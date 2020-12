L'innovation façonne l'avenir des aliments alors que nous approchons de l'année 2021

Kellogg Canada offre des saveurs et des formats inattendus pour plus d'une douzaine de NOUVEAUX produits qui seront lancés en magasin au cours de la prochaine année

MISSISSAUGA, ON, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Les Canadiens souhaitent recevoir des nouvelles existantes qui les aideront à célébrer l'arrivée de 2021. Notre moral collectif a besoin d'inspiration et d'innovation, et Kellogg Canada offre ces deux éléments dans les rayons des épiceries. Poussée par l'évolution des besoins des Canadiens, l'innovation façonne l'avenir de ce que nous mangeons et notre façon de nous alimenter. Les principales nouveautés de Kellogg Canada proposent un accent sur les saveurs, un clin d'oeil nostalgique et une variété d'options pour les gens actifs. Voici un aperçu de ce que nous réservons aux Canadiens :

Craquelins Cheez-It : le Canada est une nation Cheez-It ! L'an dernier, nous avons lancé ces craquelins carrés et feuilletés au fromage, qui sont rapidement devenus une des collations préférées des Canadiens. Il est maintenant temps que Kellogg Canada tienne sa véritable promesse en matière de fromage et réponde à notre appel collectif « plus de fromage, s'il vous plaît » avec quatre nouvelles saveurs fromagées :

: le est une nation ! L'an dernier, nous avons lancé ces craquelins carrés et feuilletés au fromage, qui sont rapidement devenus une des collations préférées des Canadiens. Il est maintenant temps que Kellogg Canada tienne sa véritable promesse en matière de fromage et réponde à notre appel collectif « plus de fromage, s'il vous plaît » avec quatre nouvelles saveurs fromagées : Craquelins Cheez-It Saveur extra-fromagée - quelle que soit la façon dont vous la dégustez, cette nouvelle saveur offre encore plus de ce que les consommateurs adorent : le fromage Cheez-It !

Craquelins Cheez-It Saveur Quatre fromages à l'italienne - cette saveur propose une délicieuse combinaison de quatre fromages italiens. Mamma mia , qu'ils sont bons !

Craquelins Cheez-It Crunch Cheddar Original - ici, le goût de vrai fromage des craquelins Cheez-It Original est encore plus prononcé, croquant et irrésistible.

Craquelins Cheez-It Crunch Cheddar extra-épicé - le piquant est en vedette. Cette combinaison de vrai fromage et de saveurs épicées offre la saveur de fromage extra-épicé parfaite dans chaque bouchée croquante.

- nouvelle saveur; même passion. Les sont des céréales prêtes à consommer à élevée en protéines qui alimentent la passion des Canadiens pour un mode de vie actif. Avec 15 g de protéines par portion de 44 g de céréales (avec 125 ml de lait), elles sont également riches en fibres, avec 14 g de grains entiers par portion, et contiennent 11 éléments nutritifs essentiels, dont de la vitamine B6. Mais le plus important… elles sont délicieuses ! Les morceaux texturés de céréales croquantes et nourrissantes offrent un arôme naturel d'érable dans chaque délicieuse bouchée et donnent au lait un goût « érablicieux ». Les répondent également aux besoins des personnes qui recherchent des protéines ailleurs que dans leur bol, puisque leur forme distincte en fait une collation idéale, directement à partir de la boîte. Pop. Jouez. Pringles. - l'innovation n'est rien de nouveau pour cette collation salée vedette, et Pringles continue d'offrir un goût d'originalité grâce à ses nouvelles saveurs :

- vous devez y goûter ! Les nouvelles offrent une combinaison unique de sucré et de salé, à la fois audacieuse, complexe et si délicieuse. Cette saveur illustre parfaitement pourquoi les croustilles sont reconnues pour offrir des expériences gustatives incroyablement précises et débordantes de saveur.

un coup fumant ! ajoute la saveur de ses croustilles à saveur de barbecue à sa gamme . Maintenant offert en format individuel pratique, vous pouvez l'apporter partout où vous allez ! Céréales Special K Bleuets entiers - le choix par excellence pour les amateurs de bleuets ! Les NOUVELLES céréales Special K Bleuets entiers regorgent de vrais bleuets entiers combinés à des flocons croustillants de riz avec du blé entier. Les céréales Special K Bleuets entiers contiennent neuf vitamines et minéraux, sont une source de fibres avec 15 g de grains entiers par portion, et sont sans arômes ni colorants artificiels. Il n'aura jamais été aussi facile de savourer, au petit déjeuner ou en collation, de vrais bleuets entiers, depuis longtemps reconnus pour leurs propriétés antioxydantes.

- des céréales pour mon égo ! Ce nouveau produit amène la marque * bien connue et très appréciée dans votre bol de céréales. Les minimorceaux de céréales en forme de gaufres à saveur de chocolat sont agrémentés d'un enrobage chocolaté exquis et offrent un goût sucré et une texture croquante. Faits de grains entiers, les morceaux de gaufres uniques ont une texture croquante qui retient bien le lait, et le goût irrésistible du chocolat se répand dans le lait jusqu'à la dernière bouchée, ce qui termine l'expérience par un délicieux bol de lait chocolaté. Céréales Apple Jacks - vous souvenez-vous de ce classique incontournable ? Ces nouvelles céréales Apple Jacks en édition limitée sont encore meilleures. Servez-vous un bol de nostalgie avec une nouvelle recette canadienne qui offre une succulente saveur de pomme et de cannelle, gracieuseté des pommes séchées et du jus de pomme concentré que l'on retrouve dans chaque anneau sucré de couleur orange et parsemé de bonbons croquants rouges à la cannelle. Les céréales Apple Jacks sont une source de fibres et de huit vitamines et minéraux, et avec 10 g de grains entiers par portion de 27 g, vous vous sentirez bien d'avoir acheté ce classique familial.

- offrez à vos séances culinaires une touche printanière ! De retour à la demande générale, les offrent le même bon goût et la même texture que vous connaissez et aimez, avec des éclats scintillants et printaniers de bleu et de vert. Elles sont idéales pour la préparation de gâteries et les activités en famille pendant la saison printanière, même le nouvel emballage est amusant. Mini-tartelettes pop-tarts Bouchées - aucun grille-pain requis pour ces nouvelles pâtisseries délicieuses. Les mini-tartelettes pop-tarts Bouchées offrent le goût célèbre que les familles adorent dans des bouchées de pâtisserie. Emballées dans des sachets à emporter afin de plaire à tous, les mini-tartelettes pop-tarts Bouchées sont idéales pour un petit déjeuner sur le pouce, pour la boîte à lunch ou chaque fois que vous avez envie d'une délicieuse collation. Offertes en deux saveurs, soit :

ont une belle croûte dorée, une garniture de fraises aux vrais fruits et un glaçage.

De nouveaux produits pour le pays

« Nous sommes emballés par les nouveaux produits que nous lançons cette année, explique Christine Jakovcic, vice-présidente Marketing et nutrition chez Kellogg Canada Inc. Que ce soit pour répondre à notre mode de vie actif ou pour développer des saveurs et des formats surprenants, Kellogg est là pour donner aux Canadiens ce dont ils ont envie, peu importe l'occasion. »

