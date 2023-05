L'INITIATIVE « GOTT FOR GOOD » DE JOEL GOTT S'ÉTEND AU QUÉBEC

Le vigneron s'engage à soutenir les personnes dans le besoin

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Les vins Joel Gott, portefeuille primé de vins élégants, équilibrés et abordables, s'est engagé à faire un don de 6 000 $ aux Banques alimentaires du Québec (BAQ) alors que le vigneron continue d'étendre son engagement philanthropique au pays par le biais de l'initiative « Gott for Good ».

Convaincu que chaque famille se doit d'avoir de la nourriture sur la table, Joel Gott a lancé le programme Gott for Good en 2019. En tant que fier partenaire de Feeding America depuis trois ans, Gott redouble d'efforts dans la lutte contre la faim en amenant le programme Gott for Good aux Québécois dans le besoin.

« Alors que la population se remettait encore des conséquences physiques, psychologiques et économiques de la pandémie, l'inflation galopante subie depuis un an met d'autant plus à mal la capacité de plusieurs ménages québécois à joindre les deux bouts. », mentionne Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec. « Notre réseau aide plus de 670 000 personnes chaque mois, et nous sommes choyés de pouvoir compter sur les initiatives des entreprises telles que les vins Joel Gott pour nous aider à rallier les efforts autour de la cause de l'aide alimentaire! »

Les organismes d'aide alimentaire font face à un niveau historique de demandes, et le réseau des Banques alimentaires du Québec répond à plus de 2,2 millions de demandes d'aide alimentaire chaque mois. Le don réalisé par Joel Gott aura un impact partout dans la belle province, alors qu'il permettra au réseau d'offrir 18 000 repas aux Québécois dans le besoin.

« C'est très important pour moi d'aider à mettre de la nourriture sur la table des gens qui en ont besoin. » a déclaré Joel Gott, vigneron de Joel Gott Wines. « Nous sommes très heureux d'étendre notre initiative au Québec et nous espérons vraiment que notre programme, Gott for Good, encouragera d'autres personnes de l'industrie agroalimentaire à s'impliquer également dans la lutte contre la faim.»

Ce don aux Banques alimentaires du Québec renforce l'engagement continu de Joel Gott à aider les personnes confrontées à une immense insécurité alimentaire. Le partenariat avec BAQ est une étape importante de l'expansion du programme Gott for Good au Canada en 2023 après un don réalisé à FoodBanks BC et à Feeding Ontario plus tôt dans l'année.

Les Québécois peuvent en savoir plus sur Gott for Good en visitant gottwines.com/gott-for-good/

A propos des vins Joel Gott :

Depuis sa fondation par Joel et Sarah Gott en 1996 à St. Helena, en Californie, Joel Gott Wines a sélectionné les meilleurs fruits des régions productrices de Californie, de l'Oregon et de Washington - chacun mélangé pour créer des vins plus équilibrés, propres, complexes et élégants. Plus de vingt ans plus tard, Joel Gott Wines continue d'offrir à ses clients des vins expressifs et conviviaux à des prix avantageux, en s'associant avec des vignerons et des vignobles avec lesquels la famille Gott a construit des relations depuis des générations. Le portefeuille des vins Joel Gott comprend cinq vins californiens principaux : 815 Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir et le Palisades Red Wine Blend. En plus de ces vins, Joel Gott produit une large gamme de cépages produits à partir de fruits de Californie et du nord-ouest du Pacifique. Pour plus d'informations, visitez www.gottwines.com .

A propos des Banques alimentaires du Québec:

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 200 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à plus de 670 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. www.banquesalimentaires.org

