L'industrie canadienne du voyage et du tourisme publie une déclaration en réponse aux changements apportés par le gouvernement fédéral aux mesures visant les voyages et les frontières

OTTAWA, ON, le 17 mars 2022 /CNW/ - La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (« la Table ronde ») publie la déclaration suivante en réponse aux changements apportés par le gouvernement fédéral aux mesures concernant les voyages et les frontières.

« La Table ronde canadienne sur le voyage et le tourisme se réjouit de la décision du gouvernement fédéral d'éliminer l'exigence du test COVID-19 avant l'arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés. Cette décision permettra au Canada de mieux harmoniser sa situation avec celle des autres grands pays, elle constitue une reconnaissance du fait que l'industrie canadienne du voyage et du tourisme est depuis longtemps l'une des plus sécuritaires du pays, et elle rapproche l'industrie d'un retour à la normale. »

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du tourisme est une coalition pancanadienne de leaders du secteur du tourisme et du voyage -- y compris des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels et de chambres de commerce de tout le pays -- qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme représente 102 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens dans tout le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut du Canada. L'organisme milite en faveur d'un secteur du tourisme et des voyages sûr et prospère dans tout le Canada.

SOURCE Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter Randi Rahamim ([email protected])