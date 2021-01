L'industrie maritime est vitale pour l'économie du Québec

QUÉBEC, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) se réjouit de l'appui du gouvernement du Québec qui investira 55 M $ pour le projet de terminal portuaire à Contrecœur.

Ce projet attendu depuis plusieurs années permettra à l'industrie maritime de poursuivre son développement et de collaborer encore davantage à l'économie québécoise. Ce nouveau terminal portuaire entraînera la création de 1000 emplois bien rémunérés en plus de positionner le Québec comme un leader nord-américain dans le secteur du transport et de la logistique maritimes.

La Sodes accueille positivement tout investissement destiné à faire de l'industrie maritime un vecteur de croissance économique et social et un mode de transport privilégié pour le transport de biens et de marchandises.

Pour le Québec, l'industrie maritime représente plus de 24 000 emplois à quai et sur mer, contribue à 2,3 G$ du PIB québécois et verse plus d'un milliard de dollars en salaires. Cette industrie bien implantée tout le long de l'axe du Saint-Laurent est un partenaire important pour le développement économique et social de plusieurs régions du Québec.

« En ces temps d'incertitude économique, le secteur maritime est une valeur sûre sur laquelle miser. Cette industrie a su traverser les différentes époques grâce à sa capacité d'adaptation et sa vision du futur sans cesse en évolution. Nous avons tendance à l'oublier, mais ce sont plus de 80 % des biens qui font partie de notre quotidien qui nous sont livrés par navire. Le secteur maritime est vital pour l'approvisionnement des Québécois et pour l'économie du Québec. Nous serons présents pour collaborer à la relance économique au lendemain de cette pandémie », soutient Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Sodes.

L'annonce effectuée, aujourd'hui, par la ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal Rouleau, témoigne de l'importance pour Québec d'assurer le succès de l'industrie maritime qui a toujours su entretenir de bons liens avec les communautés où elle est présente.

À propos de la Sodes

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

