L'industrie du textile et du vêtement investit dans des équipements et des technologies manufacturières de pointe pour poursuivre son essor

Plus de 30 sociétés québécoises à Barcelone pour ITMA 2019,

la plus importante foire internationale de technologies manufacturières

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 30 entreprises et organisations des secteurs du textile et du vêtement se mobilisent afin de participer à une mission spéciale organisée dans le cadre de l'événement ITMA 2019, la plus importante foire internationale en matière d'innovations et de technologies manufacturières - qui se déroule à Barcelone, Espagne, du 20 au 26 juin 2019. Cette initiative, orchestrée par TechniTextile Québec, le Groupe CTT, la Grappe mmode, et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie textile du Québec (CSMO Textile), permettra aux entreprises de découvrir les plus récentes avancées technologiques.

ITMA 2019 regroupe sous un même toit plus de 1 700 exposants et 120 000 participants faisant partie de la chaîne de valeur mondiale du secteur du textile et du vêtement. « Nous entendons profiter de cette occasion unique pour appuyer les entreprises dans leur virage 4.0. Plusieurs chefs d'entreprise se préparent à investir massivement dans l'implantation de technologies de pointe qui intègrent le numérique afin d'augmenter leur productivité et répondre à la demande croissante pour de nouveaux produits techniques. L'achat d'équipements hautement performants permettra aux entreprises de maintenir leurs activités de fabrication à valeur ajoutée ici, au Québec, et de poursuivre leur croissance », affirme M. Dany Charest, directeur général de TechniTextile Québec, le Créneau d'excellence Matériaux textiles techniques.

Cette initiative - réalisée en partenariat avec la démarche ACCORD du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) - constitue une première action concertée pour l'industrie et ses membres. « L'équipe d'experts du Groupe CTT, centre névralgique de transfert de technologies - spécialisé en recherche, développement et analyses de textiles techniques et de matériaux avancés - sera sur place pour guider les entreprises dans le choix stratégique des équipements et des matériaux textiles qui leur permettront de se démarquer ici et à l'international », indique M. Valerio Izquierdo, vice-président, Laboratoires textiles et Expertises du Groupe CTT.

« Des événements rassembleurs comme le salon ITMA 2019 contribuent à la croissance et au rayonnement de l'industrie québécoise du textile. Je suis convaincue que les organisations québécoises participantes sauront tirer profit de ce rendez-vous exceptionnel afin de renforcer leur compétitivité à l'international et d'établir des partenariats d'avenir pour le Québec, résolument tourné vers l'industrie 4.0 et les nouvelles tendances technologiques », a fait savoir Mme Marie Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière Appalaches, du Bas Saint Laurent et de Gaspésie-Îles de la Madeleine.

L'industrie bénéficiera d'une vitrine d'exposition exclusive et dynamique stratégiquement positionnée au cœur du centre de convention Fira de Barcelona, Gran Via (kiosque Groupe CTT, noUL-D108). Cet espace se veut une plateforme exceptionnelle pour favoriser les rencontres et les collaborations ainsi que mettre en lumière le savoir-faire et l'expertise des entreprises québécoises.

Le CSMO Textile, organisme responsable du développement des compétences des travailleurs, accompagne également la délégation afin de mener une veille technologique qui lui permettra de cerner les compétences du futur et d'ajuster son curriculum de formations sur mesure.

CDRM, Beaulieu Canada, Distribution Club Tissus, Duvaltex, Eko-Terre, Filature Lemieux, FilSpec, General Recycled, Logistic Unicorp, Niedner, Oratex, Produits Belt-Tech, Quartz Co., Rayonese Textile, Régitex, RJAM, Stedfast, STEPHAN/H, Tapis Venture, Techno Diesel, Texel Matériaux techniques, Textiles Monterey, TM Couture, Tricots Duval et Raymond, Tricots Maxime, Vêtements Flip Design, Vêtements SP et Vêtements Wazana font partie de la mission.

À propos de l'industrie du textile et du vêtement au Québec

L'industrie québécoise du textile regroupe 420 entreprises spécialisées dans la fabrication de textiles, de produits à base de textiles et de vêtements tricotés. L'industrie, qui produit plus de 50 % du textile canadien, se distingue par l'étendue des domaines qui la compose. Elle constitue l'un des secteurs névralgiques de l'économie du Québec depuis plus de 150 ans et continue de se démarquer par ses avancées remarquables dans le développement de matériaux techniques à valeur ajoutée. Le monde du textile emploie au-delà de 12 000 personnes.

Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 G$ CA en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois.

À propos de la démarche ACCORD

La démarche ACCORD est une priorité de l'action gouvernementale pour développer l'économie des régions du Québec. Le MEI est responsable de sa mise en œuvre. Cette démarche permet aux régions du Québec de se distinguer comme des sièges de compétences industrielles particulières reconnues dans le monde. Elle s'appuie sur les forces régionales ainsi que sur la mobilisation et le dynamisme des gens d'affaires en région.

