L'INM dévoile l'avis du jury citoyen sur l'avenir de la profession infirmière aux États généraux!

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour lancer les États généraux de la profession infirmière, l'avis du jury citoyen sur l'avenir de la profession infirmière est dévoilé aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal. Les États généraux sont l'aboutissement d'une grande démarche de consultation publique, mise sur pied à l'automne 2020 par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), pour laquelle infirmières, infirmiers, partenaires du réseau de la santé, citoyennes et citoyens se sont exprimés. L'INM est fier d'avoir contribué à cette démarche d'envergure en constituant et en animant un jury composé de 19 citoyennes et citoyens qui ont assisté à des audiences de spécialistes du réseau de la santé et délibéré sur la question suivante : Croyez-vous que l'on peut mieux recourir aux compétences infirmières pour mieux soigner? Si oui, à quelles conditions? Si non, pourquoi?

La méthode du jury citoyen consiste à permettre à un groupe d'individus, sélectionnés sur la base de critères de diversité sociodémographique, de bien s'informer sur les contours d'un problème et de délibérer en confrontant leurs points de vue puis en formulant un avis argumenté en réponse à une question d'intérêt public.

L'avis, dévoilé aujourd'hui aux États généraux de la profession infirmière par deux personnes élues par leurs pairs pour agir comme porte-parole, conclut qu'il est possible de mieux recourir aux compétences infirmières pour mieux soigner. Il relève deux obstacles majeurs qui limitent l'offre de soins infirmiers québécois actuelle : le problème de gestion et d'administration du réseau de la santé ainsi que celui d'organisation des équipes de soins et du manque d'autonomie des infirmières et infirmiers, qui se traduisent notamment par un accès déficient aux soins de première ligne.

Le jury citoyen présente cinq propositions :

Favoriser l'autonomie et développer le rôle des infirmières pour de meilleurs soins de première ligne; Organiser le travail en fonction des besoins en soin de santé de leur complexité; Revoir la norme d'entrée à la profession; Offrir le moyen de développer et de maintenir ses compétences; Accroître la compréhension et la reconnaissance de l'expertise infirmière au sein de la population et du domaine de la santé.

L'avis peut être consulté en ligne à l'adresse suivante : https://inm.qc.ca/etats-generaux-oiiq/

Les membres du jury citoyen avaient à cœur de formuler les propositions les plus pertinentes pour le bien commun. Leur engagement actif et continu lors de cette démarche témoigne de la pertinence de cet exercice participatif et de l'importance de consulter la population sur tous types d'enjeux de société, même les plus complexes.

« Les citoyens sont les premiers concernés par la qualité des soins et des services offerts en matière de santé. Par conséquent, le regard posé par le jury citoyen sur la profession infirmière est extrêmement éclairant et nous permettra d'aller beaucoup plus loin dans le rapport final. »

Francine Ducharme et Robert Salois , commissaires aux États généraux de la profession infirmière

« Plus que jamais animé par la conviction que la participation citoyenne anime la démocratie, l'INM est fier d'avoir participé à la mise en place du volet citoyen de la vaste consultation sur la profession infirmière. Le succès de la démarche témoigne de la pertinence d'entendre l'opinion de la population sur des sujets qui la concernent au quotidien.»

Julie Caron-Malenfant , directrice générale de l'INM

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

