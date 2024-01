Pour 58 % des Canadiens établis et 38 % des nouveaux arrivants, l'inflation ou le coût de la vie constituent les plus grands défis sur le plan financier en 2024

TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - En ce début d'année, la TD publie les résultats d'un nouveau sondage mené en son nom portant sur les perspectives financières de 2024 pour les répondants canadiens établis (personnes qui vivent au pays depuis plus de cinq ans) et les répondants arrivés récemment au Canada (personnes qui vivent au pays depuis cinq ans ou moins), âgés de 25 ans et plus.

Un revenu du ménage plus élevé n'est pas toujours synonyme de perspectives financières plus favorables

Bien qu'un pourcentage plus grand de Canadiens établis dispose d'un revenu du ménage plus élevé par rapport aux nouveaux arrivants, le sondage indique que 36 % des Canadiens établis se sentent moins confiants quant à leurs perspectives financières de 2024 comparativement à 2023, et seulement 19 % se sentent plus confiants. Ces résultats contrastent avec ceux des nouveaux arrivants sondés, alors que seulement 15 % d'entre eux se sentent moins confiants quant à leurs perspectives financières de 2024, et 67 % se sentent plus confiants, par rapport à 2023.

« Comme les perspectives économiques sont incertaines cette année encore, il est peu surprenant que beaucoup de Canadiens ne se sentent pas optimistes à propos de leurs finances tandis que nous entamons 2024, affirme Emily Ross, vice-présidente, parcours Conseils sur les services bancaires courants à la TD. Quels que soient les défis financiers qui nous attendent, le sondage montre également que beaucoup de gens pourraient profiter d'occasions de rehausser leur confiance financière. »

La clé de l'optimisme réside peut-être dans une approche différente de la planification financière

Les nouveaux arrivants semblent aborder la nouvelle année non seulement dans une perspective financière plus optimiste, mais aussi avec des objectifs financiers plus clairs, comparativement aux Canadiens établis :

97 % des nouveaux arrivants ont une résolution financière pour la nouvelle année, contre 59% des Canadiens établis

des nouveaux arrivants ont une résolution financière pour la nouvelle année, contre des Canadiens établis Les nouveaux arrivants s'efforcent activement de concrétiser leur résolution : en effet, 92 % d'entre eux prévoient réduire leurs dépenses pendant la nouvelle année, contre seulement 55 % des Canadiens établis

De plus, les nouveaux arrivants sont plus enclins à obtenir régulièrement des conseils financiers professionnels :

Parmi les Canadiens établis faisant affaire avec un professionnel en services financiers, la plupart ( 43 % ) ne le rencontrent qu'une fois par année

) ne le rencontrent qu'une fois par année Parmi les nouveaux arrivants faisant affaire avec un professionnel en services financiers, la plupart (53 %) le rencontrent au moins une fois par trimestre

Les nouveaux arrivants sont aussi plus enclins à utiliser des outils pour établir un budget, comme une feuille de calcul ou une appli mobile, pour mieux gérer leurs finances :

29 % des Canadiens établis se servent d'outils pour établir un budget, comme une feuille de calcul ou une appli mobile, pour mieux gérer leurs finances

des Canadiens établis se servent d'outils pour établir un budget, comme une feuille de calcul ou une appli mobile, pour mieux gérer leurs finances 66 % des nouveaux arrivants se servent d'outils pour établir un budget, comme une feuille de calcul ou une appli mobile, pour mieux gérer leurs finances

« Les répondants ayant des perspectives financières plus optimistes avaient tendance à adopter des mesures proactives pour assurer leur stabilité financière et leur réussite; ils accordaient notamment une plus grande importance à la planification et aux conseils professionnels, ajoute Emily Ross. Nous savons que des mesures comme prendre des résolutions financières, établir un budget, utiliser des outils financiers et rencontrer régulièrement un professionnel en services financiers sont des moyens efficaces de mieux protéger son avenir financier, particulièrement dans des périodes difficiles. »

Se sentir mieux à propos de ses finances

Tandis que les Canadiens évaluent leurs perspectives financières actuelles et s'efforcent de définir la marche à suivre pendant la nouvelle année, l'accès à des renseignements et à des conseils professionnels est essentiel pour adopter la bonne approche.

La TD offre des outils et des ressources pour aider les clients à établir leurs objectifs financiers et leurs plans financiers personnalisés, et à en suivre la progression :

Les conseillers TD sont disponibles partout au pays pour offrir des conseils financiers aux clients et les aider à prendre des décisions sur les questions d'argent, les finances personnelles et les placements afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

sont disponibles partout au pays pour offrir des conseils financiers aux clients et les aider à prendre des décisions sur les questions d'argent, les finances personnelles et les placements afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. À l'aide du Créateur d'objectifs TD , un conseiller peut offrir des conseils personnalisés en matière de placement afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, de payer les études d'un enfant, d'acheter une maison ou de faire une autre dépense importante.

, un conseiller peut offrir des conseils personnalisés en matière de placement afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, de payer les études d'un enfant, d'acheter une maison ou de faire une autre dépense importante. Prenez en main votre épargne et vos dépenses avec l'appli Dépense TD , l'outil qui vous aide à contrôler vos finances et à gagner en confiance - et tout ça, au bout de vos doigts. Effectuez un suivi quotidien et mensuel de votre flux de revenu, créez une liste des objectifs d'épargne à réaliser et obtenez des renseignements pour vous aider à atteindre ces objectifs.

, l'outil qui vous aide à contrôler vos finances et à gagner en confiance - et tout ça, au bout de vos doigts. Effectuez un suivi quotidien et mensuel de votre flux de revenu, créez une liste des objectifs d'épargne à réaliser et obtenez des renseignements pour vous aider à atteindre ces objectifs. Le Centre de ressources Conseils TD Prêts pour vous vous offre des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et aux placements.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage d'opinion publique a été réalisé pour le compte du Groupe Banque TD du 21 novembre au 6 décembre 2023 par les experts en gestion de données et d'échantillons de Maru/Blue. Le sondage a été mené auprès de 1 062 Canadiens et 479 personnes arrivées au Canada depuis cinq ans ou moins, de 25 ans ou plus, excluant les étudiants et sélectionnés au hasard, parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 062 personnes aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ ± 3,0 %, 19 fois sur 20. Pour un échantillon de 479 personnes, la marge d'erreur serait d'environ ± 4,4 %, 19 fois sur 20.

