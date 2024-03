MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - L'industrie des métaux du Québec se rassemble aujourd'hui et donne le coup d'envoi, avec la participation financière du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, d'une initiative audacieuse qui promet de marquer les esprits. Sous l'impulsion du Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie du Québec (CSMO-Métallurgie), en partenariat avec PERFORM, le Comité sectoriel de la main-d'œuvre dans la fabrication métallique industrielle (FMI), la campagne intitulée Les Industrielles : Les femmes dans les métiers des métaux au Québec, prend la route du Québec. Faisant halte dans des lieux où les femmes ne s'attendent pas à la trouver, cette campagne inédite a pour objectif précis de les sensibiliser aux opportunités de carrière au sein de l'industrie des métaux.

L’industrie des métaux se rassemble et entame une tournée du Québec à la rencontre des femmes (Groupe CNW/Comité sectoriel de main-d'oeuvre de la métallurgie du Québec (CSMO))

« Nous croyons fermement que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, notre industrie a tout à gagner à promouvoir et intégrer activement l'expertise des femmes », soutient avec conviction Marie-France Charbonneau, directrice générale du Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie du Québec (CSMO-Métallurgie). « Les Industrielles incarnent cette vision, celle où des femmes, à la fois manuelles, astucieuses et libres, s'épanouissent dans des métiers non traditionnels et contribuent significativement à un pan important de l'économie québécoise ».

S'inscrivant dans le cadre du programme de financement Évolution-Compétences, Stratégie globale de promotion et valorisation des métiers et professions 2018-2023 -- volet Femmes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), cette campagne allie créativité et innovation, et propose de découvrir la force et les compétences des femmes de l'industrie à travers des objets hors du commun qui captivent l'imaginaire et symbolisent leur contribution remarquable à l'industrie.

Sillonnant les routes de plusieurs régions du Québec, incluant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, le Centre-du-Québec, la Côte-Nord et Chaudière-Appalaches, cette initiative se veut à la fois inspirante et révélatrice, agissant comme un catalyseur pour inciter les femmes à franchir le pas.

« Les industrielles représentent le volet 3 de la campagne "Pas de métal, pas de", qui vise à valoriser l'industrie des métaux et ses métiers, laquelle dynamise la plupart des régions du Québec. Alors que les transitions technologiques et vertes transforment l'industrie, la présence d'effectifs diplômés en STIM augmentera. On ne peut alors rater l'opportunité de former davantage de femmes dans ces disciplines, en attirer dans l'industrie et diversifier la main-d'œuvre de ces petites et grandes entreprises », explique Carl Boily, directeur général de PERFORM.

Ce sont près de vingt professions stimulantes qui seront présentées aux femmes, partout au Québec, leur offrant ainsi une vue d'ensemble sur les possibilités de carrière qui s'offrent à elles au sein de l'industrie des métaux. Ces métiers couvrent un large éventail de métiers, qu'il s'agisse d'ouvrières, de techniciennes ou encore d'ingénieures.

« Le Québec se distingue aujourd'hui en tant que leader mondial dans l'industrie des métaux », ajoute Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). « Non seulement cette industrie joue un rôle crucial dans le développement des nouvelles sources d'énergie, des technologies futures et des solutions durables, mais elle est également profondément enracinée dans l'écosystème des régions québécoises, ce qui en fait un pilier clé de notre économie. C'est pourquoi il est d'autant plus important de promouvoir l'accès des femmes à des opportunités de carrière dans ce secteur névralgique ».

En concluant, Marie-France Charbonneau soutient que « cette initiative ne serait possible sans le soutien immense de tous les partenaires de l'industrie. La collaboration étroite et l'enthousiasme de chacun ont été les moteurs qui ont mené avec succès au lancement de ce projet ».

Chloé Pilon Vaillancourt, rappeuse et ingénieure, aussi connue sous le nom de Marie-Gold, signera la bande sonore Les Industrielles, ajoutant ainsi une dimension artistique et un univers musical pour les jeunes générations.

À propos de la campagne Les industrielles

Conçue et réalisée par l'agence de communication expérientielle La Camaraderie, dans le cadre du troisième volet de la campagne « Pas de métal, pas de », Les industrielles s'adresse aux jeunes femmes et mise sur la création d'un imaginaire hallucinant autour des métiers des métaux. Trois objets extraordinaires en métal incarnent le projet : un bras mécanique, des ailes articulées et un casque robotisé. Ces trois objets symbolisent et communiquent trois traits de caractère communs à toutes les femmes en industrie : manuelles, astucieuses et libres. Ainsi, cette campagne s'adresse à toutes les jeunes femmes qui se reconnaissent dans ces qualités.

Sur le terrain, une équipe d'animatrices ira à la rencontre de ces jeunes femmes à travers le Québec, à bord d'un minibus et documentera cette tournée sur les médias sociaux. Partout où il y a des jeunes femmes manuelles, astucieuses et qui souhaitent devenir plus libres, il y a de futures industrielles ! Pour en savoir plus, visitez : lesindustrielles.com.

À propos de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)

La Commission des partenaires du marché́ du travail (CPMT) est une instance de concertation nationale rattachée au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui réunit les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité́, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale. Le présent projet a été soutenu financièrement par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (FDRCMO) de la CPMT.

À propos du CSMO-Métallurgie

Encadré par la politique d'intervention sectorielle du gouvernement du Québec, le CSMO-Métallurgie est un organisme de concertation paritaire et de représentation qui œuvre principalement à arrimer les offres de formation de la main-d'œuvre aux besoins concrets de l'industrie par la recherche et le développement d'outils visant la formation, l'adaptation, l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre du secteur métallurgique.

À propos de PERFORM

PERFORM, le Comité sectoriel de la main-d'œuvre (CSMO) du secteur de la fabrication métallique industrielle, est une organisation à but non lucratif (OBNL), partenaire de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Sa mission est de favoriser et consolider la concertation entre les acteurs de l'industrie dans le but de former et développer les compétences de la main-d'œuvre de son secteur. Son champ d'action s'étend à toutes les industries de la seconde et de la troisième transformation du métal : la fabrication des produits métalliques, la fabrication de machines et la fabrication de matériel de transport (excluant l'aéronautique).

