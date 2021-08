L'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement annonce la nomination d'un nouveau président et chef de la direction

Québec, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) annonce la nomination de M. Alain Vachon, à titre de président et chef de la direction à compter du 27 août 2021.

Cette nouvelle nomination fait suite au départ à la retraite de monsieur Georges Archambault. À ce sujet, les membres du conseil d'administration de l'IRDA désirent souligner l'impulsion décisive qu'il a su donner à l'IRDA au cours des six dernières années pour mieux répondre aux besoins des producteurs. Ils tiennent à le remercier et lui souhaiter une bonne retraite.

Quant à M. Vachon, ce dernier est un candidat de premier choix pour continuer à faire fleurir l'IRDA, développer ses expertises et l'amener à atteindre son plein potentiel.

« Sa connaissance de l'IRDA, son parcours académique, sa rigueur, ses capacités analytiques et sa motivation à poursuivre les changements entrepris afin de permettre à l'IRDA de contribuer toujours mieux au développement d'une agriculture durable au Québec font de lui un candidat de premier choix. » Monsieur Pascal Van Nieuwenhuyse, président du conseil d'administration de l'IRDA

Pour M. Vachon, c'est un accomplissement professionnel qui se réalise ainsi qu'une opportunité concrète de soutenir le développement d'une agriculture durable au Québec.

« L'IRDA bénéficie d'un positionnement unique pour répondre aux nombreux objectifs que s'est donné le Québec en matière d'agroenvironnement. Grâce au support du personnel de l'IRDA et de nos partenaires, nous pourrons appuyer encore plus les producteurs québécois et ainsi contribuer au développement d'une agriculture durable au Québec. » - Monsieur Alain Vachon, président et chef de la direction de l'IRDA.

À propos de monsieur Alain Vachon

Me Alain Vachon compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du droit. Détenteur d'un baccalauréat en biologie et d'une formation à la maîtrise en droit de l'environnement, il a œuvré en pratique privée pendant 10 ans où il a développé une solide connaissance de la propriété intellectuelle en plus de plaider devant les tribunaux. Au cours de son parcours, il a occupé des postes de direction au sein du CRIQ pendant plus de neuf ans pour ensuite joindre l'IRDA en tant que directeur des affaires corporatives, juridiques et des ressources humaines.

À propos de l'IRDA

L'IRDA est un institut de recherche à but non lucratif ayant pour mission de soutenir le développement d'une agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l'innovation et aux partenariats.

SOURCE Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

Renseignements: Joannie Robitaille, Responsable des communications, Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, [email protected], 581-996-4934

Liens connexes

www.irda.qc.ca