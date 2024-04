OTTAWA, ON, le 17 avril 2024 /CNW/ - Les dirigeants de l'industrie canadienne du vinyle ainsi que les délégués du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) du monde entier assisteront à la quatrième session (INC-4) de négociations en vue d'un traité mondial sur la pollution plastique du 23 au 29 avril, au Centre Shaw à Ottawa, Canada.

Privilégier une approche équilibrée pour accroître la recyclabilité du vinyle

À l'occasion de l'INC-4, l'Institut du vinyle du Canada (VIC) préconise que le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et les gouvernements du monde entier travaillent avec l'industrie pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction de la pollution plastique. « Le VIC travaille en collaboration et avec succès avec ECCC depuis plus de vingt ans sur des programmes de protection de l'environnement et de recyclage. Nous avons prouvé ensemble que le modèle de collaboration permet de lutter et de réduire la pollution beaucoup plus rapidement grâce à cette approche », a déclaré Aiñe Curran, présidente et directrice générale de l'association.

Les produits en vinyle servent trois secteurs clés de la société : les soins de santé, le logement et l'approvisionnement en eau, et ce sont des produits durables. Ces produits ont des cycles de vie étendus, comme les fenêtres en PVC (30 à 40 ans), les conduites d'eau souterraines (plus de 100 ans) et les produits de construction (plus de 20 ans).

Le PVC est 100 % recyclable et l'industrie, à l'échelle mondiale, gère des programmes de recyclage avancés en collectant et en convertissant les produits de PVC en fin de vie et en les réutilisant à nouveau dans les mêmes produits, ou dans de nouvelles applications recyclées, telles que l'insonorisation, les produits de jardinage et les produits commerciaux et industriels.

PVC 123 : En tant que premier programme de recyclage du PVC médical au Canada, le programme PVC 123 fait la collecte des sacs intraveineux, des masques à oxygène et des tubes dans les hôpitaux. Le programme a été développé grâce à un partenariat de collaboration entre l'industrie du vinyle et Environnement et Changement climatique Canada, afin de construire une infrastructure de recyclage pour les hôpitaux. À ce jour, trente-cinq hôpitaux sont inscrits au programme qui s'étendra officiellement à l'échelle de la province de l'Ontario en avril 2024. Mme Curran explique : « les hôpitaux adoptent le programme PVC 123 et nous aussi, c'est excellent pour l'environnement et l'ambiance de l'hôpital. Nos regards sont tournés vers le Québec comme prochaine province pour y développer une infrastructure de recyclage. Nous y intégrons actuellement un premier hôpital à Gatineau, au Québec ».

Le recyclage des profils de fenêtres en vinyle est une industrie florissante en Europe et constitue le prochain secteur d'infrastructure de recyclage que le VIC et ses partenaires souhaitent développer au Canada, avec l'intention de lancer le programme pilote « Win-Finity » à l'automne 2024. Les fenêtres de vinyle accélèrent l'adoption de technologies économes en énergie, essentielles à l'atteinte des objectifs en matière de GES.

Les produits en vinyle contribuent à réduire les émissions de carbone depuis des décennies grâce à des technologies « d'allègement ». Les transports étant l'une des applications les plus importantes au cours des dernières décennies, les plastiques y ont remplacé les métaux dans les voitures, les avions et les transports en commun, permettant à divers modes de transport de consommer moins de carburant, de transporter plus de passagers et d'aider davantage de Canadiens à surmonter les défis géographiques dans toutes les régions du pays et dans le monde entier. L'industrie du vinyle est impatiente de travailler avec le PNUE et les délégués gouvernementaux du monde entier lors de l'INC 4 pour soutenir le développement de solutions réalisables pour mettre fin à la pollution plastique.

À propos de l'Institut du vinyle du Canada - L'Institut du vinyle du Canada fait la promotion des intérêts de l'industrie du vinyle au Canada en formant des alliances stratégiques entre le gouvernement et l'industrie pour identifier et résoudre les problèmes afin de faire progresser les normes de fabrication dans toutes les applications destinées au public, à l'industrie et au commerce à travers le Canada. Pour plus d'informations https://www.vinylinstituteofcanada.com/#

