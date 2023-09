Les récipiendaires du programme de bourses North America Sustainable Food Systems Initiative de l'Institut Danone représentent des universités de premier plan aux États-Unis et au Canada.

WHITE PLAINS, N.Y., TORONTO et BOUCHERVILLE, Canada, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Danone Institute North America (DINA), une fondation à but non lucratif gérée par Danone Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui les cinq équipes récipiendaires de l'initiative « Sustainable Food Systems » (« Systèmes alimentaires durables ») de la DINA - un programme de bourses faisant la promotion des systèmes alimentaires locaux résilients et durables. Chacune des cinq équipes de l'Université Harvard, l'Université McGill, l'Université Tufts, l'Université du Tennessee à Knoxville et de l'Université du Texas à Austin recevra 50 000 $ US en bourses pour développer et exécuter leurs projets communautaires.

Ces projets visent à générer un impact positif dans cinq communautés distinctes aux États-Unis et au Canada : San Juan (Porto Rico) ; Montréal (Québec); Comté d'Alameda (Californie) ; Knoxville, (Tennessee) ; et Austin (Texas). Sélectionnés parmi des candidats des États-Unis et du Canada, les récipiendaires de 2023 ont été reconnus pour leur innovation et leur impact, ainsi que pour la manière dont ils relèvent les défis alimentaires changeants en période inflationniste, de changements climatiques et d'insécurité alimentaire.

D'abord introduit en 2019 comme l'initiative « One Planet. One Health », le programme de bourses de l'Initiative Systèmes alimentaires durables de DINA soutient des projets locaux qui renforcent les systèmes alimentaires locaux et qui démontrent un engagement envers des projets concrets et réalisables. Ces projets se situent à l'intersection de la communauté, de la santé individuelle et de la santé de la planète. L'Institut et son financement initial sont également des éléments clés des engagements plus larges de Danone en matière de santé portés à travers la Conférence de la Maison Blanche sur la faim, la nutrition et la santé en septembre 2022.

« Les effets sociaux et économiques des changements dans l'environnement alimentaire ont amplifié la fragilité et l'iniquité de nos systèmes alimentaires, et les récipiendaires des bourses 2023 construisent des programmes communautaires qui peuvent atténuer les impacts sur les communautés vulnérables », a déclaré Leslie Lytle, PhD, présidente du DINA et professeure adjointe à la Gillings School of Global Public Health de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et à l'Université du Minnesota. « Nous sommes inspirés par leur engagement à créer un monde plus sain grâce à l'alimentation et nous sommes impatients de les aider à faire progresser leurs programmes au cours des deux années à venir. »

En plus de la bourse de 50 000 $, les cinq équipes participeront à des formations et des ateliers avec les dirigeants et partenaires de la DINA au cours des deux prochaines années pour soutenir le développement et la mise en œuvre de leurs projets. En octobre 2023, une équipe recevra également 10 000 $ supplémentaires pour le plan de communication le plus solide, tel que jugé par le conseil d'administration de la DINA.

Les lauréats et les projets de l'Initiative Systèmes alimentaires durables 2023 sont :

PROJET #1 : La Cajita Mutua (The Collective Box) : Un projet alimentaire durable de la ferme à la communauté centré sur les valeurs

(Membres de l'équipe : Harvard T.H. Chan School of Public Health ; Fundación de Investigación Science and Education, San Juan)

Les communautés de Porto Rico connaissent une prévalence très élevée de surpoids et d'obésité, d'hypertension artérielle et de diabète ou de prédiabète, ainsi que des niveaux élevés d'insécurité alimentaire. À la lumière des préoccupations sanitaires, sociales et économiques, les mouvements alimentaires locaux à Porto Rico augmentent en nombre et en ampleur, renforçant la production agricole locale pour promouvoir la santé humaine et planétaire. Ce mouvement agroécologique est une approche holistique de la production alimentaire qui réconcilie les systèmes naturels, les cultures locales et les besoins nutritionnels pour le bénéfice mutuel des communautés locales et de la santé des écosystèmes. Ainsi, les efforts visant à promouvoir la durabilité des exploitations agricoles à Porto Rico apportent potentiellement d'importantes contributions à la nutrition et à la santé. Ce projet évalue l'impact du projet La Cajita Mutua (The Collective Box) pour accroître l'accès à des aliments locaux, nutritifs et cultivés de manière durable qui améliorent la sécurité alimentaire, les liens sociaux et la santé cardio-métabolique. Il examine l'apport alimentaire, la cuisine, l'achat de nourriture et les comportements durables acquis auprès de Cajita, ainsi que les changements d'attitudes et de comportements résultant de la participation à une expérience d'apprentissage agricole centrée sur les valeurs.

PROJET #2 : Solutions technologiques pour simuler et stimuler le changement alimentaire

(Organisation membre de l'équipe : Université McGill)

La plupart des consommateurs ne comprennent pas l'impact de leurs choix alimentaires sur l'environnement et ne disposent pas des outils nécessaires pour explorer les compromis par rapport à d'autres produits avant d'acheter des aliments et des boissons. Le simulateur innovant de l'équipe de McGill, Tableau de bord pour l'amélioration des choix alimentaires durables et sains (Dashboard for Improving Sustainable Healthy diet choices - DISH), cartographie simultanément l'impact sur la santé, la nutrition et l'environnement de repas sélectionnés, permettant aux consommateurs d'imaginer l'impact potentiel de leurs choix avant d'acheter. Sur DISH, les utilisateurs peuvent constater les économies environnementales des repas par rapport aux régimes alimentaires de référence durables et non durables. L'étude pilote de McGill se concentre sur la mise à niveau de la version actuelle de DISH et répond à deux questions de recherche : (a) comment les interventions ludiques sur DISH peuvent-elles propulser des changements alimentaires et (b) comment des interventions efficaces avant les décisions concernant les repas peuvent-elles favoriser des changements alimentaires ? Il vise à tester le mode de livraison, les fonctionnalités et l'impact des modules de DISH sur des personnes issues de différents milieux sociodémographiques ainsi qu'à explorer les points de vue des étudiants sur l'impact environnemental des habitudes alimentaires et la conscience du lien entre le changement climatique et les choix alimentaires. Et ce, tout en évaluant leurs opinions sur leur volonté de passer à une alimentation plus durable.

PROJET #3 : Recipe4Health en Californie : Modélisation à grande échelle des impacts sur la santé planétaire et humaine d'un programme holistique et communautaire « l'alimentation en tant que médicament »

(Organisations membres de l'équipe : Tufts University, Recipe4Health)

Créer des systèmes alimentaires qui offrent un accès équitable à une alimentation saine tout en respectant les limites planétaires est un défi crucial de notre époque. Les programmes Food as Medicine (FAM), tels que les prescriptions de produits, sont apparus comme des solutions prometteuses. Le projet Leading a Sustainability Transition in Nutrition Globally (LASTING) est dirigé par une équipe de recherche interdisciplinaire de la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l'Université Tufts. L'équipe développe un modèle pour simuler les impacts holistiques des changements alimentaires qui sera appliqué à un programme communautaire Food as Medicine, Recipe4Health (R4H). R4H s'efforce d'améliorer les résultats de santé des populations à faible revenu du comté d'Alameda en augmentant l'accès à des aliments sains, à l'éducation nutritionnelle et aux stratégies de santé comportementale tout en s'approvisionnant simultanément auprès de fermes biologiques régénératives. LASTING vise à simuler les impacts potentiels sur l'environnement, la santé et les économies de coûts de la mise en œuvre de R4H à grande échelle en Californie.

PROJET #4 : Impact d'un programme de recyclage alimentaire sur le campus sur la durabilité alimentaire et la sécurité nutritionnelle des étudiants universitaires

(Organisation membre de l'équipe : Université du Tennessee à Knoxville)

L'omniprésence de l'insécurité alimentaire sur les campus universitaires est plus grave que dans le reste de la population. Pour aider à répondre à la forte proportion d'étudiants en situation d'insécurité alimentaire sur le campus, l'équipe de l'Université du Tennessee à Knoxville a développé un programme de recyclage des aliments, food4VOLS, qui réutilise les aliments inutilisés des installations de restauration du campus en repas chauds et servis afin de réduire le gaspillage alimentaire et accroître l'accès aux repas. Le nombre actuel de repas distribués est largement insuffisant pour améliorer la sécurité alimentaire des étudiants et n'intègre pas le volume total de nourriture disponible pour le recyclage des étudiants. Les objectifs de ce projet multidisciplinaire sont de déterminer les facteurs de motivation et les obstacles à l'utilisation du programme de recyclage des aliments sur le campus, d'évaluer la qualité de l'alimentation des utilisateurs du programme de recyclage des aliments sur le campus ; évaluer les sources alternatives d'alimentation et de nutrition des étudiants ; élargir les points d'accès à la nourriture du programme de recyclage des aliments sur le campus et évaluer la capacité des nouveaux sites à atteindre davantage d'étudiants en situation d'insécurité alimentaire ; et communiquer les leçons tirées de ce projet avec d'autres chercheurs des collèges et universités publics.

PROJET #5 : La nourriture est le meilleur remède

(Organisations membres de l'équipe : Université du Texas à Austin ; Ascension Texas ; Cooks Nook Austin ; Farmshare Austin)

La période post-partum est une période difficile pour toutes les femmes, mais particulièrement difficile pour les mères en situation d'insécurité alimentaire. Le maintien d'un apport adéquat d'aliments riches en nutriments passe souvent au second plan lorsqu'il s'agit de faire face aux exigences physiques, mentales et financières liées aux soins d'un nourrisson. Par rapport aux femmes post-partum en sécurité alimentaire, les femmes post-partum en situation d'insécurité alimentaire ont une alimentation de moindre qualité, des taux d'allaitement inférieurs, des taux plus élevés de troubles de santé mentale et une plus grande rétention de poids. Le programme Food is the Best Medicine (FBM) est une intervention de huit (8) semaines au cours de laquelle les mères post-partum en situation d'insécurité alimentaire reçoivent des boîtes de nourriture hebdomadaires contenant des repas entièrement préparés et des kits alimentaires créés à partir d'aliments biologiques cultivés localement, livrés à leur domicile. Ce projet vise à étendre l'intervention FBM originale pour inclure une composante de soutien social qui enseigne les compétences de préparation des aliments pour soutenir la cuisine maison, aide les femmes à accéder aux ressources alimentaires communautaires et favorise un groupe de soutien Facebook. Les objectifs de ce projet sont d'augmenter la qualité de l'alimentation, en particulier la consommation de fruits et légumes chez les femmes en post-partum en situation d'insécurité alimentaire et de tester l'impact et la faisabilité du FBM et du FBM en plus des interventions de soutien social sur la qualité de l'alimentation, la sécurité alimentaire et les résultats de santé des femmes en situation d'insécurité alimentaire en post-partum.

Pour de plus amples informations sur le Danone Institute North America, visitez le site www.danoneinstituteNA.org (en anglais seulement).

À propos de Danone Amérique du Nord

Danone Amérique du Nord est un leader dans le secteur de l'alimentation et des boissons. En tant qu'entreprise certifiée B Corp, Danone Amérique du Nord s'engage à créer de la valeur économique et sociale, tout en nourrissant les écosystèmes naturels par le biais d'une agriculture durable. Notre portefeuille de marques bien étoffé comprend : Activia®, DanActive®, Danimals®, Dannon®, evian®, Happy Family® Organics, Honest to Goodness®, Horizon® Organic, International Delight®, Light + Fit®, Oikos®, Silk®, So Delicious® Dairy Free, STōK®, Two Good®, Wallaby® Organic et YoCrunch®. Avec plus de 6 000 employés et 16 sites de production au Canada et aux États-Unis, la mission de Danone Amérique du Nord est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre de personnes possible.

Pour de plus amples informations sur Danone Amérique du Nord, visitez www.danonenorthamerica.com.

Pour de plus amples informations sur Danone Canada, www.danone.ca.

Danone Amérique du Nord est une filiale de Danone.

CONTACT:

Makayla Martin

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2222413/Danone_Institute_Logo_Logo.jpg

SOURCE Danone Institute of North America