L'industrie de la mode montréalaise brille de tous ses feux lors de MAGIC 2020 à Las Vegas

Plusieurs marques du Québec présentent leurs nouvelles collections à la plus importante foire commerciale de mode en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Plus de 50 sociétés et marques montréalaises du secteur de la mode participent cette semaine à une mission spéciale organisée dans le cadre de l'événement MAGIC 2020, la plus importante foire commerciale de mode en Amérique du Nord qui se déroule à Las Vegas, du 5 au 7 février 2020. Cette initiative menée par mmode , la Grappe métropolitaine de la mode, permettra aux organisations de présenter en grande première leurs prochaines collections automne/hiver.

Organisée par Informa Markets, MAGIC 2020 rassemble les plus importants et influents décideurs du secteur de la vente au détail, ainsi que plusieurs grandes marques de partout dans le monde sous un même toit. « Nous entendons profiter de cette occasion unique afin d'accroître le rayonnement de notre industrie à l'international et de renforcer le leadership de Montréal comme plaque tournante de la mode », affirme Debbie Zakaib, directrice générale de mmode.

Avec l'appui du gouvernement du Québec et de partenaires stratégiques - notamment le Groupe Gorski, Yoga Jeans, Boulder Denim, Montréal International, Richter, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal et Exportation et Développement Canada (EDC) - les créateurs, fabricants, distributeurs et détaillants du secteur profiteront de l'événement MAGIC 2020 pour rencontrer des acteurs clés et tirer parti de nouvelles occasions d'affaires. La Grappe mmode est aussi fière de compter sur des collaborateurs de choix comme Informa Markets, la Maison 1608, Solisco, Curve, La Vie en Rose, le Collège LaSalle, Logistik Unicorp, Desjardins Capital, Momentis, Primacom et Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Cette mission constitue aussi une première expérience exploratoire pour certaines marques qui désirent percer le marché américain, particulièrement celui de la Côte Ouest. « Nous sommes fiers d'accompagner, grâce à l'appui de la Ville de Montréal, un groupe de chefs d'entreprise dans leurs démarches exploratoires et de favoriser des rencontres stratégiques qui leur permettront de poursuivre leur essor », indique Mme Zakaib.

L'industrie québécoise compte sur deux plateformes d'exposition exclusives signées #mtlstyle, stratégiquement positionnées au cœur du Mandalay Bay Convention Center dans les sections PROJECT (L2 - 4) et PROJECT WOMENS (espace no 81806). « Nous avons conçu ces espaces de façon à créer une expérience unique pour les acheteurs et les influenceurs, et à renforcer les liens avec les acteurs de l'écosystème mode montréalais », indique Debbie Zakaib. Les Galeries #mtlstyle constituent de véritables vitrines pour les exposants présents dans les diverses sections du salon, dont celles de la mode féminine et masculine, de la chaussure, de la fourrure et du vêtement d'extérieur, du denim, de la lingerie, du vêtement de sport, de la mode pour enfants et de l'accessoire.

Atelier Murri, Beurd, Bilinks, Boro Clothing, Claudel Lingerie, Coo-Mon, Dino Gaspari, Fumile, Gary Majdell Sport, Groupe Gorski, Joseph Ribkoff, Kuwalla Tee, Laundromat, Lisette L, Lola Jeans, Marie-Michèle Larivée, MARKANTOINE, Martino Footwear, Mathilde C, Mitchie's Matchings, Fourrures Musi, Nathon Kong, Natural Furs, Vêtements Peerless, Prysm, SCAPA Lauren Perre, Solios, Splendor Fur, STEPHAN/H, Success Clothing, Trendays, wellDunn, Yoga Jeans et Zallerina sont quelques-unes des entreprises et des marques québécoises présentes.

Le 6 février, au Mandalay Bay Convention Center, des chefs de file du secteur de la mode québécoise seront invités à prendre la parole lors de la conférence "DIRECT FROM MONTRÉAL" qui fait partie de la programmation officielle du MAGIC Seminar Series. Toutes les entreprises québécoises participantes auront aussi l'occasion de prendre part à une présentation exclusive du géant chinois Alibaba Group, plus importante société de commerce de détail au monde. Présentée en collaboration avec Exportation et Développement Canada (EDC), cette activité leur permettra d'en apprendre davantage sur ce gigantesque marché en ligne - véritable porte d'entrée sur le continent asiatique - ainsi que sur les stratégies à privilégier pour favoriser le développement de leurs marques en Chine.

L'industrie de la mode au Québec

Montréal fait partie des trois grandes villes en Amérique du Nord au chapitre de la confection de vêtements avec Los Angeles et New York. Le secteur de la mode au Québec représente un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars CAD en biens fabriqués et en ventes des grossistes-distributeurs. Avec plus de 1 850 intervenants, dont des manufacturiers, des détaillants, des grossistes, des distributeurs et des créateurs, ce pilier stratégique de l'économie québécoise génère plus de 83 000 emplois.

L'industrie de la mode témoigne de la diversité culturelle et linguistique de la métropole et bénéficie d'une main-d'œuvre qualifiée, d'un système d'enseignement dynamique, d'une position géographique stratégique et d'une communauté de création et d'innovation.

À propos de mmode

Créée en mai 2015, mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, a pour mission de rassembler et de fédérer les acteurs de l'industrie de la mode québécoise en agissant comme la principale plateforme d'échange et de collaboration de l'écosystème. mmode a aussi pour mandat de créer des synergies d'affaires et d'innovation ainsi que de contribuer à améliorer la compétitivité et la croissance de ce secteur. mmode remercie ses bailleurs de fonds publics : la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.

