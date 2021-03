OTTAWA, ON, le 5 mars 2021 /CNW/ - Alors que les Canadiens continuent de réfléchir à des questions importantes en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion, la plus grande association professionnelle d'évaluateurs immobiliers du Canada a réitéré aujourd'hui ses efforts pour élargir les possibilités offertes aux aspirants évaluateurs et aider à combattre les préjugés dans le processus d'évaluation des biens immobiliers.

À la fin de l'automne dernier, l'Institut canadien des évaluateurs (ICE) a annoncé la création du Conseil du président sur la diversité , dont le mandat est de promouvoir l'équité et la diversité au sein de la profession. L'ICE a pour politique de favoriser un environnement qui respecte la dignité, les idées et les croyances des gens au sein de son organisation et de la profession dans son ensemble.

En ce qui concerne les préjugés dans le domaine de l'évaluation, l'ICE reconnaît que la discrimination et les préjugés - conscients ou non - existent dans la société et nous faisons des efforts pour que cela ne se reflète pas dans le processus d'évaluation.

L'un des objectifs du Conseil de la diversité, ainsi que des documents afférents tels que les Normes uniformes de pratique professionnelle en matière d'évaluation au Canada, les règlements, les statuts, les normes éthiques et notre processus de règlement des plaintes, est de veiller à ce que la discrimination et les préjugés soient éliminés dans toute la mesure du possible au sein de nos effectifs et dans l'ensemble de la profession d'évaluateur.

Chaque Canadien doit faire sa part en réfléchissant à son propre comportement et à ses propres préjugés, et l'ICE et ses membres ne font pas exception. Nous voulons continuer à faire partie de la conversation et de la solution lorsqu'il s'agit de discrimination et de préjugés. Notre conviction que les évaluateurs ne sont pas des acteurs du marché mais plutôt des fournisseurs d'opinions professionnelles impartiales et indépendantes de valeur doit être vraie tant dans nos paroles que dans nos actes.

L'ICE poursuivra son travail visant à créer son Conseil sur la diversité et explorera les mesures supplémentaires requises pour soutenir notre engagement en faveur de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion. Nous encourageons toute personne qui estime avoir été victime de partialité dans le processus d'évaluation des biens immobiliers à déposer une plainte par le biais de notre processus de règlement des plaintes.

Nous encourageons également les Canadiens à consulter le Guide du consommateur pour comprendre le processus de l'évaluation résidentielle.

À propos de l'Institut canadien des évaluateurs

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est une association de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant plus de 5 400 membres au Canada. Fondé en 1938, l'ICE travaille en collaboration avec ses 10 associations provinciales affiliées afin d'accorder les titres prestigieux d'Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI™) (Évaluateur accrédité de l'Institut canadien) et de Canadian Residential Appraiser (CRA™) (Évaluateur résidentiel canadien). Les membres désignés de l'ICE sont des professionnels hautement qualifiés et respectés qui suivent un programme d'études complet, acquièrent de l'expérience et passent des examens obligatoires. Nos membres offrent des services impartiaux d'évaluation, d'examen d'évaluations, de consultation, d'études de fonds de réserve et d'évaluation de machinerie et d'équipement. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur AICanada.ca ou Évaluexperts.ca.

