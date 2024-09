BRUXELLES, 17 septembre 2024 /CNW/ - Selon la dernière analyse du Conseil de l'hydrogène portant sur plus de 1 500 projets dans le monde, le pipeline mondial de projets d'hydrogène propre prend de l'expansion et arrive à maturité, avec une augmentation marquée du nombre de projets qui arrivent à une décision d'investissement finale (DIF). En même temps, le rythme et l'ampleur du déploiement doivent s'accélérer considérablement pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Le rapport 2024 de Hydrogen Insights, publié aujourd'hui et corédigé par McKinsey & Company, révèle que, bien que le pipeline mondial de projets ait augmenté d'un facteur de sept depuis 2020, passant de 228 projets à 1 572 projets, en date de mai 2024, Il a également évolué, en mettant fortement l'accent sur l'avancement des projets vers l'exécution. Plus particulièrement, les projets d'hydrogène propre qui ont atteint le FID ont également vu leurs investissements engagés multipliés par sept, passant d'environ 10 milliards de dollars américains dans 102 projets en 2020 à quelque 75 milliards de dollars américains dans 434 projets en 2024.

Les données les plus récentes d'octobre 2023 à mai 2024 soulignent encore une fois un changement clair de la planification du projet à sa mise en œuvre. Le total des investissements annoncés jusqu'en 2030 a augmenté d'environ 20 %, passant de 570 milliards de dollars américains à 680 milliards de dollars américains. La croissance la plus notable s'est produite au cours des étapes plus avancées du développement de projets, les investissements au-delà de la DIF ayant augmenté de 90 %, suivi d'une augmentation de 30 % des projets au stade de la conception technique initiale (FEED).

Ce changement évident dans le pipeline mondial de projets, des annonces à la mise en œuvre, est associé à l'attrition naturelle qui favorise la maturation de l'industrie en éliminant les projets moins viables et en accordant la priorité à ceux qui présentent le plus de potentiel, une tendance observée au cours des premières étapes d'autres industries d'énergie propre comme l'énergie éolienne et solaire.

Jaehoon Chang, président et chef de la direction de Hyundai Motor Company et coprésident du Conseil de l'hydrogène, a déclaré : « L'augmentation par sept des capitaux engagés pour les projets d'hydrogène qui ont atteint le FID au cours des quatre dernières années démontre les progrès de l'industrie. « Nous sommes heureux de voir l'industrie joindre le geste à la parole à ce moment critique de transition, comme en témoigne le dernier rapport Insights. De plus, d'autres mesures sont nécessaires pour assurer un approvisionnement en hydrogène accessible et abordable, permettant l'adoption généralisée de l'hydrogène."

Malgré les progrès, le secteur de l'hydrogène, comme d'autres industries de l'énergie propre à l'heure actuelle, fait face à des obstacles macroéconomiques, notamment la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, ainsi que des tensions géopolitiques qui touchent les marchés de l'énergie. Des problèmes propres au secteur, comme l'incertitude réglementaire et l'augmentation des coûts de l'énergie renouvelable et des électrolyseurs, ont entraîné des retards dans les projets, en particulier pour les projets d'hydrogène renouvelable.

Ivana Jemelkova, chef de la direction du Hydrogen Council, a déclaré : « Ce rapport envoie un message clair : l'hydrogène est en train de se produire. Maintenant que l'hydrogène est une réalité dans la transition énergétique, il est temps de stimuler considérablement plus d'investissements d'ici 2030 pour atteindre nos objectifs du milieu du siècle. « Forts des leçons concrètes tirées des quatre dernières années, nous devons de toute urgence relever les défis dans les marchés clés et créer un environnement plus favorable à l'exécution des projets. »

Sanjiv Lamba, chef de la direction de Linde et coprésident du Conseil de l'hydrogène, a déclaré : « La réalisation du plein potentiel climatique et socioéconomique de l'hydrogène exige un effort concerté de la part des gouvernements et de l'industrie. Grâce à un cadre réglementaire favorable et à des mesures incitatives ciblées, les investisseurs auront la certitude dont ils ont besoin pour faire passer les projets au DIF, ce qui contribuera en fin de compte à l'atteinte des objectifs climatiques mondiaux."

Hydrogen Insights est le point de vue publié régulièrement par le Conseil de l'hydrogène sur l'évolution de l'industrie de l'hydrogène. Il résume l'état actuel du secteur mondial de l'hydrogène et le déploiement réel de l'hydrogène. Rédigé par le Conseil de l'hydrogène en collaboration avec McKinsey & Company, le rapport s'appuie sur une combinaison d'information publique et de données exclusives des membres du Conseil de l'hydrogène et représente un effort de collaboration pour partager un objectif, perspective holistique et quantitative sur l'état de l'écosystème mondial de l'hydrogène.

Le Hydrogen Council est une initiative mondiale dirigée par des chefs de la direction qui a une vision commune et une ambition à long terme pour l'hydrogène afin d'accélérer la transition vers l'énergie propre. Il réunit un groupe diversifié de 140 entreprises de 20 pays des Amériques, de l'Europe, de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique. Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les grandes multinationales, les entreprises émergentes novatrices et les investisseurs, les membres du Conseil représentent quelque 9 billions de dollars en capitalisation boursière, 6,8 millions d'ETP et quelque 6,4 billions de dollars en revenus.

Le Conseil est déterminé à libérer le potentiel de durabilité de l'hydrogène propre, en favorisant l'innovation commerciale et technologique en tant que moteurs de la croissance durable, en créant des emplois de qualité et en offrant une valeur sociale. En utilisant sa portée mondiale pour promouvoir la collaboration entre l'industrie, les gouvernements, les investisseurs et la société civile, le Conseil fournit des idées et des voies pour accélérer le déploiement des écosystèmes de l'hydrogène dans le monde. Il soutient également l'élaboration de normes internationales de sécurité et de durabilité, ouvrant la voie au déploiement à grande échelle de solutions fiables en matière d'hydrogène.

Pour en savoir plus, visitez www.hydrogencouncil.com et suivez-nous sur X @HydrogenCouncil et LinkedIn.

