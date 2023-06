L'incidence de mélanome augmente au Canada, mais des mesures peuvent être prises cet été

Une nouvelle campagne, Intime avec ta peau™, offre des ressources aux Canadiens

KIRKLAND, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - En ce début d'été, qui est souvent l'occasion de rappeler à tous l'importance de la sécurité au soleil et de saines habitudes pour la peau, Merck Canada lance une campagne de sensibilisation au mélanome. Axée sur l'éducation, la campagne vise à informer les Canadiens de certains signes du mélanome et de la façon de les déceler.

Bien qu'il soit moins fréquent que les autres types de cancer de la peau, le mélanome en est une forme dangereuse, car il peut se propager à d'autres parties du corps1. Cependant, lorsqu'il est décelé tôt, les taux de guérison peuvent atteindre plus de 90 %2. La réalité est que le mélanome peut toucher tout le monde et apparaître sur des parties du corps difficiles à voir par soi-même, rendant l'auto-examen difficile. En fait, les résultats semblent indiquer que les êtres chers jouent un rôle important dans la détection précoce de ce cancer2,3.

La campagne Intime avec ta peau™ encourage les Canadiens à être plus intimes avec leur peau, c'est-à-dire à l'examiner attentivement et à demander l'aide de leur famille et de leurs amis pour faire cet examen important. Grâce à cette aide supplémentaire, surtout pour les endroits difficiles à voir, les Canadiens pourraient avoir plus de chances de déceler quelque chose de préoccupant et de le signaler à un professionnel de la santé.

« L'incidence du mélanome est en hausse, non seulement au Canada, mais partout dans le monde3, a déclaré le Dr Maxwell Sauder, onco-dermatologue au Princess Margaret Cancer Centre. Il est essentiel que les Canadiens comprennent la gravité de cette maladie et sachent que la détection précoce est l'une des meilleures stratégies. En donnant aux Canadiens les moyens de réduire au minimum les facteurs de risque modifiables et de déceler cette maladie de façon précoce, j'espère voir plus de gens examiner proactivement leur peau et aborder ce sujet important avec leurs proches. »

Fournir aux Canadiens de l'information et des ressources

Les Canadiens peuvent consulter le practiceskintimacy.ca pour obtenir de l'information qui les aidera à examiner régulièrement leur peau, y compris une liste d'outils bien simples qu'ils peuvent trouver à la maison, comme une règle pour mesurer la taille des grains de beauté, un miroir pour voir les endroits difficiles d'accès et un peigne pour bien examiner le cuir chevelu. En leur indiquant quoi chercher et en leur donnant des conseils utiles, nous espérons encourager les Canadiens à examiner régulièrement leur peau et à parler à leurs proches de cette maladie de plus en plus répandue.

« Un diagnostic de mélanome peut être une expérience difficile à vivre pour les Canadiens et leur famille, surtout lorsque le diagnostic est posé tardivement, a déclaré André Galarneau, directeur exécutif et vice-président du groupe commercial Oncologie chez Merck Canada. En tant qu'organisation vouée à l'amélioration de la vie des patients, nous comprenons l'importance cruciale du dépistage précoce du cancer, dont le mélanome. Grâce à cette campagne, et avec l'appui de groupes de défense des patients, nous voulons non seulement informer les Canadiens des risques et des signes avant-coureurs du mélanome, mais aussi susciter leur engagement dans la prévention. »

Pourquoi pratiquer l'intimité de la peau avec nos êtres chers

Le mélanome peut apparaître n'importe où sur le corps, mais il apparaît en général sur des parties du corps exposées au soleil, comme la tête, le cou, le dos et les jambes - des endroits où nos partenaires et nos proches peuvent prêter une attention particulière1,4.

Comme les êtres chers peuvent aider à déceler quelque chose d'inquiétant, les Canadiens sont encouragés à pratiquer l'intimité de la peau ensemble! Se familiariser avec sa peau est l'acte d'amour-propre ultime; et lorsque vous faites appel à un partenaire, à un membre de la famille ou à un ami, c'est une excellente façon de veiller à la santé de vos proches tout en prenant soin de vous.

Le mélanome peut avoir de graves conséquences s'il évolue, ce qui appuie le mouvement vers un dépistage précoce4. Les principales organisations canadiennes de lutte contre le cancer, dont la Société canadienne du cancer, La Fondation sauve ta peau et le Réseau mélanome Canada, recommandent de procéder à des examens de la peau afin de déceler tout changement de façon précoce5,6,7. D'autres choses importantes à surveiller de près sont la taille, la forme et la couleur des grains de beauté, les « ABCDE » du mélanome7.

« Le mélanome est l'un des rares cancers visibles8. Par conséquent, il est possible d'en faire plus pour le déceler et le traiter de façon précoce, a affirmé Falyn Katz, chef de la direction du Mélanome Canada. Nous sommes fiers d'appuyer la campagne Intime avec ta peau™, qui donne aux Canadiens de l'information et des ressources pour les encourager à examiner leur peau avec l'aide de leurs proches. »

« En ce début d'été, nous savons que les Canadiens vont passer plus de temps à l'extérieur. Il est donc d'autant plus important pour eux de pratiquer la sécurité au soleil et d'examiner régulièrement leur peau, a déclaré Kathy Barnard, fondatrice et présidente de La Fondation Sauve ta peau. Nous espérons que cette campagne aidera les Canadiens à adopter de saines habitudes pour la peau et à consulter leur médecin s'ils voient quelque chose de préoccupant. »

Nous encourageons les Canadiens à visiter le practiceskintimacy.ca pour en apprendre plus sur le mélanome, échanger avec des communautés de patients et accéder à des ressources qui les aideront à pratiquer l'intimité de la peau à la maison.

À propos de Merck

Chez Merck, aussi connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous unissons nos forces dans un seul but : nous utilisons le pouvoir de la science moderne pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier. Nous apportons de l'espoir à l'humanité par le biais du développement de médicaments et de vaccins importants depuis plus de 130 ans. Nous aspirons devenir le chef de file dans le domaine de la recherche biopharmaceutique à travers la planète. Les solutions novatrices en matière de santé, que nous apportons de nos jours, sont d'ailleurs à la fine pointe de la recherche, permettant ainsi de faire avancer les techniques utilisées en prévention et d'améliorer les traitements des maladies chez l'homme et l'animal. Nous encourageons l'emploi d'une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive à l'échelle mondiale, et nous opérons de façon responsable chaque jour pour assurer un avenir sécuritaire, durable et sain aux personnes et aux communautés. Pour plus d'informations sur nos activités au Canada, visitez le www.merck.ca/fr/ et suivez-nous sur LinkedIn @MerckCanada.

L'engagement de Merck en matière d'oncologie

Pour contribuer à la réalisation d'un monde où les patients n'ont plus à craindre un diagnostic de cancer, nous nous efforçons d'offrir des solutions novatrices qui améliorent la vie d'aujourd'hui et contribuent à entrevoir l'avenir à plus long terme. De plus récentes avancées en immuno-oncologie à notre gamme de médicaments novateurs, nous travaillons tous les jours pour transformer la façon dont le cancer est traité et pour nous assurer que ces solutions soient accessibles aux patients qui en ont le plus besoin. Pour y arriver, nous devons porter notre regard bien au-delà de la médecine. Nous collaborons avec l'ensemble de la communauté de l'oncologie pour aider les patients à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent tout au long de

leur cheminement et pour mieux comprendre les interactions des différentes personnes à l'égard des besoins et du mode de vie de ces patients. C'est avec notre passion et notre expertise communes que nous abordons notre travail d'un point de vue global, qui s'étend au-delà du traitement, pour contribuer à améliorer la vie des Canadiens.

CA-NON-02634

Références _____________________________ 1 American Cancer Society. What is melanoma skin cancer? Accessible à : https://www.cancer.org/cancer/types/melanoma-skin-cancer/about/what-is-melanoma.html 2 Association canadienne de dermatologie. Le mélanome. Accessible à : https://dermatologue.ca/patients-et-grand-public/peau/le-melanome/ 3 Réseau mélanome Canada. Qu'est-ce que le mélanome? Accessible à : https://www.melanomanetwork.ca/fr/quest-ce-que-le-melanome/ 4 Mayo Clinic. Melanoma. Accessible à : https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/melanoma/symptoms-causes/syc-20374884. 5 Société canadienne du cancer. Examen de la peau. Accessible à : https://cancer.ca/fr/treatments/tests-and-procedures/skin-exam. 6 La Fondation sauve ta peau. Guide de l'examen de la peau. Accessible à : https://sauvetapeau.ca/guide-examen-de-la-peau/ 7 How to Detect Melanoma. Accessible à : Detect Melanoma, Learn how to spot melanoma ABCDEs (melanomanetwork.ca)

SOURCE Merck Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias: Relations de Merck avec les médias, 1-833-906-3725