Le rapport souligne les réalisations de l'Initiative au cours du dernier quart de siècle et les défis qu'elle devra relever dans les 25 prochaines années.

OTTAWA, ON et WASHINGTON D.C., le 25 oct. 2023 /CNW/ - Dans les 25 années qui se sont écoulées après que la Commission mixte internationale (CMI) en a fait la proposition, l'Initiative internationale sur les bassins hydrographiques (IIBH) est devenue une partie intégrante de la gestion des eaux que se partagent le Canada et les États-Unis. Dans son rapport de présentation du 25e anniversaire, la CMI revient sur les origines et les réussites de l'IIBH en un quart de siècle d'existence, et sur la façon dont celle-ci a jeté les bases de répercussions plus importantes et plus constructives à la frontière internationale.

Or, l'eau ne reconnaît pas cette frontière internationale, et le Canada et les États-Unis doivent la gérer conjointement dans les bassins hydrographiques transfrontaliers. L'IIBH traite de cette réalité par l'étude et la gestion de ces bassins, grâce à un engagement et à une expertise communautaires binationaux améliorés et à une « approche écosystémique intégrée ». Une telle approche tient compte de la qualité et de la quantité d'eau, et considère que les problèmes de santé des écosystèmes aquatiques sont interconnectés.

Le rapport énonce les défis auxquels l'IIBH devra probablement faire face au cours des 25 prochaines années et propose de nouvelles façons d'aborder les enjeux à court et à long terme.

Faits en bref

La CMI est un conseiller binational, indépendant et impartial, des gouvernements du Canada et des États-Unis.

et des États-Unis. La CMI a été créée par le Traité des eaux limitrophes de 1909 entre le Canada et les États-Unis afin d'aider les gouvernements à prévenir et à régler les différends concernant l'utilisation des eaux limitrophes.

et les États-Unis afin d'aider les gouvernements à prévenir et à régler les différends concernant l'utilisation des eaux limitrophes. La CMI est investie de deux grandes responsabilités : fixer les conditions de réalisation des projets ayant une incidence sur les niveaux et les débits d'eau de l'autre côté de la frontière, et enquêter sur les problèmes signalés par les gouvernements en vue d'en faire rapport.

Pour s'acquitter de son mandat, la CMI compte sur l'expertise de plus de 15 conseils et comités binationaux.

Liens :

SOURCE Commission mixte internationale

Renseignements: Kevin Bunch, Section américaine, 202-632-2014, [email protected] ; Tia Dumoulin, Section canadienne, 613-294-1858, [email protected]