L'industrie québécoise des expositions face à une situation alarmante

QUÉBEC, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - C'est un véritable cri du cœur qu'ont lancé le président de l'Association des professionnels en exposition du Québec (APEQ), monsieur Dominique Gagnon, et monsieur Yves Watier, promoteur, lors d'une conférence de presse tenue, aujourd'hui, à Québec.

Selon les promoteurs d'expositions et l'APEQ, en décrétant l'annulation jusqu'au 31 août prochain de tout rassemblement intérieur ou extérieur, le gouvernement provincial place l'ensemble du secteur des expositions dans une situation précaire et alarmante.

« Cette annonce a d'un seul coup effacé plus d'un an de travail de la part des promoteurs, car la préparation d'un salon demande du temps, beaucoup de temps de la part de nos promoteurs, et il devient alors impossible de rattraper cette année de travail. Ça représente au final d'immenses pertes; loyers, salaires, remboursements aux exposants, assurances, sont directement reliées à la situation de la COVID-19. Elles sont définitives et risque de s'accroître encore plus en fonction du rythme de la reprise à l'automne. Pour le moment, nous estimons que le secteur de l'exposition fera face à plusieurs centaines de millions de dollars de pertes pendant cette crise, et des milliers d'emplois sont en jeu », plaide monsieur Yves Watier, promoteur de différents salons au Québec.

Citant une étude menée par Meetings Mean Business Canada en 2018, messieurs Watier et Gagnon valident l'importance des événements d'affaires à l'échelle mondiale, au Canada et au Québec. Pour ce qui est du Québec, selon l'APEQ :

Au Québec, c'est plus de 2 000 événements d'affaires par année.

Plus de 100 000 000$ en retombées directes par les salons;

Plus de 260 000 000$ en retombées indirectes (loyer représente 20% du projet);

Selon l'APEQ, 225 événements ont été touchés depuis mars dernier;

Les expositions génèrent un estimé de 96 000$ en revenus par exposant;

L'industrie pourrait prétendre contribuer à la hauteur de 3,2 milliards en retombées économiques au Québec annuellement;

Dans son ensemble l'industrie des expositions touche 33 750 PME québécoises.

« Notre industrie représente un bel exemple de Panier Bleu. Elle fait travailler des québécois dans des salles, des hôtels et des restaurant québécois, tout en contribuant fortement à l'activité économique de notre province », affirme pour sa part Dominique Gagnon.

Poursuivant du même souffle : « Nous sommes prêts pour la relance dès septembre 2020. Une relance sécuritaire pour nos visiteurs, nos employés et nos partenaires. Nous proposons des mesures appropriées qui seront mises en place dès notre ouverture, certaines de ces mesures sont déjà approuvées par la santé publique ».

« Nous sollicitons la santé publique et le gouvernement du Québec pour qu'ils se penchent avec nous sur les problèmes engendrés par les mesures d'annulation des salons et expositions et nous travaillerons ensemble pour trouver des solutions. », de conclure le président de l'APEQ.

SOURCE Association des professionnels en exposition du Québec (APEQ)

Renseignements: Pour informations supplémentaires : Dominique Gagnon, président de l'APEQ, 819-574-4280; Yves Watier, promoteur : 514-473-6678; Pour entrevues : Claude Lussier, Plan de match communication : Téléphone : 418-554-7765

Liens connexes

http://apeq.org/