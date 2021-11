Cette collaboration repose sur des valeurs et des préoccupations communes. À l'ère du changement climatique et de la perte de biodiversité, l'ILA et la SGRC veulent souligner le leadership autochtone dans la préservation des animaux et des plantes, de l'air et de l'eau purs, ainsi que des personnes et des communautés en bonne santé.

L'ILA et la SGRC s'engagent à réaliser le projet dans un esprit de responsabilité et de réciprocité. Non seulement les deux parties mettront en œuvre les meilleures pratiques dans les protocoles de réalisation de films autochtones, mais elles inaugureront également de nouvelles façons de travailler entre les institutions et de nouveaux types de collaborations avec les nations autochtones engagées dans la production.

« Nous sommes enthousiasmés par ce partenariat unique, » a déclaré Valérie Courtois, directrice de l'Initiative de leadership autochtone. « Nous pouvons tirer parti des forces de chacun pour mettre en lumière l'excellent travail des gardiens. Et nous le ferons de la bonne manière : le projet sera dirigé par des créateurs autochtones et mettra l'accent sur les peuples autochtones qui racontent leurs propres histoires. Il engagera des personnes de tous horizons en mettant l'accent sur l'expertise, la résilience, l'humour et l'amour de la terre des gardiens. »

Le projet est actuellement à l'état d'ébauche, en collaboration avec Canadian Geographic Films, la branche de production de la SGRC; les deux organismes commenceront à solliciter des licences de radiodiffusion et de diffusion en continu cet hiver. « Les gardiens perpétuent ce que les peuples autochtones ont toujours fait : protéger la terre pour les sept prochaines générations, » a déclaré le chef Perry Bellegarde, président honoraire de la Société géographique royale du Canada. « Ce partenariat créatif entre l'Initiative de leadership autochtone et la SGRC mettra en lumière la façon dont le travail des gardiens soutient la planète et toutes nos relations, avec les humains et le reste du monde. »

La série comprendra sept documentaires de 60 minutes, ainsi qu'un long métrage destiné à un public international. Partageant l'enthousiasme du chef Bellegarde, Charlene Bearhead, directrice de la réconciliation pour la SGRC, soutient que « les gardiens sont les héros du climat et de l'environnement d'aujourd'hui, qui portent les pratiques, la science et les connaissances de leurs ancêtres pour lutter contre les terribles défis auxquels la planète est maintenant confrontée ». Mme Bearhead conclut en ajoutant : « Partager les histoires du formidable travail des gardiens est plus que jamais nécessaire. Tous les Canadiens, et en fait tous les citoyens du monde ont besoin des expériences, de la sagesse et de l'espoir qu'apportent les gardiens. Ce partenariat mené par des Autochtones est la clé de cet espoir. »

« Les anciens nous disent que si nous prenons soin de la terre, la terre prend soin de nous. Les gardiens aident à assumer cette responsabilité et c'est formidable de savoir que plus de gens les verront en action -- à travers une lentille autochtone, » a déclaré Dahti Tsetso, Directeur adjoint de l'ILA. Le cinéaste déné Amos Scott travaille avec l'équipe de l'ILA et de la SGRC pour participer à la préparation de la série en s'appuyant sur les protocoles cinématographiques autochtones. Il dirigera une équipe de réalisateurs et de créateurs autochtones qui dirigeront la production de la série.

À propos de la série

En cette période critique pour l'environnement et l'humanité, les peuples autochtones prennent soin de leurs terres ancestrales pour sauver le monde. Cette série documentaire montrera la beauté fragile de la nature et présentera des portraits intimes des peuples autochtones en tant que gardiens de la Terre.

À propos des gardiens

Les gardiens autochtones servent de « mocassins et de mukluks » sur le terrain pour les nations autochtones. Ce sont des experts formés qui gèrent les aires protégées, rétablissent les populations de caribou, de saumons et d'autres espèces, et surveillent leur développement. ll existe plus de 70 programmes de gardien dans le pays, aidant à honorer la responsabilité culturelle de prendre soin des terres et de soutenir les systèmes naturels dont dépend toute la vie.

L'Initiative de leadership autochtone est un réseau destiné à aider les nations autochtones à honorer leur responsabilité culturelle à l'égard de leurs terres et à promouvoir leur statut de nation autochtone. Ce réseau collabore avec des dizaines de Premières Nations pour soutenir leur administration.

La Société géographique royale du Canada a pour mission d'aider les Canadiens à se préparer un avenir meilleur en leur donnant une compréhension plus large de la géographie du Canada - le paysage humain et physique diversifié - et des changements qui touchent les gens et l'environnement.

