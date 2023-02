TORONTO, le 22 févr. 2023 /CNW/ - L'Initiative de gouvernance climatique a lancé son programme de « cours agréés » pour la formation liée au climat. À la suite d'un rigoureux processus d'examen, Chapter Zero Canada, une section régionale de l'Institut des administrateurs de sociétés au Canada, est devenue la première section de l'Initiative à recevoir l'agrément d'un cours offert aux administrateurs de sociétés.

Créé par des spécialistes du réseau de l'Initiative, le programme permet aux sections régionales d'offrir une formation uniforme aux administrateurs qui leur fournit les compétences nécessaires pour faire face aux risques et aux possibilités liés aux changements climatiques et pour élaborer des stratégies d'entreprise efficaces en matière de lutte contre les changements climatiques.

Le cours relatif au climat de Chapter Zero Canada offert aux administrateurs de sociétés a fait l'objet d'un agrément Tweet this

Les cours agréés dans le cadre du programme font l'objet d'un examen régulier afin d'assurer que la formation des administrateurs correspond aux nouveaux développements dans la climatologie, les règlements relatifs au climat et les pratiques de gouvernance climatique efficaces.

« Cette reconnaissance témoigne de l'engagement que démontre l'Institut des administrateurs de sociétés pour régler les questions pressantes liées aux changements climatiques et des efforts déployés pour fournir aux administrateurs et aux conseils les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour apporter des changements positifs et un bon rendement de l'entreprise », déclare M. Rahul Bhardwaj, président et chef de la direction de l'Institut des administrateurs de sociétés.

« Nous pensons que ce cours présente des normes élevées en matière de formation sur la gouvernance climatique et nous sommes heureux de façonner l'avenir de la gouvernance climatique aux côtés de l'Initiative de gouvernance climatique. »

Mme Emily Farnworth, directrice du Centre for Climate Engagement, Hughes Hall, Université de Cambridge et cheffe du secrétariat de l'Initiative de gouvernance climatique, ajoute : « Il est essentiel de présenter des connaissances en gouvernance climatique à la fois crédibles et ciblées aux administrateurs afin d'apporter une stratégie efficace à long terme au sein du conseil. »

« Chapter Zero Canada a conçu un cours soulignant l'engagement qu'il a pris de renforcer la capacité des administrateurs canadiens en ce qui a trait aux questions climatiques. Nous sommes ravis de confirmer sa concordance avec le programme de l'Initiative de gouvernance climatique. »

Les cours des sections régionales ayant reçu un agrément sont repérables par la présence d'un insigne sur le site Web des sections régionales. Des renseignements supplémentaires sur les cours agréés, notamment sur les thèmes abordés dans le cadre du programme et sur le processus d'examen, sont accessibles ici (en anglais seulement).

La prochaine cohorte pour le cours Surveillance du changement climatique par le conseil de Chapter Zero Canada commence le 2 mai 2023.

À propos de l'Initiative de gouvernance climatique

L'Initiative de gouvernance climatique mobilise les conseils d'administration du monde entier afin qu'ils abordent les changements climatiques au sein de leur organisation. Pour ce faire, l'Initiative développe et soutient des associations nationales qui fournissent à leurs membres les compétences et les connaissances nécessaires pour accorder la priorité au climat au sein des conseils en s'appuyant sur les principes pour une gouvernance climatique efficace du Forum économique mondial.

Pour obtenir plus d'informations sur la façon de devenir membre d'une section régionale, cliquez ici (en anglais seulement).

À propos de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS)

Établi en 1981, l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) est une organisation à but non lucratif composée de membres qui représente les administrateurs et les conseils d'administration canadiens des secteurs à but lucratif, à but non lucratif et de la Couronne.

En tant que plus grande communauté d'administrateurs au Canada, l'IAS organise des forums, organise des événements de réseautage et donne accès à des ressources de niveau international à plus de 16 500 membres dans un réseau de onze sections régionales. Les membres qui réussissent le Programme de perfectionnement des administrateurs IAS-Rotman (PPA) et le processus d'examen dirigé par l'IAS méritent le très reconnu titre IAS.A.

Les membres de l'IAS supervisent les conseils d'administration dans tous les secteurs de l'économie, ainsi que des sociétés qui ont une incidence sur la vie de presque tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site Web ias.ca.

SOURCE Institut des administrateurs de sociétés

Renseignements: Responsables des relations avec les médias : Jack Cooper, Gestionnaire des communications, Initiative de gouvernance climatique, [email protected]; Ryan Strang, APR, Directeur des communications, Institut des administrateurs de sociétés, [email protected]