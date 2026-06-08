L'Institut CRRC Zhuzhou présentera son système 6.X de stockage d'énergie à refroidissement liquide au salon The Smarter E Europe 2026

Densité énergétique en hausse de 25 % et empreinte du site réduire de 20 %

BOHOT, Bulgarie et MUNICH, 8 juin 2026 /CNW/ -- L'Institut CRRC Zhuzhou lancera son système 6.X de stockage d'énergie refroidi par liquide à The Smarter E Europe 2026, du 23 au 25 juin au Messe München, kiosques B2.540 et B2.640 dans le hall B2. Le lancement est appuyé par le projet BESS de 200 MWh à Bohot, en Bulgarie, qui a finalisé le raccordement complet au réseau en avril 2026.

Avec une densité énergétique en hausse de 25 % et empreinte du site réduire de 20 %, l’Institut CRRC Zhuzhou présentera son système 6.X de stockage d’énergie refroidi par liquide à The Smarter E Europe 2026 Speed Speed (PRNewsfoto/CRRC Zhuzhou Institute)

En mai 2026, les activités de stockage d'énergie de l'Institut CRRC Zhuzhou s'étendaient à plus de 25 pays et régions. Lors du salon, l'entreprise soulignera les améliorations techniques dans ses derniers produits de stockage et son bilan de livraison dans l'ensemble des projets européens.

Lancement de nouveau produit : Système 6.X de stockage d'énergie refroidi par liquide

Le système 6.X offre trois avancées techniques clés :

Utilisation renforcée de l'espace : la densité énergétique augmente de 25 % et l'empreinte du site est réduite de plus de 20 %, ce qui permet de répondre aux contraintes foncières et aux défis d'approbation de la planification dans l'ensemble des marchés européens.

Rendement thermique optimisé : la conception de dissipation thermique à décharge par le haut avec contrôle adaptatif de la température réduit la consommation d'énergie de gestion thermique de plus de 10 %, améliorant ainsi l'efficacité globale du système.

Couverture complète du scénario : la solution intégrée prend en charge les applications de production de services publics, de réseau et commerciales et industrielles, ce qui permet aux propriétaires d'actifs de maximiser le rendement dans divers contextes de déploiement.

Validation de la sécurité à l'échelle

L'Institut CRRC Zhuzhou a publié les résultats de sécurité des essais de résistance au feu à grande échelle et de la validation à six niveaux de sécurité extrême en vertu des normes UL 9540A:2026 et NFPA 855:2026, deux normes internationalement reconnues pour les systèmes de stockage de batteries.

Livraison validée : projet BESS de 200 MWh à Bohot

Le 3 avril 2026, le projet Bohot a achevé le raccordement au réseau à pleine capacité, répondant aux exigences d'interconnexion strictes de l'Europe. Le projet utilise une architecture modulaire de cabines de batteries à courant continu, de cabines à courant alternatif intégrées et d'unités PCS, jumelées à un système d'interconnexion réseau de 33 kV. Fonctionnant maintenant de manière stable, il a gagné la reconnaissance des partenaires locaux et des organismes de réglementation, jetant les bases d'un engagement européen plus profond.

Bâtir au-delà du réseau

L'Institut CRRC Zhuzhou accorde la priorité à l'embauche locale, à la formation professionnelle et à l'approvisionnement local pour renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales. Tout au long du cycle de vie d'un projet, l'entreprise applique des mesures de protection écologique et des études d'impact sur l'environnement, couvrant l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone et la protection de la biodiversité. Son adhésion à la réglementation et aux normes internationales des pays hôtes a établi un lien de confiance avec les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier.

Onduleur PV « Chixiao » de 460 kW

L'Institut CRRC Zhuzhou présentera également son onduleur photovoltaïque « Chixiao » de 460 kW. Héritant des normes de conception de qualité sur rail à grande vitesse, l'onduleur augmente la puissance nominale à 460 kW (506 kW max) et améliore la densité de puissance de 28 % par rapport à la génération précédente. Il adopte également pour la première fois une nouvelle génération d'appareils au carbure de silicium (SiC), ce qui réduit les coûts du système pour les grandes centrales au sol.

Les visiteurs sont invités aux kiosques B2.540 et B2.640 dans le hall B2 pour découvrir de nouvelles opportunités sur le marché européen des énergies propres.

Pour en savoir plus sur l'Institut CRRC Zhuzhou, visitez https://www.crrcgc.cc/zsen/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2996051/8eb3b12d7299010647058ecae5d76bb0.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2996052/2026Intersolar.jpg

SOURCE CRRC Zhuzhou Institute

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