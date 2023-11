MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Deux réseaux de recharge canadiens majeurs, Circuit électrique et BC Hydro, ainsi que ChargeHub, leader en solution d'interopérabilité des réseaux de recharge, annoncent le lancement d'Agora. Cette initiative de l'industrie, rendue possible grâce au financement de Ressources Naturelles Canada, a pour objectif d'accélérer l'adoption des véhicules électriques (VÉ) grâce à l'interopérabilité des réseaux de recharge. Bien que le concept en soit à ses débuts, Agora permettra d'accroître la notoriété et offrira des ressources éducatives sur le fait qu'au Canada, il est possible pour les électromobilistes et les gestionnaires de parcs de véhicules d'utiliser un compte unique pour se connecter à de multiples réseaux de recharge.

L'interopérabilité des réseaux de recharge pour VÉ est un pilier de l'électrification des transports en permettant d'accéder à un maximum de stations de recharges, tout en permettant l'utilisation du mode de paiement et d'activation préféré par l'utilisateur. Ainsi, Agora propose une campagne pancanadienne bilingue pour mieux faire connaître le sujet auprès du grand public, mais aussi des gestionnaires de flottes commerciales et joueurs de l'industrie.

Agora propose plusieurs éléments, tels que:

Un site web permettant de répondre aux principales questions à propos de l'interopérabilité des réseaux de recharge;

Un outil qui permet de trouver les réseaux de recharge compatibles avec les plus importants services de mobilités aux Canada et aux États-Unis

et aux États-Unis Des statistiques sur l'état de l'interopérabilité au Canada ainsi que des ressources dédiées pour l'industrie

Cette initiative de l'industrie, rendue possible grâce à une subvention de 184 369$ octroyée à Mogile Technologies inc. (compagnie mère de ChargeHub) du programme Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, supportera l'adoption des VÉ par une meilleure expérience de recharge et de paiement pour les électro-mobilistes et gestionnaires de parcs de véhicules commerciaux.

Notons que cette initiative est également supportée par de nombreux autres partenaires de l'industrie, qui s'engagent également à mieux faire connaître l'importance de l'interopérabilité des réseaux de recharge pour contribuer à offrir la meilleure expérience de recharge aux canadiens: Nissan, VinFast, Ivy Charging Network, Hypercharge, SWTCH, ATCO, Énergie NB, Chargelab, Bectrol, Electric Vehicle Society, Propulsion Québec, l'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) et la Campagne Roulons électrique.

« À titre de gestionnaire du projet Agora, ChargeHub cherche à fédérer l'industrie autour d'une plus grande interopérabilité des réseaux de recharge, qui est selon nous, essentiel pour accélérer l'électrification des transports. Avec la croissance des réseaux de recharge publiques, nous devons en tant qu'industrie toujours avoir comme objectif d'offrir la meilleure expérience de recharge pour les utilisateurs finaux. L'initiative Agora permet justement d'assurer que l'industrie partage cette vision et assure la mise à l'échelle de l'interopérabilité des réseaux de recharge.»

Simon Ouellette

Président-directeur général de ChargeHub

« Les véhicules zéro émission aident les Canadiens à réduire leurs émissions et à faire des économies sur le carburant, tout en créant de bons emplois dans la chaîne d'approvisionnement du secteur. Investir dans les véhicules zéro émission va permettre à plus de canadiens de prendre les commandes pour un futur carboneutre, afin de contribuer à l'atteinte de nos objectifs climatiques.»

L'Honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'énergie et des ressources naturelles du Canada

« La Colombie-Britannique est un endroit fantastique pour conduire un véhicule électrique puisqu'environ 98% de l'électricité produite par BC Hydro est propre et renouvelable. Nous sommes heureux d'être partenaire d'Agora pour rendre l'adoption des VÉ encore plus facile et accessible pour les électromobilistes, peu importe où ils voyagent au Canada.»

Chris O'Riley

Président-directeur général de BC Hydro

« L'interopérabilité des réseaux de recharge est un atout important pour l'électrification des transports et Agora permettra d'en faire une promotion efficace. Favoriser l'accès à des réseaux interopérables à l'aide d'un compte unique est une priorité pour le Circuit électrique, c'est pourquoi nous sommes fiers d'être partenaire de cette initiative. »

France Lampron

Directrice Développement des offres Énergie et Mobilité à Hydro-Québec, et responsable du Circuit électrique

Pour plus de détails:

Visionnez le vidéo éducatif Agora sur l'interopérabilité des réseaux de recharge

Visitez le site web d'Agora à www.agoracharge.com

À propos d'Agora

L'interopérabilité des réseaux de recharge est un élément clé pour accélérer l'électrification des transports. Le fait de pouvoir recharger un véhicule électrique n'importe où avec un compte unique est la vision derrière l'initiative Agora. Ce projet, qui émane de l'industrie, est soutenu par de nombreux partenaires afin d'offrir la meilleure expérience de recharge et de paiement aux électromobilistes et aux gestionnaires de parcs de véhicules commerciaux. www.agoracharge.com

À propos de ChargeHub

ChargeHub a récemment lancé le Hub Passeport , une solution d'interopérabilité qui permet à l'industrie d'interconnecter les réseaux afin d'offrir l'interopérabilité de la recharge à grande échelle. L'expertise unique de ChargeHub permet aux fournisseurs de services de mobilités et réseaux de recharge de rationaliser, simplifier et assurer une mise à l'échelle des intégrations d'interopérabilité. https://solutions.chargehub.com/

À propos de Ressources Naturelles Canada

Ressources naturelles Canada élabore des politiques et des programmes visant à améliorer la contribution du secteur des ressources naturelles à l'économie, à améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens, et mène des recherches scientifiques innovantes dans des installations à travers le Canada pour générer des idées et transférer des technologies. Nous sommes un leader établi dans les domaines des sources et de la distribution d'énergie , des forêts et de la sylviculture, des minéraux et de l'exploitation minière , des sciences de la terre, de l'efficacité énergétique , ainsi que des sciences et des données . Nous représentons également le Canada au niveau international pour répondre aux engagements mondiaux du pays en matière de développement durable des ressources naturelles.

À propos de BC Hydro

BC Hydro est une société de la couronne provinciale qui appartient au gouvernement et aux citoyens de la Colombie-Britannique au Canada. Elle génère et livre l'électricité à 95% de la population de la Colombie-Britannique et sert plus de cinq millions de clients.

À propos de Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus grand réseau public de recharge pour véhicules électriques au Québec. Il comprend plus de 5 000 bornes de recharge publiques, dont plus de 870 bornes de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'une assistance téléphonique 24/7 et d'un service de localisation des bornes. Le site Web du Circuit électrique et l'application mobile pour iOS et Android sont régulièrement mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles stations de recharge sont déployées. Les membres peuvent utiliser l'application du Circuit électrique pour accéder aux stations de recharge du réseau du Circuit électrique et de ses réseaux partenaires.

https://electricvehicles.bchydro.com/

