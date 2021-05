L'Initiative d'innovation autochtone annonce les premiers bénéficiaires d'une subvention du programme d'égalité des genres

2,5 millions $ en nouveaux investissements de démarrage dans 10 projets d'innovation pour promouvoir l'égalité des genres chez les Autochtones, en partenariat avec Femmes et Égalité des genres Canada

TORONTO, le 5 mai 2021 /CNW/ - L' Initiative d'innovation autochtone -- une plateforme d'innovation autochtone hébergée par Grands Défis Canada -- est fière d'annoncer les premiers bénéficiaires de la subvention de son programme Promouvoir l'égalité des genres chez les Autochtones grâce à l'innovation et l'entrepreneuriat social. Dix projets de partout au pays recevront au total 2,5 millions $CAN (250 000 $ chacun) pour faire progresser l'égalité entre les genres chez les Autochtones dans les domaines de la santé, de l'économie et de la société grâce à l'innovation transformatrice et au changement systémique par / pour les femmes et les personnes bispirituelles, queer et de diverses identités de genre des Premières Nations, inuites et métisses.

« Les investissements visant à amorcer et à déployer à l'échelle l'innovation autochtone sont essentiels pour éliminer les obstacles systémiques et discriminatoires auxquels sont confrontés les entrepreneurs autochtones pour accéder aux ressources dont ils ont besoin pour démarrer leur entreprise et commencer à engendrer une richesse intergénérationnelle durable pour nos communautés », a déclaré Sara Wolfe, directrice de l'Initiative d'innovation autochtone. « Mais soutenir l'innovation autochtone ne consiste pas seulement à accroître l'accès au capital. Des mesures de soutien complètes et culturellement bien ancrées, y compris un coaching spécialisé et des conseillers en entreprise, aideront à libérer le plein potentiel des innovateurs. L'innovation autochtone doit s'inscrire dans une stratégie fédérale de reprise économique et d'entrepreneuriat autochtone. »

D'ajouter Sara Wolfe : « L'innovation ne consiste pas seulement à créer de nouvelles choses. L'innovation signifie parfois de revenir à nos méthodes traditionnelles et de les re-conceptualiser dans un contexte moderne. Notre vision est d'améliorer toute vie grâce à l'innovation autochtone -- pour les gens et la terre. Soutenir l'innovation autochtone est peut-être l'un des modèles les plus puissants que nous ayons pour savoir comment laisser quelque chose d'utile à la prochaine génération. »

L'honorable Maryam Monsef, Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a ajouté : « Le gouvernement du Canada a créé le Fonds pour l'égalité en 2019. En tant que nouvel outil de financement pour faire avancer les droits des femmes et l'égalité des genres, le Fonds comprenait 300M $ pour soutenir les organisations de femmes au niveau communautaire dans le monde entier, et 30M $ pour soutenir les femmes et les organisations en quête d'équité ici au Canada. Grands Défis Canada a reçu 10M $, et aujourd'hui, nous célébrons les résultats de cet investissement. Malgré une année difficile, il a atteint son objectif de collecte de fonds de contrepartie de 1M $ pour cette année et les projets annoncés aujourd'hui profiteront à des Canadiens d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada a augmenté les fonds destinés aux groupes en quête d'équité, qui sauvent et transforment des millions de vies chaque année. En plus des 10 premiers innovateurs annoncés, la plateforme soutient une équipe autochtone, s'engage auprès des leaders autochtones, notamment les six leaders du Conseil de l'innovation autochtone, et travaille avec des entreprises de pointe autochtones pour appuyer la collecte de fonds, les communications, ainsi que la gouvernance et le développement de stratégies. Nous les remercions pour leur attention et leur travail essentiel. »

Jocelyn Mackie, co-PDG de Grands Défis Canada, a en outre affirmé : « Il est clair que l'Initiative d'innovation autochtone comble un déficit de financement et de soutien pour les innovateurs. La réponse à l'appel de candidatures lors de la première ronde a été impressionnante; 238 demandes admissibles ont été reçues en provenance de toutes les provinces et de tous les territoires, une première à Grands Défis Canada. Nous sommes honorés et fiers d'héberger l'Initiative d'innovation autochtone. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux partenaires financiers pour soutenir de façon plus significative l'innovation par et au service des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour les générations à venir.

Innovateurs de la première ronde

Les 10 projets sélectionnés auront un impact dans divers domaines, tels que la santé prénatale et postnatale, la beauté durable, le trafic sexuel humain et l'exploitation sexuelle, ainsi que la souveraineté et la durabilité alimentaire.

Cheakamus Foundation for Environmental Learning (Territoire de Squamish, Colombie-Britannique)

Projet : Bâtir ensemble un avenir plus vert

Cheekbone Beauty Cosmetics Inc. (St. Catharines, Ontario)

Projet : Solutions autochtones d'emballages durables venant du monde naturel

Clan Mothers Healing Village (Winnipeg, Manitoba)

Projet : Entreprise sociale Clan Mothers Healing Village and Knowledge Centre

Hiit'aGan.iina Kuuyas Naay / Skidegate Youth Centre and Innonative (Skidegate, Haida Gwaii, Colombie-Britannique)

Projet : Collectif de médias Haida Gwaii

Iskwew Air (Territoire de Musqueam, Colombie-Britannique)

Projet : Mobilité aérienne avancée Phase 1

MUSKRAT Magazine (Première nation Wasauksing, Ontario)

Projet : Application de grossesse et de parentage autochtones Spirit of Birth

Sus Loo Ltd. (Victoria, Colombie-Britannique)

Projet : The Sage Initiative, pour bâtir une nouvelle génération d'investisseurs d'impact social

White Buffalo Road Healing Lodge Corp. (Premières nations Shawanaga et Dokis, Ontario)

Projet : Retrouver les pratiques de récolte ancestrales

Yukon Soaps Company (Mayo, Yukon)

Projet : Dan K'ehte Natsedan (Apprendre les façons de notre peuple)

Innovateur anonyme

Projet : Élaboration d'un cours d'ensemencement d'un an pour offrir des compétences et des enseignements à chaque étape du cycle de la semence à la semence.

Nous jouons tous un rôle dans l'innovation autochtone

Afin de pouvoir répondre aux besoins des peuples autochtones, notre initiative est profondément enracinée dans les valeurs et la sagesse autochtones et s'appuie sur le savoir et les façons d'être des Autochtones. Pour procéder correctement, nous suivons les conseils des membres de notre Conseil de l'innovation autochtone, composé d'éminents leaders, aînés et gardiens du savoir autochtones, qui sont fortement attachés à la co-création et à l'engagement communautaires.

L'Initiative d'innovation autochtone tient à souligner la contribution financière inestimable de Femmes et Égalité des genres Canada et du Réseau universitaire de santé à ce programme d'égalité des genres, ainsi que le soutien essentiel de Services aux Autochtones Canada, de la Fondation McConnell, de Johnson & Johnson et de la Fondation RBC.

À propos de Grands Défis Canada

Grands Défis Canada est voué à promouvoir des Idées audacieuses ayant un grand Impact®. Financé par le gouvernement du Canada et d'autres partenaires, Grands Défis Canada accorde du financement à des innovateurs de pays à revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Les Idées audacieuses qu'appuie Grands Défis Canada intègrent l'innovation scientifique, technologique, sociale et commerciale -- appelée l'Innovation intégrée®.

Grands Défis Canada, l'un des plus grands investisseurs d'impact au Canada, a soutenu un portefeuille de plus de 1 300 innovations dans 106 pays. Grands Défis Canada estime que ces innovations ont le potentiel de sauver jusqu'à 1,78 million de vies et d'améliorer jusqu'à 64 millions de vies d'ici 2030.

