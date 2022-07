L'innovation apportée à la plateforme de recherche de Grand & Toy se traduit par une expérience client améliorée

TORONTO, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Grand & Toy est fière d'annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme de recherche qui devrait améliorer considérablement l'expérience client en ligne sur son site www.grandandtoy.com.

La nouvelle plateforme de recherche comprend un nouveau moteur de recherche, un système de gestion du contenu et un système de gestion des renseignements sur les produits fonctionnant dans un environnement infonuagique à haute disponibilité.

Elle permettra aux clients, aux spécialistes de l'approvisionnement et aux invités de visualiser des résultats de recherche ciblés et pertinents, combinés à un contenu produit riche et étendu, pour une expérience d'achat améliorée. Cette innovation marque un moment décisif dans l'histoire de Grand & Toy, avec la mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle et d'une technologie d'apprentissage machine qui rationalise l'expérience des utilisateurs d'après leurs comportements.

« Nous comprenons que pour rester concurrentiels, les clients préfèrent faire affaire avec des partenaires en mesure de leur procurer une technologie rapide, efficace et conviviale. Notre nouvelle plateforme de recherche personnalisée permet aux clients d'effectuer des recherches rapides dans notre vaste catalogue de produits et d'afficher un contenu significatif pour trouver des produits et des solutions adaptés à leurs besoins spécifiques, explique M. Alnoor Jiwani, chef des TI et du commerce électronique, Grand & Toy Canada. Étant donné notre expertise approfondie dans l'offre de produits et de solutions interentreprises aux organisations de partout au Canada, nous comprenons que le temps est précieux. C'est pourquoi nous investissons continuellement dans le perfectionnement de notre plateforme de commerce électronique exclusive, en y ajoutant des caractéristiques et des fonctions visant à améliorer à la fois l'approvisionnement et l'expérience d'achat. »

En tant que chef de file du marché canadien des produits et solutions pour le milieu de travail, Grand & Toy a pour objectif de permettre à ses clients et à leurs employés de travailler de façon productive, sécuritaire et efficace, où qu'ils se trouvent.

À propos de Grand & Toy

Depuis 140 ans, Grand & Toy aide les entreprises canadiennes à trouver exactement ce qu'il leur faut pour assurer leur croissance. L'équipe d'experts de Grand & Toy évalue et conçoit des solutions complètes pour les besoins uniques des entreprises à partir de son vaste réseau de technologies de pointe et de solutions perfectionnées en matière de santé et de sécurité, de mobilier de travail personnalisé et de fournitures professionnelles essentielles. L'entreprise exploite l'un des plus grands réseaux de distribution au pays, répondant aux besoins de ses clients d'un océan à l'autre grâce à une équipe de vente directe et à la meilleure plateforme de commerce électronique interentreprises de sa catégorie. Grand & Toy s'engage à intensifier et à maintenir ses efforts en matière de responsabilité sociale, y compris au chapitre des programmes de gestion des déchets et de recyclage, des produits et services écologiques, ainsi que par le biais du leadership et des idées commerciales, et d'un transport efficace. Grand & Toy est entièrement détenue par The ODP Corporation, une société cotée au NASDAQ (ODP). Pour en savoir plus sur Grand & Toy, rendez-vous à l'adresse grandandtoy.com.

