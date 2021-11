L'industrie maritime a tous les atouts pour être un acteur clé de la relance économique et être au cœur de la stratégie d'exportation

QUÉBEC, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) accueille favorablement la mise à jour économique et financière présentée par le ministre des Finances, Éric Girard. Les mesures mises de l'avant par le gouvernement du Québec sont de bon augure pour la relance post pandémique et les membres de la Sodes y contribueront certainement. De plus, la volonté exprimée par le gouvernement fédéral, à l'occasion du discours du Trône, de favoriser l'innovation et les emplois verts pour bâtir une économie plus concurrentielle est également bien accueillie.

Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Sodes, rappelle que l'industrie maritime québécoise figure parmi les plus dynamiques, innovantes et les plus vertes. Elle a tous les atouts pour être un acteur clé de cette relance et y jouer un rôle de premier plan. De plus, l'industrie maritime occupe une position stratégique incontournable pour permettre aux entreprises québécoises d'augmenter leurs exportations, l'un des cinq chantiers identifiés par le premier ministre François Legault à la base de sa vision économique.

« Le discours du Trône, la mise à jour économique et financière ainsi que la vision maritime AVANTAGE SAINT-LAURENT dévoilée en juin dernier comportent une série d'éléments où l'industrie maritime pourrait jouer un rôle clé. La création de zones d'innovation en est un bel exemple et nous sommes impatients de pouvoir y contribuer. Nous espérons que l'aide supplémentaire annoncée dans les programmes d'investissements et d'aides financières aux études par le ministre des Finances s'appliquera à notre industrie. Nous croyons que l'industrie maritime du futur est celle qui misera sur l'innovation, la recherche scientifique, l'intelligence artificielle, l'utilisation d'énergie alternative qui permettront de réduire, encore davantage, son empreinte carbone. Les gouvernements laissent entrevoir des soutiens intéressants en ce sens », a souligné M. St-Pierre.

À propos de la SODES

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

