L'indice Canadian Mining Eye de EY connaît une croissance soutenue au T3 2020

Des personnes-ressources sont disponibles pour discuter de la performance et des perspectives trimestrielles du secteur des mines et métaux

Les prix de l'or augmentent malgré la volatilité.

Les prix des métaux de base poursuivent leur progression en raison de la demande chinoise.

Entrevues avec les chefs de la direction de Torex Gold et Barrick Gold sur le renforcement de la résilience durant la pandémie de COVID-19.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW/ - L'indice Canadian Mining Eye d'EY a continué de progresser, affichant une hausse de 10 % au troisième trimestre de 2020, après avoir fait un bond de 72 % au trimestre précédent.



Comparaison des indices T3 2020 T2 2020 Indice Canadian Mining Eye 10 % 72 % Indice des mines et métaux S&P/TSX 4 % 16 % Indice des principales minières 6 % 44 %

En dépit d'une certaine volatilité, les prix de l'or ont progressé de 7 % au T3 2020, après avoir affiché un gain de 11 % au trimestre précédent. Les prix des métaux de base ont également poursuivi leur mouvement à la hausse, stimulés par une forte demande en provenance de la Chine. Les prix du cuivre ont augmenté de 11 %, comparativement à une hausse de 22 % au trimestre précédent. Les prix du nickel ont connu une hausse de 14 %, alors que les prix du zinc ont progressé de 17 %.

« La reprise modérée de l'économie au cours de l'été, combinée aux variations du dollar américain, a influé sur la demande pour l'or, affirme Patrick Bertrand-Daoust, leader du secteur des mines et métaux d'EY pour le Québec. Un retour à des prix plus élevés se profile à l'horizon alors que s'amorce la deuxième vague de COVID-19, de même qu'une nouvelle hausse de la demande, dans un contexte où les craintes concernant l'augmentation des cas d'infection se multiplient, incitant les investisseurs à se tourner vers une valeur refuge. »

Selon l'étude annuelle 2021 d'EY sur les dix principaux risques et possibilités d'affaires, la pandémie a une incidence différente sur chaque marchandise, en fonction de la demande, des matériaux entreposés et des répercussions du virus sur l'approvisionnement, ce qui a pour effet d'augmenter nombre de risques, mais aussi de créer de nouvelles possibilités. Le risque lié à l'acceptabilité sociale des activités figure en tête du classement des principaux risques, suivi des risques à fort impact (2) et du risque de baisse de la productivité et d'augmentation des coûts (3).

« Les entreprises du secteur des mines et métaux ont très bien géré l'incidence de cette période prolongée de perturbations, assure Patrick Bertrand-Daoust. Elles continuent de mettre l'accent sur la santé et la sécurité, d'améliorer leurs pratiques en matière gouvernance et de gestion des changements, de collaborer avec différentes parties prenantes et de rendre leurs opérations plus efficientes. Pour poursuivre sur cette voie, elles devront faire preuve de flexibilité, de résilience et d'agilité. »

Section spéciale - entrevues avec des chefs de la direction d'entreprises du secteur

Jody Kuzenko, présidente et chef de la direction de Torex Gold Resources Inc., parle de l'importance d'instaurer une culture forte en milieu de travail, qui permet de traverser les crises, d'atteindre des objectifs à long terme et de bâtir une organisation socialement responsable.

Mark Bristow, président et chef de la direction de Barrick Gold, aborde les défis et les possibilités qui interpellent actuellement le secteur minier, l'acceptabilité sociale des activités et le renforcement de la résilience à l'ère de la COVID-19.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec l'une des personnes suivantes :

