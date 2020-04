L'industrie des matériaux textiles techniques et du vêtement se mobilise pour approvisionner le secteur de la santé en uniformes de protection de première ligne

Logistik Unicorp prend en charge la coordination de la production avec les acteurs de l'industrie

MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'industrie des matériaux textiles techniques et du vêtement, représentée par TechniTextile Québec, Groupe CTT et Vestechpro, est prête à approvisionner le secteur de la santé en uniformes de protection de première ligne, notamment les médecins, les infirmiers, les ambulanciers et les responsables de l'entretien. À compter d'aujourd'hui, Logistik Unicorp prend en charge la coordination de la fabrication de blouses de niveaux de protection 1, 2 et 3 en collaboration avec Duvaltex, Soleno Textile, Stedfast, Texel Matériaux Techniques, Textiles Monterey, Tricots Maxime et le Groupe CTT.

« En seulement 16 jours, nous avons réussi à mettre en place une chaîne locale d'approvisionnement sécuritaire, capable d'alimenter les gouvernements du Québec et du Canada en matière de solutions jetables et lavables. Le succès de cette initiative, menée en collaboration avec le Groupe CTT et Vestechpro, repose sur l'expérience et l'expertise d'un comité aviseur composé d'une dizaine de manufacturiers de matériaux textiles, de fabricants de vêtements et de centres de recherche et de transfert technologique », indique Dany Charest, directeur général de TechniTextile Québec, le Créneau d'excellence Matériaux textiles techniques, responsable de la concertation des efforts jusqu'à aujourd'hui.

Logistik Unicorp, intégrateur de classe mondiale en matière d'uniformes et d'équipements de sécurité et principal fournisseur de l'armée canadienne, vise à lancer la production des blouses de protection dès qu'elle reçoit des commandes officielles des gouvernements. « Nos équipes sont en place pour répondre à la demande. Déjà, les manufacturiers de textiles adaptent leur production afin de répondre à la demande du secteur médical. Notre chaîne d'approvisionnement est en mesure de produire jusqu'à 200 000 blouses de protection chaque semaine. Nous évaluons aussi actuellement la possibilité de produire des masques », affirme Karine Bibeau, vice-présidente, Ventes de Logistik Unicorp.

Un travail d'équipe

Cette initiative repose sur l'appui de partenaires de premier plan. Logistik Unicorp a mandaté Vestechpro, centre de recherche et d'innovation en habillement, pour réaliser la qualification des nouveaux fournisseurs et valider la qualité de la confection ainsi que la capacité de production des usines. Par ailleurs, la gestion des protocoles de tests de conformité selon la norme AAMIPB70 pour les niveaux de protection 1, 2 et 3 a été confiée au Groupe CTT. Le protocole relatif au niveau 4 est en cours de développement. Ce centre de transfert de technologie se spécialise en recherche, développement et analyses des textiles techniques, des géosynthétiques et des matériaux avancés à base de textile.

Les conseils judicieux du comité aviseur se sont révélés précieux dans la mise en place de cette initiative. Celui-ci inclut des représentants des entreprises suivantes : Canadian Textile Industry Association, Duvaltex, FilSpec, Groupe CTT, Innotex, Logistik Unicorp, Regitex, Soleno Textile, Stedfast, TechniTextile Québec, Texel Matériaux Techniques, Textiles Monterey, Vestechpro et Vêtements SP.

À propos de TechniTextile Québec

TechniTextile Québec, créneau d'excellence créé en 2017, réunit l'ensemble des acteurs industriels, techniques, scientifiques et gouvernementaux impliqués au sein de la chaîne de valeur du secteur des matériaux textiles techniques au Québec. Celui-ci a pour objectif de favoriser la mise en place de partenariats avec des organisations industrielles, commerciales et institutionnelles, et ce, dans le but de créer de la valeur, soutenir l'innovation et la commercialisation ainsi que favoriser la création d'emplois dans une perspective de développement durable.

Le pôle d'expertise, une initiative de la démarche ACCORD du ministère de l'Économie et de l'Innovation, regroupe des entreprises et des organismes de différents horizons qui intègrent le textile dans leurs activités, notamment les secteurs de l'ameublement, du bâtiment, de la construction, de la défense, de l'environnement, du génie civil, du loisir, du médical, de la sécurité, du sport, du transport et du vêtement technique.

À propos de Logistik Unicorp

Chef de file canadien en gestion intégrée de programmes d'uniformes, Logistik Unicorp est une entreprise privée dont le siège social est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Logistik fournit des vêtements de haute qualité, innovateurs et fonctionnels à plus de 325,000 utilisateurs individuels canadiens œuvrant au sein de diverses organisations gouvernementales et d'entreprises, telles que l'Agence des services frontaliers du Canada, Postes Canada, Service correctionnel Canada, Parcs Canada et le ministère de la Défense nationale (MDN).

La gestion intégrée a pour objectif de fournir la gamme complète des fonctions d'un programme, le tout conçu sur mesure pour les clients : R et D, design, production, sous-traitance, approvisionnement, assurance-qualité, entreposage sécurisé et distribution. La gestion de comptes personnalisée et les solutions sur mesure en technologies de l'information bonifient davantage l'offre de Logistik. Grâce à nos filiales en Allemagne, Tunisie, Australie, Nouvelle-Zélande et Vietnam, nous desservons une clientèle mondiale.

