L'indice de santé financière de la TD révèle que 4 Canadiens sur 10 font face à des difficultés financières : un nouveau rapport met en lumière les données obtenues auprès de plus de 10 000 Canadiens de différents groupes démographiques et régions

Il existe un lien entre la santé financière et la santé physique et mentale

Une capacité de gain ne se traduit pas automatiquement par une meilleure santé financière

Les Canadiens sont peu disposés à obtenir des conseils ou même à parler d'argent

TORONTO, le 29 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD a publié son rapport sur l'indice de santé financière, un sondage national qui fournit un portrait du bien-être financier des Canadiens et une vue d'ensemble sur la façon dont les Canadiens gèrent leurs finances personnelles.

Même si l'étude révèle que plus d'un quart des Canadiens interrogés soient en « bonne santé financière », ils sont 4 sur 10 à avoir de la difficulté avec certains aspects ou tous les aspects de leur situation financière. Les constatations de l'étude soulignent la nécessité d'améliorer de façon importante l'éducation financière afin de doter les Canadiens des connaissances et des mesures dont ils ont besoin pour surmonter leurs difficultés d'aujourd'hui et prospérer demain.

« La plupart des Canadiens ne savent toujours pas quoi faire, vers qui se tourner ni les questions à poser afin d'obtenir des renseignements et des conseils à propos de leurs finances, explique Teri Currie, chef de groupe, Services bancaires personnels au Canada, TD. Les renseignements fournis par l'indice de santé financière de la TD à l'égard du bien-être financier des Canadiens nous aideront à concevoir des outils, programmes et conseils plus poussés pour les nombreux Canadiens qui manquent encore de confiance financière. »

En collaboration avec Ipsos et en se basant sur les réponses de plus de 10 000 Canadiens, l'indice de santé financière de la TD fournit des renseignements clés sur l'état complexe de la santé financière des Canadiens selon la façon dont ils dépensent, épargnent, empruntent et planifient.

Principales constatations :

Les habitudes financières individuelles et les données sur les ménages consignées dans le rapport révèlent une lacune sur le plan de la santé et des connaissances financières.

Le revenu n'est pas le seul facteur déterminant de la santé financière et la définition traditionnelle de pauvreté ne dresse pas un tableau fidèle de l'état actuel de la situation financière des ménages canadiens. Une personne peut être vulnérable sur le plan financier malgré un revenu élevé et un faible niveau d'endettement, car ces deux éléments ne se traduisent pas nécessairement par de bonnes habitudes financières.

De nombreux Canadiens ne sont pas certains d'être sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme, et 62 % d'entre eux ne savent pas à qui s'adresser pour obtenir des conseils financiers, ce qui accentue leur manque de confiance à l'égard de leur santé financière.

Il semble y avoir un lien entre la santé financière et la santé physique et mentale d'une personne. De plus, les personnes « vulnérables du point de vue financier » ont en général des résultats faibles sur le plan de la santé mentale.

Elles ont davantage tendance à gérer leurs finances elles-mêmes ou ne consultent pas les ressources offertes pour se renseigner sur les produits et services financiers, alors que les « personnes en bonne santé financière » sont plus susceptibles d'utiliser les services d'un conseiller financier, les ressources en ligne ou les séances d'information.

Tendances sociodémographiques

L'indice de santé financière de la TD a été conçu pour faire la lumière sur la situation financière des Canadiens et de sous-groupes en particulier. Principales constatations :

Les personnes qui disent appartenir à la communauté LGBTQ2+ sont en moyenne plus susceptibles d'être vulnérables financièrement (20 %) ou de faire face à d'importantes difficultés financières (30 %). Au sein de la communauté LGBTQ2+, ce sont les femmes transgenres qui enregistrent la plus mauvaise santé financière.

En général, la santé financière déclarée des femmes est inférieure à celle des hommes, plus particulièrement chez les jeunes. Les femmes ont tendance à être moins confiantes que les hommes quant à leur capacité d'atteindre leurs objectifs d'épargne à long terme (41 % comparativement à 49 %), ont moins de chance que les hommes de toucher un revenu annuel élevé (22 % des hommes comparativement à 18 % des femmes gagnent plus de 100 000 $ par année) et ont plus de chances de travailler à temps partiel que les hommes (11 % contre 8 %). De plus, trois femmes sur dix sous-estiment leur situation financière.

La santé financière des personnes handicapées est moins bonne que celle des autres répondants, et les personnes les plus touchées sont celles ayant une déficience intellectuelle et des problèmes de mémoire. Les personnes handicapées ont davantage tendance à vivre d'un chèque de paie à l'autre, et parmi elles, quatre sur dix ne paient pas leurs factures à temps.

Sans surprise, sur le plan de la santé financière, les baby-boomers s'en tirent beaucoup mieux que les autres générations. Toutefois, il est intéressant de noter que 18 % des individus dont le revenu annuel est de 150 000 $ ou plus ont une santé financière inférieure à la moyenne, ce qui suggère qu'un revenu élevé n'est pas toujours synonyme de bonnes habitudes financières.

Tendances géographiques

L'indice de santé financière de la TD étudie également les différences entre les régions et les collectivités au Canada. Principales constatations :

En matière de santé financière, le Québec arrive au premier rang (avec une note globale de 67,1 sur 100), alors que l' Alberta est à la traîne (avec une note globale de 61,5 sur 100).

est à la traîne (avec une note globale de 61,5 sur 100). Bien que les personnes qui vivent dans les villes aient une meilleure santé financière que celles qui vivent en milieu rural, les résultats varient grandement d'une ville à l'autre. C'est à Québec et à Halifax que l'on trouve les personnes ayant la meilleure note de santé financière (70,7 et 67,6 sur 100, respectivement), comparativement aux personnes vivant à Windsor et Kitchener-Waterloo qui obtiennent la note globale la plus faible (57,1 et 59,6 sur 100, respectivement).

« Demander de l'aide pour les questions d'argent est un pas essentiel vers une plus grande confiance sur le plan des finances, explique Rina DeGrazia, VP, Éducation financière. « Éliminons la stigmatisation autour des conversions à propos d'argent et disons aux Canadiens qu'il n'y a pas de questions idiotes lorsqu'il est question de leur situation financière. »

Mme DeGrazia ajoute qu'une vaste gamme de ressources en personne ou en libre-service est offerte pour les aider à couvrir leurs besoins financiers, notamment une combinaison de services numériques, téléphoniques et en succursale pour les aider à évaluer leur situation et à atteindre leurs objectifs. « Par exemple, vous pourriez profiter de la commodité de Dépense TD pour faire le suivi de vos dépenses et de votre épargne courantes, puis vouloir vous présenter à la succursale pour discuter en personne de votre plan financier général. »

Notre engagement à l'égard de l'éducation financière

La TD donne accès à des outils et à des programmes qui visent à aider les Canadiens à vivre avec une plus grande confiance quant à leurs capacités financières.

Dans le cadre de la plateforme d'entreprise citoyenne de la TD La promesse Prêts à agir, la TD finance un large éventail de programmes éducatifs pour travailler étroitement avec les personnes et les collectivités afin d'augmenter les connaissances financières partout en Amérique du Nord.

Les collègues de la TD contribuent à offrir des programmes d'éducation financière dans beaucoup de collectivités, notamment Question d'argent et Votre Argent.

Dépense TD est une application de gestion financière mobile qui vous aide à faire le suivi de vos achats et opérations effectués dans vos comptes d'épargne, comptes-chèques et comptes de carte de crédit personnels en dollars canadiens de la TD et à les regrouper automatiquement en catégories pour que vous sachiez exactement où va votre argent.

Nous avons plus de 1 100 succursales partout au pays où nos collègues de la TD peuvent vous aider à établir un plan financier personnalisé et atteindre vos objectifs financiers.

Les Nouvelles de la TD sont une excellente source d'information sur les finances personnelles, l'établissement d'un budget et la prévention de la fraude.

Compte tenu des leçons tirées du Rapport sur l'indice financière de la TD, la TD lancera un peu plus tard cette année une nouvelle série sur l'éducation financière qui permettra d'acquérir des compétences financières essentielles, notamment en matière d'établissement de budget et d'épargne, donnant aux Canadiens l'occasion d'accroître leurs connaissances financières, en personne, auprès de conseillers de leur collectivité.

Pour de plus amples renseignements sur la santé financière au Canada, vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble de l'indice financier de la TD à l'adresse salledpresse.td.com

À propos de l'indice financier de la TD

Basé sur le Financial Health Pulse du U. S. Financial Health Network et adapté au contexte canadien, l'indice de santé financière de la TD repose sur huit indicateurs de santé financière, deux dans chacune des quatre catégories (dépenser, épargner, emprunter et planifier). À partir de ces indicateurs, une note de santé financière allant de 0 à 100 est calculée. Les personnes qui ont obtenu des notes de 0 à 39 sont vulnérables financièrement. Celles dont la note se situe entre 40 et 59 font face à des difficultés financières (importantes) et celles dont la note se situe entre 60 et 79 font face à des difficultés financières (modérées). Les personnes qui obtiennent des notes se situant entre 80 et 100 sont considérées comme étant en bonne santé financière.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD (La « TD ou la « Banque »).

