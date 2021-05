L'entreprise réduit les complexités en permettant l'automatisation et l'amélioration de l'expérience client

ATLANTA, 25 mai 2021 /CNW/ - PDI (www.pdisoftware.com), fournisseur mondial de logiciels de pointe pour les secteurs de la vente au détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits du pétrole, a annoncé aujourd'hui son intention d'investir plus de 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour stimuler l'innovation, améliorer l'expérience des clients et connecter l'écosystème logiciel du secteur, offrant ainsi de nouvelles solutions qui propulsent l'ensemble du secteur vers l'avant.

« PDI a renforcé son portefeuille en regroupant des améliorations qui utilisent des données en temps réel et des logiciels de connectivité essentiels au succès continu de cette industrie, a déclaré Rohit Mehra, vice-président de l'infrastructure réseau à IDC. L'entreprise est bien outillée pour créer des expériences utilisateur omniprésentes et connectées qui aideront les clients à évoluer en toute sécurité. »

PDI reconnaît les défis auxquels sont confrontés les exploitants en raison du manque de temps, de ressources, d'automatisation et d'outils nécessaires pour fournir des informations sur demande. Les principales priorités de PDI sont la recherche de nouvelles solutions, une intégration plus poussée et une innovation accélérée. Voici quelques mises à jour récentes :

La plateforme de sécurité PDI, qui permet de simplifier la gestion et la surveillance des cybermenaces et d'assurer la protection des entreprises contre celles-ci.

Les intégrations des données sur la tarification des carburants, qui favorisent l'exploitation des données en temps réel pour automatiser les tâches quotidiennes et améliorer les stratégies de tarification.

Les interfaces de programmation (API) pour plateforme de livraison, qui permettent d'intégrer les partenaires de livraison et de commande effectuée à l'avance, comme Vroom Delivery, et de mettre automatiquement à jour les produits à partir du catalogue de prix PDI.

Groupe d'innovation nouvellement formé : les premières versions, comme Load Board, offrent un service d'échange de marchandises sur demande entre une entreprise et ses transporteurs, ce qui permet à ces derniers de consulter les chargements ou de faire une soumission en fonction de leur admissibilité.

Les clients de PDI tirent déjà parti de cette nouvelle technologie. Applegreen, un important détaillant de produits pétroliers présent en Europe et aux États-Unis, fait confiance à PDI pour ses solutions de planification des ressources de l'entreprise, de tarification de carburant et de sécurité. « Le marché des carburants a été particulièrement difficile cette année, et plus que jamais, nous avons besoin d'outils pour tenir la promesse que nous avons faite à nos clients, soit offrir des prix bas pour tous les carburants, a déclaré Lee O' Connor, responsable des carburants et des analyses pour la vente au détail à Applegreen en Irlande. La solution de tarification du carburant de PDI a été facile à intégrer et à mettre en œuvre au sein de nos systèmes existants; comme elle fournit un aperçu des fluctuations de prix, nous sommes en mesure d'honorer notre promesse. »

« Créer une expérience client plus harmonieuse et faciliter les échanges avec PDI est une priorité, a déclaré Jimmy Frangis, chef de la direction de PDI. Nous investissons massivement dans notre personnel et nos logiciels pour aider nos clients à offrir davantage de commodité et d'énergie au reste du monde. »

Jimmy Frangis présentera la stratégie d'innovation de PDI lors de la conférence en direct intitulée « Spark : Powering Possibilities », qui se tiendra le 8 juin 2021, à 10 h 30 (HAE).

Pour en savoir plus, visitez le site pdisoftware.com/spark.

À propos de PDI

Les logiciels de Professional Datasolutions, Inc. (PDI) aident les entreprises et les marques à accroître leurs ventes, à fonctionner de façon plus efficace et sécuritaire et à améliorer leurs processus de prises de décisions importantes. PDI est fière d'être au service des secteurs de la vente au détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits du pétrole depuis 1983. Plus de 1 500 entreprises réparties dans plus de 200 000 régions dans le monde comptent sur les solutions et l'expertise de PDI pour offrir une plus grande commodité et apporter de l'énergie au reste du monde. Pour en savoir plus sur PDI, visitez le www.pdisoftware.com.

Pour plus de renseignements, communiquez avec : Erin Farrell Talbot, Farrell Talbot Consulting, Inc.

917 232-9309 I [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1517102/PDI_color_Logo.jpg

SOURCE Professional Datasolutions, Inc.

Liens connexes

http://www.pdisoftware.com