L'Institut canadien des actuaires met à jour les normes pour le calcul de la valeur actualisée des rentes

L'Institut canadien des actuaires finalise ses normes pour le calcul des valeurs actualisées - Le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires a publié ses normes révisées pour le calcul des valeurs actualisées des rentes. On s'attend à ce que les nouvelles normes produisent des valeurs actualisées des prestations déterminées un peu moins élevées, tout en augmentant la complexité des calculs. Ces normes révisées prévoient aussi de nouvelles règles pour le calcul des valeurs actualisées pour les arrangements prévoyant le versement de prestations cibles.

