L'Insectarium convie les visiteurs et visiteuses à une rencontre hors de l'ordinaire avec les insectes. À travers un parcours intimiste, ils et elles sont convié.e.s à rendre visite aux insectes pour être amené.e.s, petit à petit, à mieux les apprécier et les valoriser.

En pénétrant d'abord dans les Alcôves, inspirées de l'habitat des insectes, vous percevez le monde à leur échelle. Tous vos sens sont dès lors mis en alerte : les vibrations du sol vous permettent d'entendre comme les insectes; les effets ultraviolets vous font voir comme eux, tandis que la configuration des lieux vous encourage à vous déplacer à leur manière, soit en vous faufilant dans une fissure ou en vous déplaçant d'une tige à l'autre. Cette première expérience saisissante vous prépare à un premier « tête-à-tête » avec plusieurs espèces d'insectes pour les observer à loisir, voire les contempler à travers des vivariums immersifs. Puis, après avoir admiré la superbe collection d'insectes naturalisés, présentée comme nulle part ailleurs et faisant un éloge à leur beauté et leur diversité dans le Dôme majestueux, vous émergez de sous la terre dans un espace aux allures de grande serre baignée de lumière naturelle, le Grand Vivarium. C'est là où vous pourrez côtoyer et observer une centaine d'espèces d'insectes vivants en liberté - incluant des papillons qui volent librement toute l'année. Parmi les espèces de papillons qu'il sera possible de voir, certaines n'ont encore jamais été présentées au public !

L'architecture au service de l'expérience

Le nouvel Insectarium de Montréal est un projet unique où la muséologie et l'expérience du visiteur ont dicté l'architecture et non l'inverse. Pour repenser le musée, les architectes ont puisé leur inspiration dans les divers habitats des insectes que sont les nids, les chambres, les galeries, la végétation et la terre. Et pour que chaque décision prenne racine dans la réalité des insectes, il arrivait même que ceux-ci se retrouvent au centre de la table de réunion des architectes et fassent l'objet d'une observation minutieuse afin d'adopter leur point de vue ! Le concept du nouveau bâtiment respecte aussi les principes de la biophilie et assure une intégration harmonieuse à l'environnement immédiat du Jardin botanique pour en minimiser l'impact visuel au profit de la nature.

Le nouvel Insectarium vise la certification LEED or, et le Grand Vivarium qu'il abrite deviendra la première serre à murs rideaux à recevoir cette attestation au Québec.

Une application mobile pour en savoir plus

En complément à la visite du musée, l'application mobile Espace pour la vie (volet Insectarium) fournit une foule de renseignements sur les espèces naturalisées et vivantes présentées dans le musée. L'utilisation très simple de cette application, qui suit littéralement le visiteur au fil de ses déplacements sur le parcours, permet d'avoir rapidement à portée de main des informations complémentaires. Des tablettes seront postées dans les diverses salles du musée pour celles et ceux qui n'ont pas d'appareils intelligents et qui aimeraient consulter l'application.

Tarification séparée pour l'Insectarium

Le nouvel Insectarium de Montréal offrira une expérience de visite entièrement renouvelée et sera désormais tarifé au même titre que tous les autres musées d'Espace pour la vie. Le nouveau Passeport Espace pour la vie constitue un moyen très avantageux de profiter de manière illimitée des cinq musées d'Espace pour la vie à l'année. Tous les détails ici .

BILLETS DE VISITE À HEURE FIXE Pour vivre l'expérience du nouvel Insectarium, vous devez réserver une heure de visite fixe au moment d'acheter vos billets. Réservez tôt pour obtenir l'heure souhaitée. Billets et passeport Espace pour la vie en vente ici . TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT l'application mobile avant de vous rendre Lien IOS | Lien Android

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

À propos de la Fondation Espace pour la vie

La Fondation Espace pour la vie contribue au développement philanthropique d'Espace pour la vie pour soutenir les missions scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq institutions : le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ses valeurs se fondent sur le respect de la biodiversité et l'appréciation des sciences et des arts pour rapprocher l'humain de la nature.

