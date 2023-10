GUANGZHOU, Chine, 16 octobre 2023 /CNW/ - Dans la soirée du 9 octobre, la première ligne de production chinoise de supervoitures a officiellement été mise en service chez Hyper à Guangzhou, et AION a lancé la première supervoiture de luxe électrique de Chine, Hyper SSR, offrant une accélération de 0 à 100 km/h en 1,9 s, à savoir la première supervoiture électrique avec l'accélération la plus rapide au monde. Nous constatons avec étonnement qu'aucune pièce ne provient de l'Occident; la supervoiture Hyper SSR a été entièrement développée et fabriquée de façon indépendante en Chine.

Mise en service officielle de la première ligne de production chinoise de supervoitures chez Hyper, à Guangzhou (PRNewsfoto/AION,广州市时空视点公关顾问有限公司)

Hyper a établi des partenariats avec des équipes de premier ordre en Chine dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'aviation, de l'électronique haut de gamme et des matériaux de pointe et a créé le moteur Quark de pointe, la batterie à glissière, les disques de frein en céramique à fibre de carbone longue durée, des pneus lisses de course, des puces de carbure de silicium de 900 V, etc. Nous avons dépassé l'Occident pour ce qui est des technologies de base de la conduite électrique et des batteries de VEN.

Auparavant, la Chine n'avait pas son mot à dire dans la fabrication automobile, une industrie sous l'emprise de l'Europe, du Japon et des États-Unis. Avec le lancement de la première supervoiture et l'exploitation de la première ligne de production chinoise de supervoitures, nous devons nous rendre compte que la Chine n'est pas seulement en tête du marché du segment VEN, mais qu'elle a également acquis la capacité de concurrencer les pays occidentaux pour la fabrication de pointe. La Chine a mis un terme à l'ère où Ferrari et Lamborghini monopolisaient le segment de la supervoiture.

Récemment, Huawei a lancé un téléphone intelligent 5G haut de gamme, qui a déclenché une discussion populaire sur la question de savoir si le géant chinois de la technologie saura résister au blocus américain sur les technologies de puce. La Chine s'est révélée une menace croissante pour l'industrie du VEN en Occident, qui doit désormais se tenir sur ses gardes et prendre des mesures pour marcher sur les pas de la Chine.

