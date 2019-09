L'industrie mondiale de la propriété intellectuelle est prête pour une « révolution numérique » et pour le monde de la nouvelle propriété intellectuelle

SAINT-HELIER, Jersey, 17 septembre 2019 /CNW/ - CPA Global, chef de file de la technologie de la propriété intellectuelle, lance aujourd'hui une nouvelle campagne mondiale - New IP - pour inviter l'industrie internationale de la propriété intellectuelle à revoir en profondeur le domaine de l'innovation.

Selon CPA Global, les années 2020 devraient être une décennie de changements numériques radicaux pour les industries de la propriété intellectuelle et de l'innovation et pour les cabinets d'avocats qui leur donnent des conseils stratégiques.

CPA Global estime que l'industrie de la propriété intellectuelle repose sur une infrastructure et des processus qui approchent rapidement de leur point de rupture et que l'industrie risque de devenir elle‑même un frein à l'innovation mondiale si elle ne tient pas compte de l'impératif numérique.

Selon un nouveau rapport de CPA Global également publié aujourd'hui, cette course à la « nouvelle propriété intellectuelle » est alimentée par un certain nombre de facteurs qui vont révolutionner le fonctionnement de l'industrie de la propriété intellectuelle ainsi que le rythme et la méthode de mise en marché des innovations, notamment la chaîne de blocs; l'intelligence artificielle; les mégadonnées et la coopération mondiale croissante entre les régimes nationaux de propriété intellectuelle.

Cette réalité oblige l'industrie à revoir en profondeur sa façon d'aborder de nombreux aspects de la propriété intellectuelle et de l'innovation, et ceux qui adopteront et dirigeront l'idée de la « nouvelle propriété intellectuelle » s'assureront de prendre de meilleures décisions d'affaires.

Toni Nijm, Directeur Stratégie à CPA Global, déclare :

« Les actifs incorporels, notamment la propriété intellectuelle, représentent une part de plus en plus importante de la valeur des entreprises; dans un marché mondial où la concurrence est de plus en plus vive, ce sont les idées et les innovations des entreprises qui assureront leur avenir ou entraîneront leur perte.

« La gestion de la propriété intellectuelle demeure dans de nombreux cas une fonction inefficace qui n'a pas pris le virage numérique. Les solutions technologiques existent déjà et sont prêtes à être mises à profit pour soutenir une révolution numérique dans toute l'industrie de la propriété intellectuelle.

« L'ensemble de l'industrie doit revoir entièrement le fonctionnement du système de la propriété intellectuelle pour que les meilleures idées puissent être introduites sur le marché plus rapidement et plus efficacement. Le temps est venu pour la propriété intellectuelle d'adopter le pouvoir de la technologie, et nous voulons utiliser notre expertise, nos outils et notre expérience pour aider l'industrie de la propriété intellectuelle à réussir le virage numérique.

« Les industries ne se transforment pas du jour au lendemain, bien sûr, et le rythme du changement varie d'une organisation à l'autre. Néanmoins, nous invitons l'industrie à voir les années 2020 comme la décennie du numérique et à contribuer à l'essor d'un écosystème de la propriété intellectuelle plus connecté, mieux intégré, plus rapide et plus productif. »

CPA Global déploie un programme mondial qui comprend une campagne de mobilisation et de sensibilisation de l'industrie - ainsi qu'une plateforme en ligne pour sa campagne New IP, qui permet d'accéder aux plus récentes réflexions de CPA Global et de ses clients sur la transformation numérique de la propriété intellectuelle, à des outils et à des conseils permettant de tirer parti du numérique dans l'environnement de la propriété intellectuelle. Le thème New IP sera au cœur de IGNITE2019, l'événement phare annuel de CPA Global qui se tiendra cette année à Monaco du 11 au 13 novembre.

Visiter www.cpaglobal.com/NewIP.

À propos de CPA Global

CPA Global est le chef de file mondial de la technologie de la propriété intellectuelle; plus de 10 000 des entreprises et des cabinets d'avocats les plus respectés au monde lui font confiance.

