accélérateur d'innovation qui aide l'industrie québécoise à se positionner rapidement dans un marché en pleine croissance. L'IVI accompagne les industriels et les municipalités dans leurs objectifs d'électrification de leurs parcs en les sensibilisant aux avantages des véhicules électriques et en leur offrant de la formation et de l'encadrement pour faciliter leur transition énergétique.

L'Institut du véhicule innovant est un Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de Saint-Jérôme. Il détient un statut d'organisme à but non lucratif (OBNL) et est accrédité comme centre de recherche par le CRSNG.

