Situé dans les régions du fleuve Yang Tsé, le cercle économique Chengdu-Chongqing est la région la plus densément peuplée de la Chine occidentale et affiche la plus forte concentration d'industries et de villes de la région. Les statistiques montrent que la région entre Chengdu et Chongqing a enregistré un PIB total de près de 7 billions de yuans en 2019, ce qui en fait une autre puissance économique régionale, en compagnie de la région du delta du fleuve Yang Tsé, de la Grande région estuarienne de Guangdong-Hong Kong-Macao et de la région de Beijing-Tianjin-Hebei.

Au début de 2020, la Commission financière et économique du Comité central du Parti communiste de Chine a envisagé de créer le cercle économique Chengdu-Chongqing, avec l'idée d'en faire un centre d'influence nationale en matière d'innovation technologique. Le 25 février 2021, le ministère des Sciences et de la Technologie a publié des lignes directrices pour favoriser de nouveaux modèles de développement axés sur l'innovation technologique dans la région occidentale de la Chine. Le document accorde la priorité aux efforts visant à faire de l'axe Chengdu-Chongqing une plaque tournante de l'innovation technologique.

Lien resserré

Le 24 décembre 2020, après la mise à niveau des installations et des technologies des infrastructures d'entretien, de prévention des catastrophes, de mise à l'essai et de billetterie électronique, le train à grande vitesse Chengdu-Chongqing a été mis en place. De ce fait, le temps de déplacement entre les deux villes a pu être réduit à une heure. De plus, la fréquence du train grande vitesse a été augmentée à toutes les 20 minutes afin de faciliter les déplacements entre les deux villes.

L'amélioration des déplacements entre Chengdu et Chongqing est largement attribuable à l'application des technologies ferroviaires exclusives au Sichuan. Le Sichuan a établi une chaîne industrielle intégrée intégrant la recherche et le développement, la géométrage, la conception et consultation, la construction de projets, l'exploitation, l'entretien et la fabrication d'équipement. La valeur de la production annuelle réalisée par la chaîne industrielle dépasse les 150 milliards de yuans.

Développement de haute qualité

Le 3 mars 2021, XGimi, fabricant national de projecteurs intelligents établi à Chengdu, a été inscrit au Sci-Tech Board, aussi connu sous le nom de STAR Market. Il s'agit de la sixième société de technologie établie à Chengdu à être inscrite au conseil technologique similaire à celui du Nasdaq.

L'inscription réussie d'entreprises de haute technologie de Chengdu sur le STAR Market est un élément indispensable dans sa stratégie visionnaire de planification pour son secteur technologique. La zone industrielle du secteur de l'information électronique de Chengdu, où se trouve XGimi, héberge également d'importantes entreprises technologiques, dont le fabricant de produits photoélectriques Luwei, LG Chem, le fournisseur de solutions d'affichage Tianma, le fabricant de substrats ACL Chengdu COE, et TCL. Ensemble, elles ont formé une chaîne industrielle complète pour soutenir certaines technologies émergentes comme les mégadonnées, l'Internet des objets et la chaîne de blocs. Grâce à elles, l'information électronique est devenue le premier secteur dont la production a dépassé le billion de yuans à Chengdu. Des statistiques montrent que depuis 2020, plus de 90 % des nouveaux projets d'investissement à Chengdu concernaient les différentes zones industrielles de la ville.

Elle n'aurait pas accompli des réalisations aussi remarquables sans le soutien indéfectible du gouvernement provincial du Sichuan à l'égard de l'innovation technologique. Au cours de la période du 13e Plan quinquennal (2016-2020), le Sichuan a consacré une énergie considérable à la création d'une multitude de zones de démonstration pour la commercialisation de résultats en recherche scientifique et technologique, incluant pour de nouveaux médicaments et l'intelligence artificielle. La province a conçu plus de 1 800 plateformes d'innovation technologique.

Des statistiques issues de la municipalité de Chongqing ont également démontré l'importance de l'innovation technologique pour une croissance économique de haute qualité. Au cours de la période du 13e Plan quinquennal, les secteurs de la haute technologie et les secteurs stratégiques émergents ont contribué respectivement pour 37,9 % et 55,7 % de la croissance industrielle de la ville. Les progrès technologiques ont contribué à 58,6 % à ce chapitre. Le nombre d'entreprises de haute technologie a été multiplié par 3,5 au cours de cette période. 88 instituts d'innovation de renom ont ouvert des bureaux à Chongqing, aux côtés de 64 centres étatiques pour l'innovation technologique. Le nombre de chercheurs a augmenté de 64,4 %. Le ratio de brevets détenus par tranche de 10 000 personnes a augmenté de sept. Les chercheurs de la ville ont remporté 29 prix nationaux en sciences et technologies. Le volume transactionnel pour des contrats dans le secteur des technologies s'est élevé à 100 milliards de yuans.

Aujourd'hui, l'axe Chengdu-Chongqing produit le tiers des produits et services destinés au secteur global de l'information électronique, ce qui en fait un chaînon indispensable dans les chaînes d'approvisionnement et industrielles mondiales liées au domaine de l'information électronique.

Au cours des « deux séances » de 2021, le cercle économique Chengdu-Chongqing et leur construction d'un pôle scientifique dans l'ouest de la Chine ont de nouveau attiré l'attention à l'échelle nationale. Dans le futur, les deux villes renforceront leur collaboration, amélioreront les capacités d'innovation technologique indépendante, travailleront ensemble pour réaliser des percées dans des secteurs majeurs et contribueront à la création d'un pôle de croissance important qui stimulera le développement de haute qualité en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1454517/20210311154233.jpg

SOURCE China Report

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jianhua Li, +86-18515588917, [email protected]