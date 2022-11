TORONTO, le 24 nov. 2022 /CNW/ - L'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) annonce l'ajout de trois nouvelles membres à son conseil d'administration : Mme Maryse Bertrand, Mme Nora Duke, IAS.A, et Mme Anne McLellan, F.IAS. Élues lors de l'assemblée générale annuelle qui a eu lieu à Toronto le 23 novembre dernier, ces personnes se joindront aux membres du conseil d'administration et siégeront pendant un mandat d'un an.

« Mme Maryse Bertrand, Mme Nora Duke et Mme Anne McLellan sont des cheffes d'entreprise et des administratrices très réputées du pays, qui se sont engagées envers l'excellence en matière de gouvernance et soutiendront avec passion le travail essentiel effectué par l'IAS afin d'améliorer la confiance envers les organisations canadiennes », déclare Mme Linda Hohol, présidente du conseil d'administration de l'IAS. « J'ai le privilège de siéger aux côtés de 10 administrateurs diversifiés et émérites du Canada et j'ai hâte de poursuivre notre travail. »

Conseil d'administration de 2022 à 2023

Mme Maryse Bertrand (Montréal, Qc)

(Montréal, Qc) M. Rahul K. Bhardwaj , IAS.A ( Toronto, Ont. )

, IAS.A ( ) Mme Nora Duke , IAS.A (Saint-Jean, T.-N.-L.)

, IAS.A (Saint-Jean, T.-N.-L.) Mme Linda Hohol ( Calgary , Alb.)

( , Alb.) Mme Anne McLellan , F.IAS ( Edmonton , Alb.)

, F.IAS ( , Alb.) M. Robert Paré ( Westmount, Qc )

) M. Jean Paul (JP) Gladu, IAS.A (Première Nation de Sand Point, Ont. )

(JP) Gladu, IAS.A (Première Nation de ) M. Robert Phillips, F.IAS ( Vancouver , C.-B.)

, C.-B.) Mme Andrea Rosen ( Toronto, Ont. )

( ) M. Robert G.C. Sobey, IAS.A ( Stellarton , N.-B.)

, N.-B.) Mme Patricia Youzwa ( Regina, Sask. )

Les biographies complètes sont accessibles ici.

« Chacun de ces nouveaux membres du conseil apporte un point de vue unique et la même volonté inébranlable de favoriser un dialogue plus approfondi et de créer une culture de bonne gouvernance dans l'ensemble du Canada », déclare M. Rahul Bhardwaj, président et chef de la direction. « Alors que l'IAS continue de fournir à ses membres une gamme de services, j'attends avec impatience l'expertise supplémentaire que ces personnes offriront à notre équipe. »

Les nouvelles nominations comblent les postes créés par les départs à la retraite de Mme Yaprak Baltacioglu (mars 2022), M. Mac Van Wielingen, IAS.A (septembre 2022) et M. Jo Mark Zurel (novembre 2022).

« Nous disons au revoir à trois personnes qui ont consacré leur temps précieux non seulement au conseil d'administration de l'IAS, mais ont également contribué de façon importante à différents conseils dans l'ensemble du pays. J'ai eu la chance d'avoir siégé aux côtés de ces personnes qui ont été des administrateurs forts et dévoués », déclare Mme Hohol.

À propos de l'IAS

Établi en 1981, l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) est une organisation à but non lucratif composée de membres qui représente les administrateurs et les conseils d'administration canadiens des secteurs à but lucratif, à but non lucratif et de la Couronne.

En tant que plus grande communauté d'administrateurs au Canada, l'IAS organise des forums, organise des événements de réseautage et donne accès à des ressources de niveau international à plus de 16 500 membres et à un réseau de onze sections régionales. Les membres qui réussissent le Programme de perfectionnement des administrateurs IAS-Rotman (PPA) et le processus d'examen dirigé par l'IAS méritent le très reconnu titre IAS.A.

Pour en savoir plus à propos de l'IAS, visitez le site Web ias.ca.

