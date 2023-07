JAKARTA, Indonésie, 6 juillet 2023 /CNW/ - Dans le cadre du 10e Forum mondial de l'eau, le ministère des Travaux publics et du Logement (PUPR) et le Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) ont organisé conjointement un panel intitulé « Road to the 10th World Water Forum : Policy, Technology, and Investment Opportunity in Water Resources Management » qui a eu lieu le 4 juin dernier.

Panel du JFCC : « Road to the 10th World Water Forum : Policy, Technology, and Investment Opportunity in Water Resources Management » (PRNewsfoto/Secretariat of the 10th World Water Forum)

Au cours de son discours d'ouverture, Endra Saleh Atmawidjaja, conseiller spécial auprès du ministre des Travaux publics et du Logement de la République d'Indonésie en matière de technologie, d'industrie et d'environnement, a déclaré : « C'est un honneur pour l'Indonésie d'accueillir le 10e Forum mondial de l'eau et d'être un chef de file dans l'évaluation des enjeux mondiaux touchant l'eau. Nous visons à promouvoir la paix, l'indépendance et la prospérité en ce qui concerne la disponibilité des ressources en eau. »

Le panel a réuni Yoon-jin Kim, directrice régionale de la dixième édition du Forum mondial de l'eau dans le région de l'Asie-Pacifique, Firdaus Ali, conseiller spécial du ministère des Travaux publics et du Logement en matière de ressources en eau, Usman Kansong, directeur général de l'information et des communications publiques, Ministère des Communications et de l'informatique, Imam Santoso, directeur de Perum Jasa Tirta II, Rachmat Hidayat, directeur des affaires gouvernementales de Danone en Indonésie et Shinta Kamdani, présidente de l'association des employeurs indonésiens (APINDO).

Firdaus Ali a déclaré : « Le gouvernement indonésien a mis au point des projets pour développer le secteur de l'eau, dont l'un concerne la construction de barrages, dont l'objectif est de 57 à 59 m³ par habitant/par année. » Il a également mentionné que le principal défi dans le secteur de l'eau est le financement durable par le biais de partenariats public-privé.

Conformément au ministère des Travaux publics et du Logement, à l'APINDO, à Perum Jasa Tirta II et à Danone en Indonésie, il a été convenu que les secteurs privé et public avaient besoin d'une nouvelle stratégie pour établir un financement et des investissements durables dans le domaine de l'eau.

Shinta Kamdani, présidente de l'APINDO, a expliqué : « Il y a trois conditions pour établir un partenariat public-privé efficace dans le financement durable de l'eau, à savoir la confiance entre le gouvernement et le secteur privé, le modèle de partenariat gagnant-gagnant et la durabilité du partenariat. » Elle a également mentionné que les politiques et mesures incitatives du gouvernement peuvent permettre au secteur privé de jouer un rôle plus important dans l'établissement d'un financement vert qui tient compte des retombées sociales et environnementales des activités économiques.

En guise de conclusion, Yoon-jin Kim a souligné l'importance du prochain forum pour évaluer les stratégies pratiques et les solutions aux défis mondiaux en matière d'eau.

