SHANGHAI, le 16 avril 2026 /CNW/ - INS Land, un complexe de divertissement et de vie nocturne de plusieurs étages au cœur de Shanghai, se classe au 12e rang du sondage Top 100 Clubs de 2026 réalisé par DJ Mag. Ce résultat constitue le meilleur classement jamais obtenu par un club chinois et place l'INS Land au troisième rang des sites asiatiques en 2026.

INS Land se classe No.12 dans le Top 100 Clubs 2026 de DJ Mag, revendiquant le titre de meilleur club de Chine et le 3e rang en Asie.

Pour sa première apparition dans ce classement, l'INS Land est le nouveau venu le mieux classé d'Asie -- signe de son ascension fulgurante sur la scène internationale -- et occupe la deuxième place du classement mondial. Le classement annuel, voté publiquement par les fans de musique électronique du monde entier, est largement considéré comme une référence clé dans la culture de la vie nocturne mondiale.

« C'est une réussite incroyable pour notre site dans le secteur du divertissement chinois », a déclaré Leo Liu, associé et responsable des activités internationales chez INS Land.

« En tant que première année de participation, nous sommes fiers de nous tenir aux côtés de certains des clubs les plus établis au monde. L'INS Land est plus qu'une destination de fête : il est devenu un point de repère culturel à Shanghai. Nous réinventons continuellement l'espace avec de nouveaux concepts, et en novembre dernier, c'était l'afterparty du premier concert de Tomorrowland en Chine. »

« Alors que nous célébrons notre troisième année, nous nous réjouissons à l'idée de mettre à jour l'espace avec de nouveaux concepts et de l'étendre à travers l'Asie. Avec notre partenaire Hero Esports, nous cherchons à offrir des expériences innovantes et immersives à des publics en Chine et au-delà », a déclaré Leo Liu.



À l'approche de son troisième anniversaire le 16 juin, l'INS Land a redéfini la vie nocturne avec son concept de « club cluster ». L'endroit rassemble neuf clubs distincts au sein d'un même bâtiment, chacun dédié à différents genres musicaux et à des environnements immersifs. De la musique électronique au hip-hop en passant par les concerts, cet espace propose une expérience dynamique sous un même toit.

Au-delà de la vie nocturne, l'INS Land est devenu un point de repère culturel, intégrant la musique, le design, la restauration et les expériences sociales. Le site a également accueilli de grands événements de lancement dans le domaine de l'e-sport, tels que l'Asian Champions League de Hero Esports, et a servi de lieu officiel pour l'afterparty de la première édition de Tomorrowland en Chine. Ces partenariats mettent en lumière les liens culturels mondiaux d'INS Land et son engagement à apporter des concepts mondiaux passionnants en Chine.

En collaboration avec ses partenaires de Hero Esports, la plus grande organisation d'e-sport d'Asie, l'INS Land continue de développer le divertissement et la culture jeune.

À l'avenir, INS Land prévoit d'accélérer son expansion en ouvrant des établissements similaires dans les grandes villes asiatiques, tout en continuant à repousser les limites des expériences de divertissement de nouvelle génération.

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SOURCE INS Land

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