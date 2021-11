MELBOURNE, Australie, 15 novembre 2021 /CNW/ - Le fabricant innovant d'appareils médicaux Anatomics Pty Ltd annonce que le support tissulaire en polymère StarPore a été utilisé pour la toute première fois dans le cadre d'une chirurgie thoracique reconstructive en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, au Portugal et en Nouvelle-Zélande.

Plus de 20 patients des quatre coins du monde vivent avec une nouvelle cage thoracique fabriquée à partir d'un matériau révolutionnaire conçu par une entreprise australienne, Anatomics Pty Ltd.

StarPoreMD est un matériau solide, souple et poreux qui permet aux cellules et aux tissus de l'organisme de se développer à sa surface, contrairement aux matériaux d'implant traditionnels et imperméables.

Le fondateur d'Anatomics, le professeur Paul D'Urso, a déclaré : « Ce matériau a été utilisé pour la toute première fois dans le cadre de reconstruction thoracique personnalisée. Cela a révolutionné la façon dont ces interventions chirurgicales sont maintenant pratiquées pour remplacer et réparer les cages thoraciques endommagées par des traumatismes, des tumeurs ou des infections. »

Auparavant, les chirurgiens utilisaient du ciment osseux et des fils pour reconstruire la cage thoracique des patients sur la table d'opération.

« StarPore est unique parce qu'il « prend vie » en quelques semaines, au fur et à mesure que les cellules du patient se développent sur la surface du support tissulaire solide, souple et poreux. StarPore est également invisible sur les radiographies et les imageries médicales, de sorte que les médecins peuvent facilement surveiller le patient après une intervention chirurgicale », a poursuivi le professeur D'Urso.

Le docteur Ahneez Ahmed, chirurgien thoracique en chef à l'hôpital Tan Tock Seng de Singapour, a déclaré après avoir implanté les deux premières cages thoraciques StarPore qu'elles « dureront toute la vie d'un patient, tout en conservant la même forme, puisque les tissus naturels les maintiennent en place. Le matériau fournit un support sur lequel les tissus humains peuvent se fixer et se développer grâce à la porosité trabéculaire biologique semblable à celle que l'on retrouve dans le corps. »

La professeure Shanda Blackmon, chirurgienne thoracique à la Mayo Clinic aux États-Unis, résume ainsi les avantages de ce matériau : « Les avantages de StarPore comprennent la souplesse, la fixation rigide, la capacité d'envelopper les côtes, la conception 3D personnalisée, la capacité de percer facilement des trous pour attacher un ligament artificiel, l'ajustement personnalisable peropératoire à l'aide du scalpel, la capacité de le tremper dans une solution antibiotique, et le potentiel de revascularisation. »

Le docteur Michael Harden, chirurgien cardiothoracique au Royal North Shore Hospital en Australie, a récemment rapporté que « la prothèse StarPore a permis à notre patient de faire des choses que nous tenons pour acquises, que ce soit conduire une voiture, se pencher pour prendre quelque chose, ou simplement prendre une profonde inspiration ».

Anatomics est la pionnière dans le domaine de la reconstruction de cage thoracique. Elle a créé la toute première cage thoracique imprimée en 3D pour un patient espagnol en 2014. L'entreprise a depuis perfectionné la technologie qui a mené à l'implantation de la première cage thoracique StarPore en mai 2019, à Singapour. Les cages thoraciques StarPore ont été implantées avec succès chez 24 patients en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, à Singapour, au Portugal et au Royaume-Uni.

Le professeur D'Urso a déclaré que « le matériau StarPore d'Anatomics est devenu une norme de soin pour la reconstruction thoracique qui créera une plateforme pour l'innovation dans la recherche et le développement cardiopulmonaires. À l'avenir, les cages thoraciques StarPore pourront comprendre des capacités avancées en matière de surveillance électronique, de traitements et de télécommunications. »

