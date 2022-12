L'industrie cinématographique du Québec se prend en main pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en cinéma et télévision

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - MONDEL - l'Atelier du Cinéma, un nouveau centre innovateur de formation sur les métiers techniques du cinéma voit le jour à Montréal afin de répondre à la demande de l'industrie dans le milieu de l'audiovisuel au Québec et accueillera ses premiers étudiant.e.s en septembre 2023.

Avec la multiplication des plateformes de diffusions, le milieu de l'audiovisuel québécois est en manque criant de travailleurs et de travailleuses qualifié.e.s, et ce, dans plusieurs corps de métier. Pour répondre à la demande, MONDEL offrira des formations avant-gardistes théoriques et pratiques avec des sommités de l'industrie et des cours à la fine pointe de la technologie. Il deviendra ainsi le seul centre de formation au Québec à préparer les élèves par corps de métier technique du cinéma et de la télévision, et sera une porte d'entrée directe vers l'industrie avec ses formations intensives de 3 mois.

« En tant que producteur de cinéma ça fait au moins cinq ans que je constate le manque d'employé.e.s bien formés sur les plateaux, c'est ce qui m'a incité à mettre sur pied un centre de formation innovateur qui se distingue en offrant des formations intensives et complètes, divisées par corps de métier technique de l'audiovisuel pour résoudre le problème du manque de personnel qualifié dans notre industrie », souligne Philippe Montel, co-fondateur et PDG de MONDEL - l'Atelier du Cinéma.

Pour se faire, Philippe Montel s'est associé à Michel Trudel, fondateur de MELS studios - Cité du cinéma et de Location Michel Trudel à Montréal qui a su attirer de nombreuses productions étrangères et qui ouvrira les plus gros studios de cinéma mondial à Laval, Trudel Studios, à compter de l'automne 2024. Le centre de formation MONDEL emménagera alors dans ce nouveau complexe cinématographique. Pour 2023 et 2024 les étudiant.e.s ne sont pas en reste, puisqu'ils recevront leur formation dans les salles de classe et les studios de simulation de plateaux de tournage au Parc olympique, lieu emblématique de Montréal et favori des équipes de tournage. « Le Stade olympique est un endroit aux possibilités immenses pour l'industrie cinématographique. Notre longue expertise en matière de location d'espaces nous permet d'offrir un service hors norme pour celle-ci. Nous sommes très heureux d'accueillir une entreprise dynamique comme MONDEL l'Atelier du Cinéma parmi nos nouveaux locataires », renchérit Lise Charland, Directrice de la Gestion immobilière du Parc olympique.

MONDEL offrira des formations sur les métiers les plus en demande à court et moyen terme, soit : éclairagiste, assistant.e à la caméra, coordinateur.trice de production, assistant.e de production-logistique, assistant.e lieux de tournage, machiniste, transport, coiffure, maquillage, décor et costume.

Nos formations sont ouvertes aux jeunes et moins jeunes de tous les milieux socio-culturels, de Montréal et des régions qui souhaitent joindre le marché du travail rapidement et aux travailleurs et travailleuses qui veulent faire une réorientation de carrière. Les conditions salariales en audiovisuel sont généreuses avec de nombreux avantages sociaux et tiennent compte des notions de parité et d'équité salariale.

« Nous voulons mettre en valeur les métiers techniques du cinéma et ouvrir les portes d'un milieu qui parait souvent inaccessible par le côté glamour du cinéma et des séries télévisées mais qui offre de nombreux postes pour une carrière passionnante et créative, avec des horaires atypiques certes, mais où on peut réaliser de grandes choses! », ajoute M. Montel.

En plus de bénéficier de l'appui de nombreux partenaires, MONDEL compte sur des formateurs et formatrices de grande qualité, tous actifs dans l'industrie, pour partager leur savoir aux étudiant.e.s avec des cours théoriques et pratiques, dans un milieu immersif avec les meilleurs équipements. Ses formations garantissent une qualification reconnue des demandeurs d'emploi, clé d'une insertion plus durable des chercheurs d'emploi. MONDEL - L'Atelier du Cinéma une entrée directe dans le merveilleux monde du cinéma.

Renseignements: Delphine Mantha, Directrice des programmes et des communications, [email protected], Tél. : (514) 585-8068