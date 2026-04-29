L'Institut de la cataracte lance son premier réseau national et positionne Montréal comme chef de file de la chirurgie de la cataracte en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Groupe Vision a annoncé que l'Institut de la cataracte de Montréal est désormais le centre de chirurgie de la cataracte qui réalise le plus grand nombre de procédures en Amérique du Nord, avec plus de 18 000 interventions effectuées chaque année. Ce résultat démontre comment les investissements du Québec dans des modèles de soins collaboratifs innovants peuvent réduire les délais d'attente, renforcer les partenariats hospitaliers et offrir de meilleurs résultats aux patients. Fort de ce modèle unique, Groupe Vision annonce également le lancement de l'Institut de la cataracte de Montréal, premier réseau national d'établissements chirurgicaux communautaires détenus par des médecins et consacrés à la chirurgie de la cataracte et à d'autres soins ophtalmologiques sécuritaires, efficaces et accessibles aux patients partout au Canada.

« L'Institut de la cataracte de Montréal est maintenant une composante essentielle du système de santé québécois et un modèle pour le reste du Canada », a déclaré Dr Mark Cohen, directeur médical national de l'Institut de la cataracte et directeur médical national de Groupe Vision, la société mère de l'Institut de la cataracte. « Il illustre parfaitement ce qui est possible lorsque l'on soutient les hôpitaux publics grâce à des environnements hautement efficaces, entièrement consacrés aux soins de la cataracte, une réussite dont le Québec peut être extrêmement fier. C'est pourquoi nous sommes ravis de lancer le premier réseau national d'établissements chirurgicaux communautaires. »

Au Québec, la chirurgie de la cataracte financée par le secteur public est généralement réalisée dans les délais de référence nationaux de 16 semaines (112 jours), environ sept patients sur dix recevant leur chirurgie à temps. Dans la région de Montréal, les données du Système d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés (SIMASS) montrent qu'alors que 748 personnes attendaient leur intervention depuis plus d'un an il y a quatre ans, ce nombre est aujourd'hui de seulement 25 patients, soit une réduction de 97 %, attribuable à cette collaboration.

« Pour de nombreux patients, une chirurgie de la cataracte à l'Institut de la cataracte de Montréal marque le moment où le monde redevient clair : que ce soit reconnaître nettement le visage d'un proche, lire un écran de téléphone aisément ou se sentir en sécurité au volant », a affirmé Dr Fanous, directeur médical de l'Institut de la cataracte de Montréal. « À l'Institut de la cataracte de Montréal, notre mission est simple : permettre aux Canadiens d'accéder plus rapidement à une chirurgie de la cataracte sécuritaire, dans des installations modernes, afin qu'ils puissent retrouver une excellente vision et une qualité de vie améliorée. »

L'Institut de la cataracte de Montréal collabore avec plusieurs hôpitaux de la région, dont le Centre hospitalier de St. Mary, l'Hôpital général du Lakeshore, l'Hôpital du Sacré-Cœur, l'Hôpital Fleury et l'Hôpital de Lachine, afin de réaliser des chirurgies de la cataracte financées publiquement dans des environnements d'établissements chirurgicaux communautaires hautement efficaces. En transférant ces chirurgies vers ce type d'environnement, il devient possible de libérer des salles d'opération hospitalières afin de les consacrer à d'autres chirurgies plus complexes, notamment en orthopédie, en cardiologie et en oncologie.

En tant que centre de chirurgie de la cataracte au plus fort volume d'activités en Amérique du Nord, l'Institut de la cataracte de Montréal démontre que des modèles chirurgicaux spécialisés et à haut rendement permettent d'accroître la capacité, de soutenir les partenaires hospitaliers et d'améliorer l'accès aux soins pour les patients.

L'Institut de la cataracte de Montréal forme aujourd'hui un réseau de 21 établissements chirurgicaux communautaires à l'échelle du pays, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, réalisant plus de 90 000 chirurgies de la cataracte financées par le secteur public chaque année.

À propos de l'Institut de la cataracte de Montréal

L'Institut de la cataracte de Montréal a pour mission de renforcer le réseau de soins de santé du Canada en collaborant avec les autorités provinciales afin d'offrir des chirurgies oculaires sécuritaires, efficaces et réalisées en temps opportun, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des Canadiens. Nous croyons que toute personne, peu importe sa situation financière, son parcours ou son lieu de résidence, mérite un accès équitable à des soins chirurgicaux conformes aux meilleures pratiques.

En plus de la prestation de services chirurgicaux, l'Institut de la cataracte de Montréal accorde une importance particulière à l'éducation et à l'accompagnement des patients en leur fournissant l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé oculaire. Son action repose sur la collaboration, la recherche, l'éducation, l'innovation et l'engagement communautaire, dans le but de soutenir et de renforcer l'ensemble du système de santé.

À propos de Groupe Vision

Groupe Vision, dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file nord-américain en matière de correction de la vue et de services d'ophtalmologie. Forte de quelque 200 chirurgiens ophtalmologistes et de plus de 70 établissements, l'entreprise réalise plus de 100 000 interventions chaque année, y compris des corrections de la vue au laser et des chirurgies de la cataracte. Groupe Vision est fier de collaborer avec des institutions de santé canadiennes pour offrir des chirurgies de la cataracte financées par des fonds publics. Cette initiative réduit considérablement les temps d'attente et allège la pression sur le système public de santé afin de constamment améliorer la santé des Canadiens partout au pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le groupe, visitez www.thevisiongroup.com/fr.

SOURCE Institut de la cataracte de Montréal

Contact : Jessica Rousseau, TACT, 438-396-8288, [email protected]