OTTAWA, ON, le 27 avril 2023 /CNW/ - L'Institut des normes de gouvernance numérique est fier d'annoncer la publication de la deuxième édition d'une norme nationale du Canada, CAN/DGSI 103-1:2023, Confiance et identité numériques - Partie 1 Principes fondamentaux

Cette norme fournit des conseils pour la conception, la création, l'exploitation, la maintenance et les essais de systèmes numériques au Canada. Elle décrit les exigences minimales et un ensemble de contrôles qui peuvent être appliqués aux systèmes et services numériques utilisés dans des contextes d'identité ou appliqués à l'ensemble de ces contextes.

« Les normes forment la fondation d'un régime réglementaire flexible au Canada. », a déclaré le sénateur Colin Deacon. « Alors que la numérisation de notre économie s'accélère, la confiance du public doit être au cœur du développement des produits et des services. Le travail d'organisations telles que le Conseil de gouvernance numérique et son Institut des normes de gouvernance numérique, qui élaborent des normes consensuelles, est essentiel à cette avancée. J'applaudis l'approbation de la norme nationale sur la confiance et l'identité numériques, qui constitue une nouvelle étape dans la modernisation de notre régime réglementaire au Canada

La norme CAN/DGSI 103-1 a été révisée pour refléter les pratiques actuelles de l'industrie et pour s'assurer que tous les employeurs ont accès aux informations les plus récentes. Les exigences de la norme garantissent que les systèmes et services numériques sont sûrs, sécurisés, fiables et protégés. Cette édition de la norme comprend également des sections sur l'évaluation et le contrôle des risques et de leur atténuation.

« Interac reste déterminé à soutenir l'établissement et la mise à jour régulière de normes nationales afin d'encourager l'adoption à grande échelle et l'interopérabilité, de réaffirmer l'importance du contrôle personnel et de la protection de la vie privée, et de soutenir l'inclusion de tous ceux qui veulent participer à l'économie numérique canadienne », a déclaré Debbie Gamble, directrice générale, Innovation Labs and New Ventures chez Interac Corp. « Nous sommes fiers d'avoir contribué à cette importante mise à jour en tant que membre du comité technique sur la confiance et l'identité numériques, car nous nous efforçons d'établir une base de confiance permettant aux Canadiens d'améliorer la façon dont ils échangent de la valeur. »

La deuxième édition de la norme CAN/DGSI 103-1 peut être téléchargée sur le site web





À propos de l'Institut des normes de gouvernance numérique

L'Institut des normes de gouvernance numérique élabore des normes de gouvernance des technologies numériques adaptées à une utilisation mondiale. L'institut collabore avec des spécialistes, des partenaires nationaux et internationaux et le public afin d'élaborer des normes qui réduisent les risques pour les Canadien·ne·s et les organisations canadiennes qui adoptent et utilisent des technologies numériques novatrices au sein de l'économie numérique actuelle. L'Institut des normes de gouvernance numérique est une division indépendante du Conseil de gouvernance numérique. Pour en apprendre davantage sur l'organisation et ses initiatives, visitez le www.dgc-cgn.org ou écrivez à [email protected].

À propos du Conseil de gouvernance numérique

Le Conseil de gouvernance numérique est une organisation dirigée par ses membres qui agit à titre de responsable neutre et intersectoriel pour rassembler les cadres du Canada afin d'identifier les risques et les possibilités de la gouvernance numérique, d'y accorder la priorité et de prendre des mesures en conséquence. Le Conseil de gouvernance numérique dirige une tribune de cadres de direction pour les membres du conseil, établit des normes de gouvernance de la technologie par le biais de l'Institut des normes de gouvernance numérique et certifie le respect de la gestion de l'utilisation efficace des technologies numériques par les organisations canadiennes. Pour en apprendre davantage sur l'organisation et ses initiatives, visitez le www.dgc-cgn.org ou écrivez à [email protected].

SOURCE Digital Governance Council

Renseignements: Demandes des médias: Darryl Kingston, Directeur executif, Institut des normes de gouvernance numérique, [email protected]