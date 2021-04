Le Projet Prospérité fait équipe avec Accenture, l'Association médicale canadienne, The Globe and Mail et Magnet pour aider les femmes et les filles en leur offrant du soutien et du mentorat professionnel.

TORONTO, le 14 avril 2021 /CNW/ - Un nouveau programme pancanadien fournit une expertise d'affaires gratuite aux organismes sans but lucratif (OSBL) durement touchés par la pandémie, ce qui leur permettra de continuer leurs activités et de renforcer leurs compétences à l'interne.

Lancée par le Projet ProspéritéMC et coprésentée par Accenture, partenaire fondateur (NYSE : ACN), l'initiative de jumelage cible tout spécialement les OSBL qui se consacrent à servir les femmes et les filles dans les domaines du perfectionnement des compétences, de la formation, du cheminement vers l'emploi, du counselling en cas de crise ainsi que de la santé mentale et physique, et les met en relation avec des professionnels (hommes et femmes) au moyen d'engagements bénévoles en ligne.

« La pandémie de COVID-19 a frappé les OSBL à plusieurs égards. Selon l'Enquête sectorielle d'Imagine Canada (2020), environ 48 % des organismes de bienfaisance canadiens pourraient être forcés de fermer leurs portes au printemps 2021, explique Pamela Jeffery, la fondatrice du Projet Prospérité, un organisme sans but lucratif créé au début de la pandémie afin que les Canadiennes ne soient pas oubliées au moment de la reprise suivant la COVID-19. Ces organismes ont besoin d'aide maintenant. »

L'initiative de jumelage vise à aider les OSBL à faire face aux défis, notamment des capacités réduites, des lacunes au chapitre des ressources, une diminution du financement et l'incertitude économique.

« Les femmes et les filles canadiennes recherchent ces services en plus grand nombre qu'avant la COVID-19. Elles ont besoin des services offerts par les OSBL, mais ceux-ci ont aussi besoin de soutien, poursuit Pamela Jeffery. Grâce à la collaboration, nous pouvons veiller à ce que les OSBL - et les personnes qu'ils servent- ne soient pas victimes de la pandémie.

MagnetMC, une plateforme d'innovation sociale de l'Université Ryerson, fournit la structure nécessaire aux OSBL et aux bénévoles pour qu'ils puissent se rencontrer de façon virtuelle.

Tous les services professionnels sont offerts gratuitement.

« Accenture s'engage à promouvoir le changement afin d'aider nos collectivités. Les OSBL fournissent des programmes et des services inestimables qui rendent nos collectivités plus fortes et solides; c'est pour cette raison que notre entreprise est devenue partenaire fondateur du Projet Prospérité et de l'initiative de jumelage, indique Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. Le Projet Prospérité a reconnu dès les premiers stades de la pandémie que les femmes allaient être touchées de façon disproportionnée par la COVID-19. En outre, Accenture et W20, qui fait partie du G20, ont publié une étude qui démontre qu'au cours de la dernière année, la rémunération des femmes a diminué plus fortement que celle des hommes, le taux de chômage a augmenté, et les femmes ont déclaré qu'elles vivent des niveaux de tension et de stress beaucoup plus élevés qu'avant la pandémie. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour assurer une relance équitable après la pandémie. »

Outre Accenture, le partenaire coprésentateur, l'initiative de jumelage est soutenue par des commanditaires tels l'Association médicale canadienne, The Globe and Mail et Magnet.

À propos du Projet Prospérité

Lancé en mai 2020, le Projet Prospérité est un organisme sans but lucratif dirigé par des bénévoles qui a été conçu et lancé par un groupe diversifié de 62 dirigeantes provenant de partout au pays; des femmes qui, historiquement, ont fait une différence et se sont engagées à continuer à promouvoir le changement positif en participant activement au Projet Prospérité.

L'organisme a été fondé et est dirigé par Pamela Jeffery, fondatrice du Women's Executive Network et du Conseil canadien pour la diversité administrative. Le Projet Prospérité agit afin d'établir un lien explicite entre les femmes et la prospérité en vue de souligner l'importance économique de l'égalité des sexes dans le cadre de la période de relance qui suivra la COVID-19. Parmi les initiatives du Projet Prospérité, notons l'initiative Rosie - inspirée par « Rosie la riveteuse », symbole éloquent de l'apport vital des femmes à l'effort de guerre lors de la Deuxième Guerre mondiale - afin de promouvoir la participation des femmes sur le marché du travail; le Point de vue des ménages canadiens sur la nouvelle économie, afin d'évaluer les répercussions de la COVID-19 sur les Canadiennes et leur famille; et le Rapport annuel sur le rendement en matière de diversité des genres et de leadership (incluant les femmes autochtones, noires et racisées), afin de faire le suivi de la représentation des femmes aux trois plus hauts niveaux de leadership dans les plus grandes entreprises canadiennes.

Consultez le site Web du Projet Prospérité à www.canadianprosperityproject.ca/fr.

