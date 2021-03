Le soutien et le financement offerts aideront les personnes les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19, dont celles qui vivent ou travaillent dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées.

OTTAWA, ON, le 3 mars 2021 /CNW/ - Fort de la conviction que toutes et tous au Canada méritent des services de santé d'excellence, l'organisme Excellence en santé Canada voit aujourd'hui le jour. Cherchant sans relâche à concrétiser cette vision, il a décidé d'élargir son champ d'action face à la pandémie de COVID-19.

« À toutes les personnes qui ont à cœur l'excellence des services de santé : nous nous engageons à collaborer avec vous afin d'améliorer de façon étendue et durable la qualité et la sécurité des soins et des services de santé, a déclaré Jennifer Zelmer, présidente-directrice générale d'Excellence en santé Canada. Nos solutions doivent être à la hauteur des défis auxquels sont confrontés nos systèmes de santé. Excellence en santé Canada et ses partenaires élargissent donc leur champ d'action face à la pandémie pour aider davantage de gens qui ont été durement touchés par la

COVID-19. ».

L'Institut canadien pour la sécurité des patients et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé ont fusionné pour former Excellence en santé Canada, rassemblant des centaines d'équipes et des milliers de personnes de tous les territoires et provinces pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Excellence en santé Canada poursuivra cette quête d'excellence des services de santé pour toutes et tous au Canada.

La priorité immédiate sera d'enrichir l'aide offerte aux personnes les plus durement touchées par la pandémie, notamment par les programmes suivants :

SLD+ et pandémie : apprendre ensemble favorise la collaboration entre les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées afin de renforcer leur préparation à la pandémie et leur capacité d'intervention et de soutenir la campagne de vaccination.

favorise la collaboration entre les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées afin de renforcer leur préparation à la pandémie et leur capacité d'intervention et de soutenir la campagne de vaccination. Essentiels ensemble aide les établissements de santé à réintégrer en toute sécurité les partenaires de soins essentiels (famille et proches).

« La sécurité des résidents et du personnel des établissements de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées est une source de préoccupation importante et un défi considérable depuis le début de la pandémie, explique Ronald Guse, coprésident du conseil d'administration d'Excellence en santé Canada. Plus de 1000 établissements ont présentement recours au programme SLD+ pour cerner leurs besoins particuliers et leurs défis communs et agir en conséquence, et Excellence en santé Canada est prêt à collaborer avec un plus grand nombre d'établissements encore. Nous invitons donc aujourd'hui les établissements de tout le pays à profiter de ce programme ».

« La pandémie de COVID-19 a entraîné des restrictions générales des visites, ce qui empêche bien des partenaires de soins essentiels, y compris des membres de la famille, de voir leurs proches qui vivent dans des établissements de santé, déplore Lynn Stevenson, coprésidente d'Excellence en santé Canada. Ces politiques reposent sur les meilleures intentions, mais il faut se rappeler que les partenaires de soins essentiels sont des alliés indispensables pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Nous sommes là pour aider les établissements à planifier la réintégration de ces partenaires de manière sécuritaire pendant la pandémie. »

À propos du programme SLD+ et pandémie : apprendre ensemble

Les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées ont accès à une vaste offre virtuelle qui leur permet de soutenir leur réponse à la pandémie et de s'attaquer collectivement aux défis découlant de la pandémie. Cette offre peut éventuellement comprendre jusqu'à 10 000 $ de financement, l'encadrement d'experts, des activités d'apprentissage par les pairs et des webinaires de formation. De nouvelles ressources ont été élaborées spécifiquement pour répondre aux besoins définis dans le cadre du programme, notamment :

Ressources préparatoires à la vaccination contre la COVID-19 : synthèse de ressources de tout le pays pour aider les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées à planifier et à effectuer la vaccination du personnel, des résidents et des partenaires de soins essentiels;

synthèse de ressources de tout le pays pour aider les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées à planifier et à effectuer la vaccination du personnel, des résidents et des partenaires de soins essentiels; Retour sécuritaire dans les établissements de soins de longue durée pendant la pandémie de COVID-19 : ressources élaborées à l'intention des partenaires de soins essentiels qui ont un proche dans un établissement de soins de longue durée, avec leur collaboration.

Le programme SLD+ est offert en partenariat avec le BC Patient Safety and Quality Council, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, l'Institut pour la sécurité des patients du Manitoba et l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, ainsi qu'avec le soutien financier de Santé Canada et de la Fondation AMC.

Appel à l'action : Les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées du Canada peuvent participer au programme SLD+ et bénéficier de financement en visitant le site Web d'ESC. Le programme a récemment été étendu aux centres d'intervention en toxicomanie avec hébergement et aux refuges intervenant auprès des personnes en situation d'itinérance.

À propos du programme Essentiels ensemble

Essentiels ensemble soutient les établissements de santé afin d'y réintégrer en toute sécurité les partenaires de soins essentiels malgré la pandémie. Le programme se fonde sur des données probantes qui indiquent que la présence de ces partenaires est bénéfique à plusieurs égards : soins prodigués, expérience et sécurité des patients, évolution de leur état de santé, situation dans les établissements et expérience des partenaires de soins essentiels en contexte de crise sanitaire.

Appel à l'action : Les établissements de santé et de soins qui souhaitent revoir leurs politiques sur la présence des familles peuvent se joindre à la communauté du programme Essentiels ensemble et accéder à des ressources supplémentaires, dont de l'encadrement et du soutien par les pairs, en visitant le site Web d'ESC.

À propos d'Excellence en santé Canada

Excellence en santé Canada est un organisme dont la priorité absolue est d'améliorer les services de santé, avec - et pour - toutes et tous au Canada. Né en mars 2021 de la fusion de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, Excellence en santé Canada dispose d'une plus grande capacité à soutenir ses partenaires pour transformer des innovations éprouvées en améliorations généralisées et durables de la sécurité des patients et de tous les aspects de l'excellence des services de santé. Nous sommes convaincus du pouvoir des personnes et des données probantes; en les unissant, nous pouvons développer les meilleurs soins et services de santé au monde. ESC est un organisme de bienfaisance indépendant sans but lucratif financé principalement par Santé Canada. www.excellencesante.ca

Les opinions exprimées dans le présent document ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.

Renseignements: Pour plus d'informations ou organiser une entrevue, veuillez contacter: Graeme Wilkes, directeur principal Communications et marketing, Excellence en santé Canada, 613 728-2238, [email protected]