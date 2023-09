L'industrie touristique célèbre l'excellence et honore un grand bâtisseur !

QUÉBEC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec a tenu ce soir au Centre d'expositions et de congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières la sixième édition des Prix excellence tourisme. La plus haute distinction de l'industrie touristique québécoise récompense le savoir-faire des artisan.es et entrepreneur.es du tourisme québécois.

La soirée a notamment été marquée par la remise de 13 prix, dont celui du Grand bâtisseur. Ce prix, remis par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, vise à souligner les accomplissements, l'engagement et la longévité d'une personnalité inspirante au sein de l'industrie. Le nouveau prix Coup de cœur de l'industrie a également été remis à un étudiant de la relève en tourisme qui s'est démarqué dans son parcours.

L'Alliance tient particulièrement à remercier le ministère du Tourisme du Québec, Québecor et Air Canada, de même que tous les précieux partenaires qui ont soutenu financièrement cette sixième édition des Prix excellence tourisme et qui permettent, avec nous, de faire rayonner le talent et la créativité de l'industrie touristique québécoise.

La prochaine édition de cette grande célébration du tourisme aura lieu le 25 septembre 2024.

Lauréats et Lauréates 2023

Prix Grand bâtisseur

Coup de cœur de l'industrie

Léo Blain- Tremblay , Baccalauréat, Gestion du tourisme et de l'hôtellerie, Bi-diplomation ESG/UQAM - ITHQ.

Communication marketing

Communication marketing - Réseau

Innovation et développement de l'offre - Initiative de moins de 100 000 $

Innovation et développement de l'offre - Initiative de 100 000 $ et plus

Innovation et développement de l'offre - Réseau

Tourisme responsable et durable

Tourisme responsable et durable - Réseau

Tourisme accessible

Gestion des ressources humaines - Pratique innovante

Partenariat d'affaires et commandite

Ressources humaines - Employé.e de l'année

Mme Augusta Correira , Hôtel 10 de Montréal.

Citations

« Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique porté par des entrepreneurs talentueux et une offre touristique innovante, durable et responsable. En soutenant le développement de cette industrie, nous stimulons la croissance économique de nos régions et de tout le Québec. Félicitations aux finalistes et lauréats qui, par leur succès, renforcent notre position sur la scène internationale et inspirent les générations futures d'entrepreneurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Toutes nos félicitations aux lauréats et aux finalistes des prix Excellence 2023 ! Représentant une source d'inspiration pour notre secteur économique, je suis extrêmement fier de constater à quel point les entrepreneurs et les équipiers du tourisme québécois arrivent à se surpasser pour donner une signature exceptionnelle à notre destination et lui permettre de développer sa compétitivité. Ce savoir-faire démontre qu'à tout point de vue, l'industrie développe ses avantages concurrentiels pour attirer les voyageurs et continuer de contribuer avec brio au développement socioéconomique des régions du Québec. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance

