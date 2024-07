L'imprimante photo Kodak, fabriquée par Prinics, conserve son statut de produit à succès sur Amazon : Un favori intemporel

SÉOUL, Corée du Sud, 8 juillet 2024 /CNW/ - L'imprimante photo Kodak, fabriquée et distribuée par Prinics Co., Ltd., est devenue un succès de vente mondial sur Amazon.

Les appareils photo instantanés et imprimantes photo Kodak, qui utilisent la technologie exclusive d'impression de photos 4PASS développée par Prinics Co., Ltd., sont dotées de cartouches tout-en-un pratiques et intuitives, et exportées dans 21 pays à travers le monde. En date du 27 mai 2024, neuf de ces produits ont été sélectionnés comme succès de vente sur Amazon et Walmart dans sept pays.

[Gamme complète d’imprimantes photo KODAK]

Les appareils photo instantanés et imprimantes photo au format 2, 3 et 6 pouces de la gamme rétro de Kodak ont reçu des cotes élevées de la part des utilisateurs en tant que succès de vente sur Amazon. Parmi ces produits, l'appareil photo instantané de 3 pouces (Kodak Mini Shot 3) est reconnue de façon unique dans l'industrie des appareils photo de ce format. De plus, l'imprimante photo de 6 pouces (Kodak Dock Plus), qui a introduit un système de station d'accueil le distinguant des autres entreprises, conserve son statut de succès de vente dans cette catégorie sur Amazon depuis environ 5 ans.

Récemment, une nouvelle gamme de produits, baptisée ERA, a été lancée, perpétuant ainsi la réputation de la gamme RETRO existante. En plus des gammes existantes de 2 pouces, 3 pouces et 6 pouces, le Mini Shot 4 ERA de Kodak, premier appareil photo instantané au monde capable d'imprimer des photos au format carré de 4 pouces, un appareil photo de 1 pouce (Memo Shot ERA) et une imprimante de 0,5 pouce (Memo Label ERA) ont été introduits, garantissant une gamme variée de tailles.

Tous les modèles d'appareils photo instantanés de Kodak peuvent imprimer des images provenant de téléphones intelligents à la manière d'une imprimante, grâce à leur fonctionnalité 2 en 1, et ils sont reconnus mondialement pour leur compétitivité en matière de prix lorsqu'ils sont achetés avec des cartouches incluses, par rapport à d'autres entreprises.

Un représentant de Prinics Co., Ltd. a promis : « Nous nous efforcerons continuellement de respecter notre slogan "Imprimer le bonheur", et nous continuerons de lancer divers produits avec pour mission d'atteindre la satisfaction de nos clients. »

Kodak (NYSE : KODK) est un fabricant mondial de premier plan spécialisé dans l'impression commerciale et les matériaux et produits chimiques de pointe. Avec 79 000 brevets mondiaux obtenus sur plus de 130 ans de recherche et développement, nous croyons au pouvoir de la technologie et de la science pour améliorer ce que le monde voit et crée. Nos produits novateurs et primés, combinés à notre approche axée sur le client, font de nous le partenaire de choix de l'imprimerie commerciale dans le monde entier. Kodak s'engage à l'égard de la gérance de l'environnement, y compris en étant un chef de file de l'industrie dans l'élaboration de solutions d'impression durables.

SOURCE Prinics

PERSONNE-RESSOURCE : Jungwoo LEE / 010 9633-5345 / [email protected]