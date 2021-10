Selon un rapport de l'ACPP sur les facteurs ESG, l'économie autochtone représente plus de 2,6 milliards de dollars de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières

CALGARY, AB, le 28 oct. 2021 /CNW/ - L'Association Canadienne des Producteurs Pétroliers (ACPP) a publié un nouveau rapport intitulé Mobilisation des Autochtones et ESG, son deuxième d'une série présentant le rendement environnemental, social et de gouvernance (ESG) de l'industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel en amont.

Le rapport souligne les nombreuses nouvelles façons dont les peuples autochtones et le secteur du pétrole et du gaz naturel en amont collaborent afin de faire progresser l'exploitation des ressources de manière durable et mutuellement avantageuse.

Il s'agit de l'examen le plus complet jamais réalisé pour montrer l'ampleur de la coopération entre les producteurs canadiens de pétrole et de gaz naturel et les collectivités autochtones. Le rapport traite notamment de la consultation, de la main-d'œuvre, des programmes et des investissements communautaires, et de l'investissement et de la participation des Autochtones dans les projets d'exploitation des ressources.

Les peuples autochtones ont un éventail varié de points de vue sur l'industrie du pétrole et du gaz naturel, et plusieurs cherchent à développer durablement leurs collectivités en saisissant les opportunités qu'offre l'exploitation des ressources.

Le rapport Mobilisation des Autochtones et ESG décrit la manière dont l'industrie pétrolière et gazière en amont prévoit un avenir prospère pour elle-même, ses travailleurs autochtones et ses partenaires d'affaires alors que tous collaborent pour continuer d'innover en matière d'exploitation du pétrole et du gaz naturel à faibles émissions.

Le rapport fut publié sur le site Web de l'ACPP. Pour le consulter, veuillez cliquer ici.

Points saillants du rapport :

Les Autochtones représentent 6,3 % de la main-d'œuvre de l'industrie en amont. À titre de comparaison, les Autochtones représentent environ 3,3 % de la main-d'œuvre totale du Canada .

. Selon un rapport de l'Institut Macdonald-Laurier, les secteurs pétrolier, gazier et minier représentent 8 des 10 professions les mieux rémunérées pour les peuples autochtones du Canada .

. De 2009 à 2019, les salaires globaux des hommes autochtones travaillant dans l'industrie ont augmenté de 14 %.

En 2019, l'industrie du pétrole et du gaz naturel a acheté pour plus de 2,6 milliards de dollars de biens et de services auprès de 275 fournisseurs, entrepreneurs et autres entreprises autochtones de partout au Canada .

. De 2017 à 2019, les dépenses d'investissement des collectivités autochtones dans l'industrie des sables bitumineux sont passées de 21 à 32 millions de dollars. Le financement a permis d'appuyer des initiatives comme des activités communautaires, des investissements et des contributions à l'infrastructure communautaire.

Pour l'industrie, il est logique d'un point de vue commercial de travailler avec les communautés présentes sur le territoire, y compris les employés et les entrepreneurs autochtones locaux qui ont des liens avec la région. Cette collaboration est également au cœur de l'exploitation des ressources qui contribue à la prospérité locale, appuie l'autodétermination et procure des avantages mutuels à long terme.

Citations à l'appui

Tim McMillan, président et chef de la direction de l'ACPP

« Dans un monde où la demande de pétrole et de gaz naturel exploités de façon responsable ne cesse d'augmenter, les relations et les partenariats étroits avec les entreprises et les collectivités autochtones de partout au Canada jouent un rôle essentiel dans la réussite de notre industrie. En contrepartie, une industrie forte du pétrole et du gaz naturel offre aux collectivités autochtones d'importantes perspectives d'emploi et de développement des affaires, ce qui permet d'ouvrir la voie à une plus grande prospérité tout en appuyant les objectifs de réconciliation du Canada . »

JP Gladu, directeur de Mokwateh

« L'exploitation des ressources constitue la base de la réconciliation économique pour de nombreuses collectivités autochtones. Le rapport de l'ACPP montre que, même au cours des années difficiles pour l'industrie pétrolière et gazière, l'approvisionnement auprès d'entreprises autochtones a augmenté considérablement. Cette hausse démontre la résilience de nos entrepreneurs autochtones et la valeur qu'ils apportent à l'industrie. Nous devons préserver ces opportunités de développement pour veiller à ce que les générations futures puissent en bénéficier aussi. »

Jordan Jolicoeur, président et chef de la direction de Carvel Electric et membre du conseil d'administration du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA)

« Les Autochtones sont beaucoup plus représentés dans la main-d'œuvre de l'industrie du pétrole et du gaz naturel que dans d'autres industries canadiennes; une grande partie de notre capacité de prospérer est étroitement liée à l'exploitation responsable continue des ressources. Environ 80 % de mes employés sont autochtones. Si le rapport de l'ACPP fournit des statistiques, ce sont les histoires de partenariats et de réussites communes qui sont vraiment importantes. Des emplois bien rémunérés qui permettent de soutenir des familles, des opportunités de formation et d'éducation, la possibilité de diriger une entreprise et la capacité de le faire tout en demeurant près de la collectivité dans laquelle on a grandi : c'est ce que l'industrie offre aux peuples autochtones du Canada . »

L'Association Canadienne des Producteurs Pétroliers (ACPP) représente des entreprises de toutes tailles vouées à la prospection, à l'exploitation et à la production du pétrole et du gaz naturel partout au pays. Les entreprises membres de l'ACPP produisent 80 % du pétrole et du gaz naturel canadiens. Les membres associés de l'ACPP offrent une gamme étendue de services qui soutiennent l'industrie du pétrole et du gaz naturel en amont. Ensemble, les membres et membres associés de l'ACPP représentent une part importante de l'industrie nationale, dont les revenus atteignent environ 116 milliards de dollars par année pour la production de pétrole et de gaz naturel. L'ACPP a pour mission, au nom de l'industrie canadienne de pétrole et du gaz naturel en amont, de promouvoir et de stimuler la compétitivité économique, la performance environnementale et la responsabilité sociale.

SOURCE Association canadienne des producteurs pétroliers

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements : Jay Averill, directeur des relations avec les médias, (Tél.) 403 267-1151, (Cell.) 587 225-4534, [email protected]

Liens connexes

http://www.capp.ca